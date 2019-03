Část Čechů je nemocná, schvaluje vraždění, ukazuje teror na Novém Zélandu

Miloš Zeman v roce 2011 pravil: "Netvrdím, že všichni muslimové jsou teroristé, tvrdím, že všichni teroristé jsou muslimové." Omluví se za tu větu?

Australan Brenton Tarrant v mešitách Al Noor a Linwood na Novém Zélandu zavraždil asi padesát muslimů, desítky dalších zranil. Tarrant vysílal masakr on-line na sociální síti, inspiroval se norským krajně pravicovým extremistou, křesťanským fundamentalistou, odsouzeným masovým vrahem Andersem Breivikem. Děsivé je, že tento teroristický čin část tuzemců na sociálních sítích schvaluje, nebo jakoby odsoudí, ale hned nato využije pro tažení proti muslimům.

Server Manipulátoři.cz uvedl příklady, kdy se "diskutující" na sítích z masakru muslimů radují: "Budu sice znít hnusně, ale konečně zpráva, která mi udělala radost! Konečně se karty obrátily, i když naneštěstí policie zasáhla včas." Jiný píše, že by útočníka měli vyznamenat.

Zareagoval šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, vyzval ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), ať dá policii podnět k prošetření trestných činů na sociálních sítích, schvalování teroru. "Zastavme tu stoku dřív, než se v ní utopíme," popsal to Kalousek.

Hamáček pak tweetoval: "V souvislosti s teroristickým útokem na Novém Zélandu bych chtěl ujistit veřejnost, že Policie ČR se od včerejška věnuje všem aktivitám, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, pečlivě je prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení."

Šéf policie Jan Švejdar tweetoval: "Žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcování nenávisti nebude policie tolerovat. Máme celou řadu nástrojů, jak pachatele tohoto druhu trestné činnosti odhalovat. Zmíněným aktivitám věnujeme zvýšenou pozornost a každý zjištěný skutek bude důsledně prošetřen." Tak uvidíme, zda ta "celá řada nástrojů" bude uplatněna. Pro Švejdara je to nové téma, zatím chtěl jít hlavně po drogách.

Jako atentát na Heydricha…?

Obdiv k antimuslimskému terorismu je nebezpečný, z nenávisti a schvalování trestných činů dělá normální postoj. On však nejenže není normální, je zcela zvrhlý. Nemusí jít o přímé schválení. Bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek tweetoval toto: "Ne že bych si o jakémkoli teroristovi, ať už je jakéhokoli vyznání či přesvědčení, myslel cokoli dobrého. Ale když Hamáček a policie vyhrožují těm, co schvalují nějaký útok, ponejvíce to připomíná represe za schvalování atentátu na Heydricha. Prostě totalita!"

Policie "vyhrožuje", když oznamuje, že bude stíhat porušení zákona? A Štěpánek jde dál, přirovnal vraždění muslimů v mešitách k atentátu na Heydricha a postih vidí jako totalitu. Jinými slovy, muslimové na Novém Zélandu jsou jako nacisti. Odporná, zlovolná úvaha.

Pozadu nezůstal šéf SPD Tomio Okamura. Vyjádřil se na Facebooku. První věta zní O. K.: "Jednoznačně odsuzuji masakr na předměstí novozélandského Christchurche Linwoodu." Dál masakr zneužil: "Sen globalistů o multikulturní civilizaci ústí bohužel v krvavý střet civilizací. Teroristických útoků a kriminálních činů ze strany muslimů je obrovské množství a akce bohužel vyvolává reakci. Tento teroristický útok i teroristické útoky muslimů, které jednoznačně převládají, jsou důkazem toho, že sen 'elit' o multikulturní společnosti je nebezpečný a vražedný. Islám, který propaguje svatou válku džihád, porobení nevěřících…"

Zvedá se z toho žaludek a nelze nevzpomenout na Miloše Zemana, který v rozhovoru pro časopis Reflex v roce 2011 prohlásil: "Netvrdím, že všichni muslimové jsou teroristé, tvrdím, že všichni teroristé jsou muslimové. Myslím si, že lze koexistovat s buddhismem, hinduismem, šintoismem, konfucianismem, ale nelze koexistovat s islámem."

Omluví se dnes za tu větu? Těžko. Na Zemanově tvrzení (pronesl ho, ještě než se stal prezidentem, ale nikdy ho nevzal zpět) je strašné nejen to, že lže, ještě horší je, že vlastně k útokům na muslimy vede ("nelze koexistovat s islámem").

Věřme, že Švejdarem vedená policie ty své nástroje uplatní (najít schvalovače, obdivovače vraždění obvykle není těžké). Část české společnosti je vážně nemocná a potřebuje léčit. Trestní stíhání může pomoci, schvalování trestných činů přestane být normální, tolerované, běžné. Situace už zašla příliš daleko.