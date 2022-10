Česku by prospělo, kdyby Fiala řekl Zemanovi ne

Když disidenti za komunismu odmítali kolaboraci, bylo to mimořádně důležité i pro většinovou mlčící společnost. Teď vidíme, jak ve svobodných poměrech premiér ustupuje prezidentovi, dělá chybu.

Naposledy. Naposledy se odehraje 28. říjen, výročí vzniku samostatného československého státu, podle zvůle Miloše Zemana a jeho party. V lednu si zvolíme jiného prezidenta, buď lepšího, nebo ještě horšího, pokud to jde, a pak bude tenhle státní svátek asi vypadat jinak. Buď bude "napravován", nebo bude zneužit či ukraden ještě víc.

Zeman si z 28. října udělal svůj den. Den Zemana, Mynáře, Nejedlého, Nováka, Ovčáčka. Podle toho si taky zve, nebo nezve hosty na Hrad. Média a veřejnost dnes ovšem mnohem víc zajímají ti nepozvaní, mezi které se řadí kupříkladu bývalý Zemanův přítel, bývalý disident, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Ti dva se postupně dostali do zcela opačných životních poloh.

Patří sem i lidé, které Zeman bytostně nesnáší, příkladem budiž ministr zahraničí, Pirát Jan Lipavský, jeden z nejlepších ministrů Fialovy vlády. Do této skupiny můžeme zařadit předsedkyni sněmovny a předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou a bývalého předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Nepozváni byli příliš samostatně uvažující rektoři a další a další lidé. Nepozvaní by si mohli uspořádat svoji vlastní, hojně zastoupenou oslavu.

Otázkou je, zda máme co slavit, jestli ta dnešní samostatná Česká republika stojí za slavení, i když chápu, že se slaví vznik, nikoli současný stav. Zatímco tehdy, jak mi vyprávěla moje babička, vládlo obrovské nadšení, radost srovnatelná s náladou po 17. listopadu 1989, dnes žádné národní nadšení, žádnou společnou radost nezažíváme. Máme samostatnost, o kousek dál od nás můžeme vidět, jak je cenná a jak o ni jiní musí krvavě bojovat, umírat pro ni, máme zcela jistě svobodu, ale po nějaké radosti nevidíme poslední dobou ani stopy.

Z oslavy vzniku Československa se stala politická povinnost, nuda, jeden volný den v práci, což je fajn, ale to nic nemění na tom, že samostatnou ČR bereme jako naprostou samozřejmost. Premiér Petr Fiala na Hrad půjde. Že Zeman nezve lidi, kteří ho kritizují, kteří kritizovali a kritizují Putina a Si Ťin-pchinga, to se Fialovi nelíbí, ale ignorovat oslavy státního svátku nebude.

Na Facebooku to zdůvodnil ve třech bodech. Za prvé "nejde o soukromou oslavu Miloše Zemana, ale o tradiční akci". Za druhé tam přijde plno hostů, vyznamenaných a jejich příbuzných. "A naprostá většina z nich půjde na oficiální oslavu státního svátku země, kterou mám tu čest nyní reprezentovat jako předseda vlády. A právem čekají, že tam budu přítomen."

Za třetí si předseda vlády Fiala "zvolil cestu komunikace a hledání vzájemných cest mezi nejvyššími představiteli naší země. Není to jednoduché a u mých voličů ani nijak populární. Ale je to nutné v zájmu České republiky. A minimálně v její zahraniční politice se to vyplácí".

Cena disidentů pro českou svobodu

Fiala je konzervativec, logicky argumentuje tradicí. V pořádku. Podívejme se na tu tradici - za poslední roky je to tradice naprosté zoufalosti, vyznamenávání lidí, kteří se Zemanovi poklonili, nevyznamenávání lidí, kteří se mu nepoklonili. Medaile pro skandální postavy. Urážení části veřejnosti. Zeman pozitivní prvky tradice zničil, z 28. října udělal to, co komunisté z 1. máje, nechutnou záležitost, pro část politiků podivnou povinnost.

Druhý Fialův důvod - hosté. O. k., myslí na ty přítomné, myslí si, že by jim tam chyběl, což možná není tak docela pravda, ale nemyslí na ty nepozvané, nepřítomné. Přitom za dané situace se ti nepozvaní, ti Zemanem a Mynářem nenávidění, pohrdaní, za dveře vystrčení stali mnohem důležitějšími, protože je na nich vidět celá Zemanova prezidentská politika. Fiala na ty nepřítomné nemyslí, nedbá. Pro ně nic neudělá.

Třetí premiérův argument - komunikace a hledání vzájemných cest mezi nejvyššími představiteli naší země. Tohle přece není žádná "komunikace", tohle je oslava, kdy se dopředu děsíme, koho zas Zeman vyznamená. A pokud jde o samu komunikaci - Miloš Zeman na schůzky k zahraniční politice nezval kupříkladu šéfa Senátu Vystrčila a ministra zahraničí Lipavského, nezve ani předsedkyni sněmovny Pekarovou Adamovou. Fiala, pěstitel komunikace, se tomu nebrání, nechal to být. Není to divné? Fiala komunikuje s nekomunikujícím, s politikem, který si roky dělá, co se mu zamane, na stát absolutně nedbá, stát mnoho let zrazoval s Putinem a pak jak na obrtlíku otočil, protože mu hrozila ústavní žaloba.

Výsledek Fialovy jednostranné komunikace? Zeman dál rozděluje společnost, dál pěstuje nenávist, dál se snaží poškodit kupříkladu naši tajnou službu BIS, dál odmítá jmenovat generálem Michala Koudelku. V době války, v době, kdy se nás Rusko snaží rozložit. Nově pak odmítl jmenovat generálem ředitele olomoucké policie Tomáše Landsfelda. Proč? Zjevně proto, že olomoučtí policisté obvinili z dotačního podvodu kancléře Vratislava Mynáře.

Fiala vyznává komunikaci, ale toto všechno nechává být, stejně jako nechal být milost pro Miloše Baláka. To přece není komunikace, to je neustálé ustupování, to je snaha nedráždit hada bosou nohou. To je nebojování.

Připomenu jeden důležitý moment, který se k české existenci úzce vztahuje. Za komunistů byli pro českou státnost, pro českou svobodu velmi důležití disidenti a lidé pracující v opozici. Ti nechodili na 1. máje, zato chodili na protistátní demonstrace, kde byli rozháněni a zatýkáni policií. Říkali státnímu zlu ne a to ne bylo mimořádně důležité i pro většinovou mlčící společnost.

Protože pokud se neřekne jasné ne, pokud se to ne nedemonstruje, pak si ti drzí, ti mocní, ti nedotknutelní dělají, co chtějí. A Zeman si dělá, co chce, je přesné, když se mluví o tom, že si zprivatizoval tento významný státní svátek. Škoda, že si Fiala neuvědomuje, jak důležité je v komunikaci ne. Takhle to totiž vypadá, že se Zemana bojí nebo že příliš naslouchá Pavlu Blažkovi, který to se Zemanem koulí a "umí". Takhle to vypadá, že si to Fiala nechce se Zemanem ani na konci jeho kralování rozházet a nechává ho dál společnost oblbovat a rozdělovat.

