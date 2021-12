Je-li Český rozhlas v krizi, pak kvůli Zavoralovi. Má-li se propouštět, měl by jít on

Rozhlasový "generál" angažováním usvědčené manipulátorky Obzinové do čela zpravodajství prokázal, že na vedení veřejnoprávní stanice nestačí. Chová se ale, jako by počítal s tím, že má svou funkci jistou.

Občas se stane něco, co jako by patřilo do jiného času. Říkáte si: co blbnou? Copak nevědí, co se u nás děje? Nevědí, že byly volby, že se změnila sněmovna? Přesně tak se divíte ohlášené výměně v Českém rozhlasu. Ředitel René Zavoral oznámil, že od 1. ledna nahradí Jana Pokorného na postu šéfa zpravodajství Jitka Obzinová. Ta dříve podobou funkci zastávala v televizi Prima a ošklivě v ní selhala.

Před šesti roky jako novinářka v televizi Prima podle uniklé nahrávky ovlivňovala obsah reportáží o uprchlících tak, aby vůči nim vyznívaly negativně. Jak to odůvodnila, je dnes dobře známo: "Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání… Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní, a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní."

Nebylo to jen jednou. Člen redakce Primy Tomáš Drahoňovský veřejnosti sdělil toto: "V roce 2013 jsme měli v prezidentských debatách stranit Miloši Zemanovi. Odmítl jsem se pod ně jako tehdejší dramaturg podepsat. Následovaly výhrůžky, že si už nikdy v žádné TV neškrtnu, a postupná degradace. Takové bylo zpravodajství pod vedením Jitky Obzinové." (Napadne vás: No jo, blíží se už zase prezidentské volby…)

Tato dáma prostě zjevně nemá ve veřejnoprávním rozhlase co pohledávat. Stala se symbolem pravého opaku novinářky, která by tam měla pracovat, natožpak vést zpravodajství. Strčit ji tam je drzost.

Tak jak je možné, že její jmenování René Zavoral oznámil? Nevšiml si, že se časy mění? Aby mi bylo správně rozuměno: řediteli veřejnoprávního rozhlasu by mělo být šumafuk, kdo má většinu v parlamentu, měl by dbát na zásadu pravdivosti a kvality zpravodajství. Měl by hledat ty nejkvalitnější lidi. K tomu bychom měli směřovat. Jenomže právě tohle Zavoral nečiní, jinak by Obzinovou nevytáhl.

Proč to dělá?

Dříve mu vadila reportáž kritická k Babišovi a chtěl redaktory školit, jak to mají správně dělat. Neprodloužil smlouvu šéfovi kulturní stanice Vltava Petru Fischerovi. Bez varování, bez výtek k jeho práci. Důvody? Fischer prý nevytáhl vzhůru počet posluchačů Vltavy. Důvod podstatnější: ztráta důvěry, jako za bolševika. Petr Fischer se prostě "nevešel" do představy ředitele, který dvakrát seděl v porotě, jež uděluje "Krameriovy ceny za nezávislou žurnalistiku". Což je akce dezinformačních webů a lidí spjatých s proruskou propagandou. Do obzorů Zavorala se naopak, a o to lépe, vešel Lubomír Xaver Veselý blízký Miloši Zemanovi.

Není divu, že už více než čtyři stovky pracovníků Českého rozhlasu žádají v otevřeném dopisu Zavorala, aby jmenování Jitky Obzinové ředitelkou zpravodajství zrušil, protože představuje ohrožení nezávislosti zpravodajství. Předpokládám, že o to právě (nevysloveně) řediteli jde, mít zpravodajství, jaké pěstovala Prima, mít poslušnou, ovlivnitelnou šéfku, nikoli nezávislou.

Přesně takhle to zvenčí vypadá. Jedna věc se ale dá jen těžko chápat. Proč to Zavoral dělá teď? Nechápe, že se časy mění? Nebo je to naopak, chápe je po svém, chce se zalíbit nové politické garnituře? Říká si: ODS je taky proti uprchlíkům, nemá zrovna v lásce veřejnoprávní média, Babiš bude kandidovat na prezidenta, Obzinová se mi může hodit? Uvažuje takto? Doteď chápal, že je potřeba mít to dobré u Zemana (s nímž dělal Xaver rozhovory), u dezinformátorů, u Babiše a u jejich lidí ve sněmovně. Jede ve stejných kolejích?

Zajímavý detail: René Zavoral měl jako ředitel Českého rozhlasu skončit v lednu 2022. Jenomže letos v srpnu, s velkým předstihem, ještě před volbami do sněmovny, ho Rada Českého rozhlasu jako jediného kandidáta zvolila na další šestileté období. (Prozíravé od nyní končící garnitury?) Takže se zřejmě cítí silný v kramflecích a předpokládá, že si může dělat, co chce.

Zároveň asi počítá s tím, že mediální rady jsou u nás obecně prakticky k ničemu. Jinak by přece nebylo možné, aby kupříkladu zpravodajství Primy vypadalo tak, jak je známe, nebylo by možné, aby Xaver pracoval pro ČRo, nebylo by možné, co předváděla TV Barrandov, ale i Nova okolo prezidentské volby. Zavoral nejspíš počítá s nečinností rozhlasové rady, plus s tím, že má mandát na šest let. Možná si myslí, že najde podporu i ve sněmovně? Každopádně svým krokem prokázal, že nemá co řídit veřejnoprávní stanici a Obzinová její zpravodajství. Je to výsměch.

Ještě jeden významný detail. Pro Obzinovou není nic příjemného, co se nyní odehrává v rozhlase, kam má nastoupit. Když diktovala redaktorům na Primě, nahrávka utekla až po osmi měsících, prakticky nikdo se Obzinové (a lidem nad ní) neodvážil vzepřít. V rozhlase to ovšem vypadá jinak, redaktoři se brání a bylo by velmi žádoucí, aby se Zavoralovi a Obzinové ubránili. Je na čase, aby Radu Českého rozhlasu vytrhli z letargie.

Rozhovor s René Zavoralem (z 8. února 2019)