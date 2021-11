Prezidentským slavíkem je Karel Janeček, může vyrazit na Hrad a dál rozeštvávat národ

Miliardářský kombinátor schází této zemi v nejvyšším úřadě asi stejně intenzivně, jako jí scházela anketa Český slavík. George Orwell musí rotovat v hrobě a Ridley Scott zřejmě škytá.

Je úžasné, kolik máme v Česku bojovníků za svobodu, jsme nesmírně (dalo by se říct až nezdravě) svobodomyslný národ. Naposledy do boje proti útlaku doslova vletěl miliardář - matematik Karel Janeček. Zřejmě mu jde hodně o to, aby pronikl do povědomí co nejširší veřejnosti a v roce 2023 se stal prezidentem. Letos obnovil anketu Český slavík. Na vyhlášení výsledků na TV Nova se dívalo 1,3 milionu lidí, nemalá porce pozornosti. A Janeček ji využil opravdu mimořádně svobodným, přímo přesvobodnělým způsobem.

Podařilo se mu výsledek té ankety (jež odstartovala hluboko za komunismu a nikdy se svých komunistických kořenů nezbavila), přeznačit, překódovat. Takže ve finále nešlo ani tak o to, kdo byl zvolen slavicí či slavíkem, ale o Bojovníka Janečka, který nezpíval, nýbrž řečnil.

Zdá se být celkem nabíledni, že miliardář a autor volebního systému D21 - Janečkova metoda (kdy má každý volič k dispozici více hlasů) touží dobýt Hrad a že Slavíka celkem bezostyšně využil právě k tomu. Pokud byste se ptali, o kom se nejvíc píše (po vyhlášení), pak ano, správná odpověď zní: slavíkem se stal Karel Janeček. Případně by se hodila odpověď b/ Janeček na Hrad či Bojovník na Hrad.

Miliardář večer opanoval jednak speciálním klipem, ve kterém sám ztvárnil hlavní postavu, za druhé pak svojí antivaxerskou řečí. Pokud by skutečně na Hrad kandidoval a pokud by nějakou nešťastnou souhrou okolností uspěl, měli bychom prezidenta, který ukradl nápad slavné reklamy Applu z roku 1984 (ano, z toho roku 1984), již režíroval Ridley Scott, mimo jiné autor sci-fi Blade Runner.

Reklama Applu měla jako kulisu Orwellův román 1984 a jako téma osvobození, neboť veřejnosti nabídla osobní počítač, který mohl mít každý doma (tehdy se pracovalo na velkých počítačích, které jste doma mít nemohli, monopol měl "modrý" IBM, "Big Blue"). Ve Scottově reklamě se taky házelo kladivem proti Velkému bratrovi, ale kladivářkou byla žena, taková, jakou pamatujeme z bolševických reklam. Bylo to promyšlené, nové a chytré.

Žák na hodině tělocviku za bolševika

Ve spotu Karla Janečka zřejmě má jít zase o totalitu, ale ženu tam nahradil on v červených přiléhavých teplákách a bílém nátělníku, přes který jde šerpa z modré a červené; že by nějaké nenápadné pokračování Trikolory a jejích velkolepých idejí? Jeho outfit pamětníkům nemůže nepřipomenout tělocviky na základní škole za bolševika, kdy se sice neházelo kladivem, ale červené trenky a bílý nátělníček byly povinné.

Když Janeček (který do spotu skočí z letadla a fukéř mu čechrá vlnky vlasů) kladivem rozbije obří obrazovku, když rozbije totalitu, objeví se nápis a je také nahlas čten: "Nedopusťme návrat doby, kdy se nesmí zpívat. Karel Janeček, hrdý partner ankety Český slavík 21." Je to nepromyšlené, ukradené a hloupé. Snad to Ridley Scott neuvidí.

Žijeme hluboce ponořeni v covidu, leckteré srdce zřejmě zaplesá, když Janečkův vzkaz čte a slyší. Vzkaz Bojovníka nelze nepochopit. Během pandemie se několik měsíců nesmělo hromadně zpívat a třeba lidé, kteří chodí do kostela, tím trpěli. Ale zároveň chápali, proč se zpívat nemůže: aby vir nešířili, aby brali ohled na ty, kteří sedí vedle.

Jinak má však anketa Český slavík se zpěvem asi tolik společného jako sledování fotbalového přenosu se skutečným sportem. Nějak si nedovedu představit, jak se diváci u telky, ústa plná chipsů, v ruce lahev desítky nebo dvojku bílého, dávají do rodinného zpěvu (ostatně doma se i za lockdownu zpívat smělo).

Při slavnostním večeru držel Bojovník Janeček i osvobozující řeč, kde zaznělo: "Nesmíme už nikdy udělat to, že dětem zavřeme školy a upřeme jim právo na vzdělání, to nejdůležitější. Nesmíme ničit jejich sociální vazby a prosím, nepodléhejme manipulacím a hrozným nátlakům. Nesmíme podlehnout hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje."

Ultimativní touha po Hradu?

Serveru Mediaguru Janeček řekl: "Videoklip Bojovník vyjadřuje ultimativní touhu po svobodě a myšlenku, že odvážní lidé mohou věci měnit a nedopustit návrat doby, kdy se nesmí zpívat. Stateční lidé zabrání novodobé totalitě, která se skrývá pod líbivým heslem ochrany zdraví." (Těžko si představit v době, kdy na covid zemřelo přes 31 tisíc lidí, od inteligentního člověka něco pitomějšího než sousloví "líbivé heslo ochrany zdraví", Bojovník snad promine.)

Od jeho projevu při slavíkovi se distancovala televize Nova, jež ho přenášela. Vědecká a správní rada Nadačního fondu Neuron, u jehož zrodu Janeček stál, se od jeho vět distancovala také. Ozvalo se více lékařů, kteří jeho slova kritizovali. To Bojovník Janeček ovšem jistě čekal.

Jako špičkový matematik si dopředu spočítal, co bude po klipu a po jeho proslovu následovat - bouře, odsudky, ale samozřejmě taky podpora, chvála, adorování. Zřejmě to měl spočítané, už když "oživoval" bolševického Slavíka, který, zdá se, má sloužit jako "brána borců" do (spartakiádně pojaté) prezidentské kampaně. Jeho brojení proti očkování dětí následuje poté, co americký lékový regulátor schválil očkování proti covidu-19 i pro ně.

16:23 Nový Český slavík je pomoc kultuře, která musela být zavřená. Vyřazení kapely Ortel by byla diskriminace, říká podnikatel Karel Janeček. | Video: Daniela Písařovicová

Janeček celkem bez pochyb hledá voliče, kteří by ho vynesli na Hrad (co tam chce dělat, není jasné). Vidí, jak uspěl jiný miliardář v české politice. O.K., je to jeho věc. Co už vypadá o dost méně jako jeho věc, je fakt, že se vydal cestou Okamury, Babiše, Zemana, obou Klausů a dalších, tedy cestou dalšího vědomého rozeštvávání společnosti.

Staví se velmi levně proti zavírání škol (tedy zřejmě i tříd), proti tomu, aby děti musely do karantén. Zároveň je proti jejich očkování, řadí se mezi antivaxery (další antivaxer, který rozhodně není hloupý, nevzdělaný, právě naopak), očkování vydává de facto za totalitu, před níž chce v dresu žáka na hodině tělocviku za bolševika (já vím, že jeho sportovní ohoz stál majlant, ale vypadá tak) chránit naše děti. Odtud plyne, že Janeček na Hradě tomuto národu schází asi tak stejně intenzivně, jako mu scházel Český slavík. George Orwell musí rotovat v hrobě a Ridley Scott zřejmě intenzivně škytá.

Spot Karla Janečka coby Bojovníka