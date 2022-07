Chceme žít ve svobodě? Kupme stíhačky F-35. Nedělejme to, do čeho nás tlačí Putin

Pokud zase couvneme a armádu zásadně nepřezbrojíme, pokud nenakoupíme americké stíhačky, tanky z Německa a BVP ze Švédska, Putinova všivá taktika bude fungovat.

Ve žhavém létě se znovu vynořilo žhavé téma - obnova armádního strojového parku. Konkrétně premiér Petr Fiala (ODS) ve středu oznámil, že vláda zahájí jednání s americkými partnery o pořízení nadzvukových letounů F-35 Lightning, se Švédy se pak chce bavit o dodávce bojových vozidel pěchoty. "Je to důležitý krok, zásadní krok, pro modernizaci české armády," řekl předseda vlády.

Reakce? Začněme tweetem uchazeče o prezidentský úřad a předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Streduly, který následoval krátce po Fialově oznámení: "Rekordní inflaci v České republice táhnou ceny energií a potravin. Vláda @P_Fiala přesto opakovaně odkládá řešení minimální mzdy i platů ve státní a veřejné sféře. Netuší, jaké to je, vyžít z minimální mzdy nebo platu referenta či pracovníka v sociálních službách. Místo toho řeší stíhačky."

Na tuto výtku odpověděl exministr financí a bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek následovně: "No… Ono bez těch stíhaček by nebyli ani ti referenti, ani ty sociální služby… Pokud zrovna netoužíte žít v otroctví, což věřím, že nechcete."

A ještě si dovolím ocitovat Středulovu odpověď: "Jsou důležité, to nikdo nezpochybňuje, jde o priority. Půl roku počkají, naši partneři v NATO to za dané situace pochopí. Nejdříve je potřeba nastavit pomoc ohroženým skupinám obyvatel a podnikatelům + připravit se na náraz, který nás čeká. Až ho zvládneme, jsou na řadě i stíhačky." - Jen tak na margo, stíhačky se samozřejmě nekupují dnes, půl roku je zcela jistě ještě platit nebudeme.

Takto můžeme pokračovat klidně dál a je nutno podotknout, že Středula se drží, uznává, že stíhačky a obrněnce potřebujeme, není blouznivý pacifista. Z výše uvedeného si však můžeme udělat obrázek o tom, co bude následovat. Čeká nás v lepším případě debata typu "košile bližší než kabát", tedy teď se starejme o naše vnitřní těžkosti, a až potom o obranu, v horším případě debata typu "stíhačkami jen podpoříme válku, nepřilévejme oleje do ohně".

Dá se nákup stíhaček odložit, když se Česko plácá v tak složité situaci? Jistěže dá. Vždyť my přece zásadní rozhodnutí odkládáme pořád, naše armáda používá v lecčem zastaralou techniku, vozidla, z nichž vytéká olej nebo palivo. De facto již není možné je nevyměnit. Stejné je to s tanky. Pronajaté gripeny nejsou v tak strašném stavu, ale se stíhačkami F-35 nesnesou srovnání, jsou podstatně horší. Americké stroje představují naprostou světovou špičku a počítá se s tím, že budou sloužit další desítky let.

Petr Fiala řekl o záměrech kabinetu také toto: "Bezpečnost Evropy a České republiky čelí novým výzvám, které způsobila ruská agrese na Ukrajině." Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dodala: "Současné dění na východ od nás a zhoršující se bezpečnostní situace jasně ukazuje, že modernizaci naší armády už nesmíme odkládat ani o den."

Máme před sebou hned několik důvodů, proč do armády co nejdříve masivně investovat. Jeden je starý, velmi zahanbující, ba potupný: něco jsme při vstupu do NATO slíbili a pak se na to naše vlády v klidu, nepoctivě vykašlaly. Měli jsme do obrany investovat ročně dvě procenta HDP, neplatili jsme to, vezli jsme se, spoléhali se na sílu druhých, především USA. Kvůli tomuto postoji za sebou armáda vleče několikasetmiliardový vnitřní dluh, odhadován je na 300-400 miliard korun, na výzbroji je to vidět. Odborníci tvrdí, že české vojsko částečně ztratilo svou bojeschopnost.

Je samozřejmě složité vypočítat, kolik máte platit na obranu. Úzce to souvisí s tím, nakolik si své svobody vážíte, pokud o ni nestojíte, jsou to vyhozené miliardy. Velmi záleží - a teď jsme u kořene problému přicházející debaty o výdajích především na stíhačky - na geopolitické situaci státu. Pokud je země bezprostředně ohrožena agresí, pokud prakticky až na hranice sousedního Slovenska dopadají ruské rakety, pak se obrana a kvalita armády stává klíčovým problémem.

Roky se mluví a píše o tom, že ochabuje ochota USA angažovat se v evropských obranných problémech a vůbec není jisté, jestli se do čela Spojených států nevrátí katastrofa jménem Donald Trump, postava nevypočitatelná, u níž nevíte, jestli se nebude chtít dohodnout s Putinem. Evropské země, ať chtějí, nebo ne, musí posilovat svoji obranyschopnost, ruská válka proti Ukrajině nás, doufám, dostatečně probrala z mrákot.

Jistěže se "to teď nehodí", "teď se to hodí nejmíň", jistěže se meleme v donedávna neznámých, nečekaných problémech, ale uvědomme si, že kupříkladu za energetickou krizí stojí zase Putin plus naše chybná, absurdní závislost na Rusku. Nejsem zrovna fanda Jany Černochové, ale naprosto souhlasím, že "modernizaci naší armády už nesmíme odkládat ani o den".

Opozice bude řvát

Bylo by skvělé, kdyby se v tomto bodu shodla pozice s opozicí, ale neočekávám to. Vláda chce vyjednat koupi 24 stíhaček F-35, jedna údajně přijde na 80 milionů dolarů, ale započítáme-li všecko, nejen "železo", vyjde až na 150 milionů dolarů. Stát si na to bude muset půjčit, nemá, kde by tolik peněz vzal. Opozice bude řvát.

Někdo řekne: záleží na tom, jak se bude vyvíjet válka na Ukrajině, pokud Putin prohraje, proč kupovat nejdražší stíhačky? Je to zbytečné. - Je jasné, že tyto hlasy začnou shánět důkazy, jak se ruská armáda vyčerpala, jak se jí nedaří, nebo dokonce jak je slabá.

Slabá ovšem není. U Ruska nikdy nikdo neví, co udělá, je to země, u níž predikce neplatí. Na Ukrajině jednak nemusí prohrát, ač v to mnozí pevně doufáme, a jednak ani prohra nám bezpečnost nezaručuje. Prakticky všecky politické strany - vládní i opoziční -, rády vytahují české národní zájmy. Táhne se to od normálního, zdravého postoje až po neskrývaný, otevřený nacionalismus. Ve všech těch polohách ale zcela jistě platí, že máme mít co nejsamostatnější armádu, máme mít co nejvyšší schopnost se ubránit.

A je zde i druhá potíž. Lidé v době, kdy ceny plynu a elektřiny letí strmě vzhůru, nutně potřebují pomoc. Stát je povinen to pro chudé a chudnoucí udělat. Musí se naučit cíleně podporovat potřebné. Stavět ale tuto pomoc a obranyschopnost proti sobě, je chyba, omyl, nesmysl.

Prostá úvaha. Putin se snaží Západ - tedy i nás - hrou s plynem a explozí jeho ceny vydírat, manipulovat. Je to jedna ze zbraní jeho války. Další jsou stíhačky a tanky na Ukrajině. Pokud budeme investovat do své obrany, je to vzkaz pro něj a pro ty, kdo ho v Kremlu vystřídají: chceme se bránit. Rozumíte správně, chceme se bránit, nikoli útočit. A budeme se bránit. Pokud od nákupu ustoupíme, říkáme: Jsme slaboši, zpohodlněli jsme, vydáváme se ti, šmejde, na pospas.

Ukrajina nám ukázala, že i slabší se bránit může, dokonce velmi účinně, je-li odhodlán. Pokud zase couvneme a stíhačky nevyměníme, pokud nenakoupíme tanky z Německa a BVP ze Švédska, Putin uvidí, že jeho taktika funguje. Ten krvavý válečný zločinec, který patří před soud v Haagu, si řekne: "Zdražil jsem jim energie, a oni si nemohou koupit stíhačky, dělají přesně to, co chci, aby dělali." Nedělejme to, co chce Putin. Ani to, co chce Okamura nebo Babiš. Hlídejme si své základní zájmy a svobodu mějme na prvním místě.

