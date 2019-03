Chov lvů jako koníček. A co roztomilého tyranosaura, nepořídíte si?

Není jasné, co má chovatel umět a vědět. Jak se starat o šelmu, která za žádných okolností nesmí utéct, a zároveň to udělat tak, aby zvíře netrpělo.

Kontext na úvod: Titulek z 26. července 2018: Žádné venčení na vodítku. Podmínky pro chov šelem budou přísnější (Spoiler alert: Dodnes nejsou.) Titulek z 5. března 2019: Lev napadl a zabil chovatele. Policisté museli šelmy včetně další lvice zastřelit, aby se k muži dostali. Titulek z 20. března: Na Lounsku se prokázalo týrání tří dospělých lvů.

Proč si to Češi a lvi dělají? Je to trochu, jako když žijete s partnerem, se kterým vám to evidentně neklape, trápíte se, ale stejně v tom z nějakého důvodu pokračujete. A přitom nemusíte. Na světě je sedm a půl miliardy lidí, určitě si najdete někoho jiného. To samé platí o domácích mazlíčcích! Ne, vážně…

Týrané šelmy z Lounska jsou už v rukou profesionálů. Žily v šílených podmínkách a ještě to bylo nebezpečné pro všechny zúčastněné. Řešení klece bylo špatné, ke lvům se mohli bez problémů dostat i návštěvníci minizoo. Mohlo to dopadnout mnohem hůř, nikdo naštěstí neumřel. Takové štěstí neměl před několika týdny třiatřicetiletý chovatel ze Vsetínska.

V obecné rovině mi přijde chov velkých kočkovitých šelem absurdní. Prostě proč? Hraje v tom roli ego? "Lev je král zvířat a já ho mám na zahradě, dávám mu žrát, jsem jeho pán!" Možná? Fakt tomu nerozumím. Ještě že už nežijí dinosauři, někdo by si určitě pořídil na zahradu tyranosaura. Zlatíčko, okolo dětí je úžasný, Zdeněk Srstka doporučuje.

Chov lva jako domácího mazlíčka, pro kterého jsou ti okolo chodící hroudou masa k sežrání, musí fungovat dobře jako na drátkách. Což nefunguje. Legislativa neodpovídá potenciálnímu nebezpečí. Není jasné, co má chovatel umět a vědět, jak se starat o šelmu, která za žádných okolností nesmí utéct, a zároveň to udělat tak, aby zvíře netrpělo.

Je fajn, že ministr zemědělství Miroslav Toman to vidí stejně. "Chovatelé musí mít lepší kvalifikaci, zvířata daleko kvalitnější péči. Určíme jasné podmínky chovu, kdy se inspirujeme zahraničím. Každý, kdo si bude chtít zřídit svůj zookoutek, bude muset v budoucnu prokázat znalosti dokončením speciálního kurzu," řekl koncem července 2018.

Slova pěkná, rozumná, ale situace se nezměnila, půjde to teprve na vládu. Kdyby platila důkladnější pravidla, nemusel by třeba umřít člověk.

Nechci nikomu mluvit do toho, jaké mazlíčky chce mít doma. Ale stodevadesátikilový dospělý lev není morče nebo "obyčejný" pes. Pro chov takového zvířete je potřeba nutné mít znalosti a patřičné prostředí.

A na místě je bavit se také se sousedy. Protože zase - není to jezevčík, který vám odře kůži na kotníku, ale zvíře, které není ve svém přirozeném prostředí, jeho životní kvalita je otázkou a může vás prostě zabít a sníst. A pokud má někdo něco takového za plotem zahrady, tak věřím, že se necítí úplně O. K.

Zabitého chovatele lev už jednou napadl, přežil s hlubokými tržnými ranami. Když ten samý muž venčil lvici na vodítku v lese, potkali cyklistu a lvice ho napadla. Cyklista byl ošetřený v nemocnici. Zaprvé - je nesmysl, aby mohl někdo chodit se lvem na vodítku, jako by se nechumelilo. Není možné, aby někdo úplně cizí mohl přijít k vážným zraněním jenom proto, že má někdo jako koníčka domácí chov šelem. To není fér.

Doufám, že ministr zemědělství události posledních dní využije k tomu, aby co nejdřív naplnil svá osm měsíců stará slova, a chov velkých šelem mimo zoologické zahrady se konečně zpřísní.