Čínský vlk nažraný, EU koza spokojeně mečí, 70 Číňanů pláče, Kellner se raduje

před 4 hodinami

Po uprchlické krizi začala v Česku móda vydávat nás za křesťanskou zemi, jež se děsí islamizace. Lživé. Odmítnutí Číňanů o tom svědčí.

Po více než dvouletém otálení rozeslalo vnitro vedené ministrem v demisi Lubomírem Metnarem verdikty Číňankám a Číňanům, kteří u nás žádají o azyl. Ochranu v Česku hledalo 92 lidí z Číny, osm údajně azyl dostalo, 70 bylo vnitrem odmítnuto, 14 od nás po dlouhém a marném čekání již dříve odešlo.

Lidem, kteří pracují v organizacích pomáhajících čínským křesťanským utečencům, podle mých informací zatím není podrobně znám případ, kdy vnitro azyl přiznalo. Bude velmi zajímavé vědět, v čem se liší žádost takového muže či ženy od žádosti Číňanů, jež ministerstvo vnitra odmítlo. (Dost možná vlastně v ničem konkrétním a zásadním, jen ve slovech zdůvodnění, což vysvětlím dále.)

Připomeňme, že Čína je komunistický režim, křesťany prokazatelně, nemilosrdně pronásleduje. V poslední době, za vedení prezidenta Si Ťin-pchinga, k němuž vzhlíží Miloš Zeman, režim vůči křesťanům silně přitvrdil. Vyznavači Krista, většinou protestanté, se tam dělí na oficiální církev, již komunistický režim kontroluje (jako to dělal za bolševika u nás), a na podzemní církev, která je v opozici a režim ji pronásleduje (jako to dělal u nás).

Kardinál Duka již dříve upozornil, že křesťanéi jsou v Číně pronásledováni mnohem drastičtěji než v Československu za komunistického režimu. Server Christnet.eu letos v lednu psal o boření kostelů v severní Číně. Stržen byl třeba obří evangelický kostel, dříve terč razií. Deník The Guardian popsal, jak likvidace kostela budí obavy, že sílí protikřesťanská kampaň v době, kdy se čínští komunisté chystají prosadit nové náboženské zákony.

Duchovní i další křesťané jsou v Číně dlouhou dobu zavíráni a persekvováni, informují o tom lidskoprávní organizace. Jak za této situace vnitro odůvodnilo odmítnutí žádostí o azyl? Ministr Metnar: "Těch 70 negativních rozhodnutí bylo vydáno proto, že materiály předložené žadateli byly důkladně prověřovány v zemi původu a nebylo zjištěno, že tyto osoby jsou pronásledovány státními orgány ve své vlasti."

Čína: Pronásledováni nejsou, kdepak

Podklady byly důkladně prověřovány v Číně? Jak? Naše rozvědka tam vyslala agenty? Směšné. Proběhlo to jinak, připomeňme větu z loňského dopisu bývalých signatářů CH77, který poslali tehdejšímu premiérovi Sobotkovi: "Již nyní se ukazuje, že úředníci pracují spíše s oficiálními čínskými stanovisky než s informacemi lidskoprávních organizací, co se týče postavení, respektive pronásledování křesťanů v Číně."

Vnitro ve stanovisku tvrdí: "V rámci správního řízení musí být prokázáno, že je to konkrétní žadatel, který ve vlasti čelil nebo by tam čelil v případě návratu popsaným negativním jednáním. Samotná skutečnost, že je členem menšinové komunity, ať již z hlediska národnosti, náboženství, či politického přesvědčení, pro udělení mezinárodní ochrany nestačí."

Přidává věty, že v azylovém řízení nejde o hodnocení jednotlivých zemí původu či o to, zda jsou ve vlasti žadatelů dodržována lidská práva. "Neřeší ani otázku, zda v zemi původu konkrétního žadatele panuje demokratický režim, či nikoliv, případně zda je tam úroveň lidských práv nebo ekonomická úroveň nižší než v ČR." Dodejme, že je to absurdní tvrzení, obecně platí, že Čína svobodné křesťany pronásleduje, platí, že se po žádosti o azyl nemohou domů vrátit, a platí, že úplně jiný přístup má (samozřejmě) vysoký komisař OSN pro otázky uprchlíků.

Co vnitro tedy řeší? Čína jako křesťany decimující země je nezajímá a lidská práva neřeší. Chce po žadatelích konkrétní důkazy pronásledování? Nějaké video, jak je při výslechu mučí? Nebo snad chce po čínských úřadech potvrzení "Mučili jsme paní XY, protože je křesťanka"? Absurdní.

Podstata věci je jasná: Česko za prezidentování Miloše Zemana skončilo s podporou lidských práv, otočilo a pěstuje (zatím zcela neúspěšnou, ovoce nenesoucí) "ekonomickou diplomacii". Proto úřady pronásledování věřících z náboženských důvodů nezajímá. Nechce si to se Zemanem a s Číňany rozlít. Ministr Metnar se ukázal jako ideální vykonavatel, 70 zamítnutí, osm azylů, to by mohla Čína skousnout, ne? Jde pak jen o takové malé, zanedbatelné porušování lidských práv, na která my stejně, soudruzi, kašleme.

Proč vnitro vůbec dalo těch osm azylů? Proč nezamítlo všechny žadatele? Metnar: "Byly zjištěny a potvrzeny informace, že tyto osoby byly pronásledovány a hrozilo jim reálné nebezpečí, proto jsme jim azyl udělili." Nevysvětlil, jak to vnitro zjistilo. Z čínských novin? Těžko.

Zájmy Zemanovy a Kellnerovy…

Reálnější odpověď poskytlo ministerstvo vnitra: azyl udělený jen asi desetině žadatelů se nevymyká rozhodování zemí EU. Čínský vlk se nenaštve, EU koza spokojeně zamečí. Babiš tvrdí, že mu jde o Evropskou unii, no tak to udělali jakoby, jakoby podle ní. Vnitro poskytlo tabulku, jež dokládá, že loni v EU o mezinárodní ochranu požádalo 4645 Číňanů a azyl dostalo 895 z nich (Češi dali méně, desetinu, EU více, zhruba pětinu, to soudruzi v Číně zajisté nepřehlédnou a ocení).

Ze statistik EU se nedočtete, kolik čínských žadatelů v zemích unie žádalo o azyl, protože jsou jako křesťané pronásledováni. Ale to je jen malý detail, že. Prostě jsme to zřejmě, s vysokou pravděpodobností, udělali de facto "kvótově". My zásadní odpůrci kvót, jsme si stanovili velmi nízké procento čínských křesťanů, kteří azyl dostanou, a šmytec. (Proto předpokládám, že se žádosti těch, kteří dostali azyl, nijak zásadně neliší od těch, kterým udělen nebyl.)

Úřady údajně prověřovaly, jestli nejsou mezi žadateli agenti čínských tajných služeb, jestli nepředstavují bezpečnostní riziko. Metnar to odmítl komentovat, z čehož se dá na 50 procent soudit, že to tak bylo. (Zajímavé je, že podle interních informací bylo z rozhodování vynecháno ministerstvo zahraničí a rozhodlo vnitro a tajné služby; "zamini" se nenamočily.)

Oněch 70 odmítnutých žadatelů sice jen těžko budou tajní agenti čínské vojenské rozvědky, ale nevadí, bezpečnostní riziko i tak představují. Ohrožují zájmy Zemanovy, Zaorálkovy, Kellnerovy a Tvrdíkovy, naše nově nastolené vztahy s Čínou, v tom tkví ono riziko. Čínských agentů je u nás i tak hafo, jak sdělují výroční zprávy české tajné služby BIS.

Pochopil bych, kdyby vnitro neudělilo azyl Číňanům, kteří neprchají před pronásledováním, ale z ekonomických důvodů. To se však s vysokou pravděpodobností většiny ze 70 odmítnutých netýká, ne nadarmo jsou veřejnosti popisováni jako uprchlí křesťané (katolíci a následovníci Martina Luthera) či věřící ze sekty Church of Almighty God, nazývané též Eastern Lightning.

(Detail: podle rozhodnutí o neudělení azylu, ba ani doplňkové ochrany, jež má nižší nároky na žadatele a časově omezenou platnost, vnitru vadilo třeba to, že někteří uprchlíci v Česku rychle sehnali práci. Ergo kladívko jsou to ekonomičtí migranti. Realita je úplně jiná, podřadnou práci typu lepení pytlíků a mytí nádobí jim sehnali solidární Češi. A vnitro to moc dobře ví. Je to opravdu nechutná hra.)

Po uprchlické krizi začala v Česku politická móda vydávat nás za křesťany, za křesťanskou zemi, jež se děsí násilné islamizace. Směšné a lživé. Zemanovi a spol. o křesťanství vůbec nejde, používají je jen jako svištící politický bič. Když pak máme pomoci prchajícím křesťanům, dáme přednost brutálním čínským komunistům.

Co dál? Odmítnutí Číňané žádající o azyl se mohou obrátit na soud. Ten, doufejme, rozhodne spravedlivěji než vnitro. Možná s tím i vnitro počítá, ono si jako Pilát Pontský umylo ruce a hodilo to na soudy. Před Číňany může "stát" hrát hodného a vymluvit se: My na soudy nemáme páky.

Dodejme ještě jednou, že do Číny se ti uprchlíci vrátit nemohou, tam prý sice nejsou pronásledováni, ale pekelně by si žádost o azyl v EU odskákali. Možná by návrat domů ani nepřežili. Ale to je vnitru a Metnarovi asi šumafuk.