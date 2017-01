Co mi nakukají agenti Moskvy, to je pravda. Zdravý rozum podle Zemana, selský podle Babiše

Dnes 8:00

Zeman vlastně říká: Věřte mně, ne médiím, té žumpě. Trump totéž: Věřte mým tweetům, nikoli Washington Postu, FBI, CIA, NSA. Věřte Facebooku.

Mezi politické hity dneška patří tvrzení, že „lidé nejsou hloupí“. Případně že mají „selský rozum“. Naposledy to v neděli použil pro televizi Blesk.cz prezident Miloš Zeman. Mluvil o tom, jestli americké prezidentské volby ovlivnily ruské tajné služby: „Američané nejsou tupí, mezi kandidáty rozhodovali vlastním rozumem a nepotřebovali žádný cizí vliv.“

Proč to vlastně řekl? Tvrdí snad někdo, že jsou Američané, kteří volili jeho favorita Donalda Trumpa, „tupí“? Rozuměj hloupí na druhou? Ne. To samozřejmě nikdo neříká, ale Zeman vytváří dojem, že se to běžně děje, že někdo „obyčejné voliče“ uráží a vyvyšuje se nad ně.

Je tu ještě jeden motiv, pro Zemana, ale i Trumpa, nepříjemný, bolestný. (Proto se mu americký vítěz tolik brání.) Pokud by se prokázalo, že ruské tajné služby, hackeři v ruských službách, zkrátka putinovci ovlivnili americké volby, vstoupili do nich, mátli voliče, těsná výhra Trumpa by byla zpochybněna. Ukázalo by se, že mu Putin pomáhal.

Zeman výrok „Američané nejsou tupí“ vypustil poté, co se americké tajné služby shodly, že kampaň proti Hillary Clintonové nařídil ruský prezident Putin. Tyto úřady vyhodnotily, „že Putin a ruská vláda usilovali o to, pomoci zvolenému prezidentu Trumpovi v jeho šancích na zvolení, jestliže to bude možné, tím, že zdiskreditují ministryni Clintonovou.“

S tímto závěrem souhlasí Ústřední zpravodajská služba (CIA), Federální úřad pro vyšetřování (FBI) i (Národní bezpečnostní agentura) NSA. Tajné služby prý získaly odposlechy ruského vedení a znají jména prostředníků, kteří data ukradená ruskými hackery předali serveru WikiLeaks.

Zopakujme, co Zeman řekl: „Američané nejsou tupí, mezi kandidáty rozhodovali vlastním rozumem a nepotřebovali žádný cizí vliv.“ Jistěže Američané nepotřebovali žádný vliv, ale ten vliv tu podle tajných služeb existoval. Voliči ho nepotřebovali, byli mu však vystaveni a nevěděli o něm, nemohli ho do svých úvah zakalkulovat. A jistě, rozhodovali se vlastním rozumem, jakým jiným.

Fake news a Facebook

Nejde jen o tajné služby Kremlu. Je potvrzeno, že na rozhodování voličů (rozum, nebo spíš pocit) měl obří vliv Facebook a Twitter. Přes Twitter posílal Trump svoje zprávy přímo 15 milionům svých followerů (následovníků). Přes Facebook se zase masově šířily falešné zprávy (fake news), jako třeba ta, že Trumpa podpořil papež František nebo že vyšetřovatele případu Clintonové zabili.

Nejde jen o vliv tajných služeb, ale o to, jaké, jak zpracované informace se k voličům dostávají. Ví se, že Trump pomocí Twitteru obešel klasická média, vlastně je nepotřeboval. Navíc je sám neustále zpochybňoval, očerňoval. Přesně stejně to u nás už dlouho dělá Miloš Zeman a jeho štáb (kupříkladu mluvčí Jiří Ovčáček).

K voličům u nás i v USA se dostává dvojí typ zpráv. Jedny pocházejí od klasických médií, která jsou navyklá a ze zákona povinná informace ověřovat, garantovat. Kdyby třeba ČT dostala zprávu, že papež podpořil Trumpa, musela by ji nejprve na stránkách Vatikánu či jinou cestou ověřit. Facebook tak nefunguje, zprávu šíří, a komu se líbí, komu vyhovuje, kdo ji pocitově přijímá, ten ji pošle dál.

Podobné je to s tvrzením Trumpa z kampaně, že bude-li zvolena Hillary Clintonová, do USA přijde 650 milionů uprchlíků (dvakrát víc, než mají Spojené státy obyvatel). Klasické médium by takový výrok muselo vysvětlit, uvést do kontextu. Ale Facebook a různé anonymní huráservery klidně ten absolutní nesmysl šíří a lidé ho často přijímají jako samozřejmost, „líbí se“ jim.

Práce klasických novinářů je profese, odbornost svého druhu. Mají své oblasti, které léta sledují, ve kterých se vyznají, mohou je analyzovat, poznají, když jde o nesmysl, případně mají experty, na které se obracejí o radu. Kontrolovat, ověřovat informace je jeden z klíčových úkolů médií.

Trump: Věřte mým tweetům, ne FBI

Ta kontrola se ovšem části politiků nehodí a nelíbí. Trump, který vypustí výrok o 650 milionech uprchlíků, nestojí o to, aby se k tomu vyjádřil expert na migraci a popsal, v čem je to holý nesmysl (tolik uprchlíků není v pohybu na celém světě, suma se nyní odhaduje zhruba na 60 milionů).

Věta „Američané nejsou tupí, rozhodují vlastním rozumem“ je de facto útokem na ověřené informace. V daném případě taky útokem na americké tajné služby, vysoce profesionální expertní systém, který byl po fiasku v Iráku přebudován a zmodernizován. Ta věta podporuje práci ruských tajných služeb v USA i u nás.

Zeman vlastně říká: Věřte mně, ne médiím, té žumpě. Trump totéž: Věřte mým tweetům, nikoli Washington Postu, nikoli FBI, CIA, NSA. Věřte Facebooku, ten si přece děláte sami a nikdo ho nekontroluje. Věřte pocitu, nikoli úsudku.

Podobně u nás Andrej Babiš minulý týden kritizoval zřízení Centra proti terorismu a hybridním hrozbám na českém vnitru: „Všude možně je mnoho informací, pravdivých i nepravdivých, já ale spoléhám na selský rozum občanů, že nejsou hloupí a sami si informace vyhodnotí.“

Selský rozum! Jako by u nás většina lidu splývala se sedláky spjatými s přírodou. Už to je absurdní. Ale k čemu je „selský rozum“, „vlastní rozum“, když zpracovává falešné informace? Podvrhy, polopravdy. Centrum na vnitru má vyvracet lži, proč to musí někdo napadat? Mark Zuckerberg, prezident Facebooku, už dnes přiznává, že tato sociální síť přenáší lživé informace, a hodlá s tím bojovat. Uvědomuje si to nebezpečí, a přitom by ho ani nenapadlo zpochybňovat zdravý rozum lidí.

Platí, že rozum můžeme správně uplatnit jen tehdy, pokud do něj vložíme pravdivé informace. Stejně jako na sebelepším sporáku neuvaříme dobré jídlo, pokud do něj nepřidáváme nezkažené potraviny.

Stavět zdravý rozum proti klasickým médiím, proti profesionálně ověřeným informacím všech amerických tajných agentur? Nebezpečný populismus, snaha lidi oblbnout, zmást. Přesně to dělají ruské tajné služby v Evropě a zřejmě i v USA. Zdravý, selský rozum se tomu musí bránit.

autor: Martin Fendrych