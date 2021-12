Co vadí Zemanovi na Lipavském? Nedělá pro Rusko a Čínu, není vlastizrádce. To je vše

Nejde ani tak o Lipavského, ale o Zemanovu křečovitou touhu podržet si na zahraniční politiku stejný vliv jako za Babiše. Také proto, nejen kvůli ústavě, nemohou Petr Fiala a pětikoalice ustoupit.

Prezident Miloš Zeman veřejně odmítl jmenovat do vlády Petra Fialy kandidáta na post šéfdiplomata Jana Lipavského za Piráty. Hrad zveřejnil čtyři "důvody", které probereme. Mnohokrát bylo jasně řečeno, že ústava není koncipována tak, aby prezident vybíral a kádroval kandidáty na ministry. To je práce a právo designovaného premiéra. Únosným důvodem odmítnutí ze strany hlavy státu by byla jedině zákonná překážka, nikoli "líbí/nelíbí".

Oč vlastně jde? I to už zde bylo popsáno. Zeman chce vznikající vládu pětikoalice (a pětikoalici) od začátku rozkládat, jeho přístup je destruktivní, pohání ho "pud ničit". Jiným (dalším) důvodem, tvrdí zdroje blízké Hradu, může být i jakási veřejně nevyslovená, tichá pomsta premiérovi Andreji Babišovi, který už zjevně nechce vládnout. Jeho proviněním má být fakt, že se po nedávném hospitalizování Zemana velmi ostře vymezil proti kancléři Vratislavu Mynářovi, hrozil mu odvoláním. Zároveň byl proruskému poradci Zemana Martinu Nejedlému odebrán diplomatický pas. Může tedy jít i o revanš Mynáře vůči Babišovi.

Jako zásadní však vypadá skutečnost, že si Zeman dělá mimořádně velký nárok na řízení české zahraniční politiky. Opět je to střet s ústavou. Prezident má dělat politiku vlády, ta je za směřování státu (i v zahraniční oblasti) odpovědná parlamentu. Jenomže Zeman toto změnil, v diplomacii jsme se přesunuli do poloprezidentského až prezidentského systému, který neodpovídá ústavnímu rozložení moci.

Když chce Zeman rozhodovat o ministrovi zahraničí, pak tedy ze svého pohledu jakoby hájí "svoji" výsostnou oblast. Pojďme si zopakovat, kým v té oblasti ve skutečnosti je, protože to je pro odmítnutí Lipavského naprosto klíčové.

Zeman od svého prvního hradního období zahraniční sféru do značné míry přebral a jak premiér Sobotka, tak premiér Babiš se s ním o ni museli doslova tahat (Babiš méně nápadně, ale ke konci už viditelně.) Ono tedy nejde ani tak o Lipavského, ale o to, že prezident ukazuje: tady je Zemanovo. Mimochodem, kdyby Fiala navrhl na šéfdiplomata třeba europoslance Jana Zahradila, Zeman by to asi pochválil, měl by tam svého člověka.

Jak vypadá Zemanova zahraniční politika už od jeho prvního hradního období? Tvrdě zasahoval do výběru velvyslanců. Havlem etablovanou českou politiku lidských práv smetl a vyměnil za bezhodnotovou "ekonomickou diplomacii". Začal Česko orientovat na Rusko a Putina (ale tady měl podporu vlády méně silnou) a na Čínu a Si Ťin-pchinga.

Vrbětice, novičok, Nikulin… Zeman

Toto přeorientování dopadlo katastrofálně. Vztahy s Čínou se rozpadly, když vyšlo najevo, jaké tajné aktivity (nejen zpravodajské) u nás Čína vyvíjí. Zemanův obdiv k Putinovi vyústil až v jeho popírání účasti agentů ruské vojenské tajné služby GRU na atentátu ve Vrběticích. Tím se poněkolikáté postavil proti České republice. Účastnil se ruské dezinformační kampaně v Česku. Podporoval ruské narativy, vystupoval tímto způsobem v ruských médiích.

Jednalo se kupříkladu o kauzu ruského hackera Alexandra Nikulina, usiloval o jeho vydání nikoli spojencům do USA, ale do Moskvy. Lobboval za to. Ještě viditelnější byl jeho "českozrádný" přístup v kauze novičok, kdy tvrdil, že se v Česku "vyráběl", což byla lež, již ovšem okamžitě využili Rusové. V roce 2017 při Parlamentním shromáždění Rady Evropy zase veřejně navrhl, že by Ukrajina mohla za Rusy okupovaný Krym přijmout nějakou kompenzaci, "ať už finanční, nebo ve formě ropy či plynu". Od člověka, který zažil ruskou okupaci Československa, doslova skandální proruský přístup.

Podporoval referendum o vystoupení z EU. Nejen to. Letos v srpnu řekl Parlamentním listům, že "odchodem z Afghánistánu Američané ztratili prestiž světového lídra a samo NATO teď vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence. Je potřeba si uvědomit, že když zvyšujeme výdaje na obranu, očekáváme za to nějakou protihodnotu a tou je právě ochrana před mezinárodním terorismem. Jestliže zde NATO selhalo, mělo by to vést i k přehodnocení našich obranných výdajů a k většímu důrazu na obranu národní." Dobře ví, že tam léta dvě procenta HDP neplatíme, i když jsme je platit slíbili.

Nemá smysl pokračovat. Je jasné, kdo je Zeman a jakou zahraniční politiku dělal a provozuje dál. Pod tímto zorným úhlem je nutné vidět jeho atak na Jana Lipavského. Popravdě: kdyby ho neodmítl, byl by Lipavský doslova podezřelý. A naopak, odmítnutí znamená, že u Lipavského (podle Zemana) hrozí: bude dělat západní, demokratickou, Rusku a Číně nepodlézavou politiku. - A jistě, jak kvalitním bude šéfdiplomatem, to nevíme, to se uvidí.

Přítel Izraele? Místo na pohřeb Perese letěl za Jakuninem

Pokud vezmeme v potaz výše uvedené, je prakticky zbytečné zkoumat ony čtyři Zemanovy výhrady vůči Lipavskému. Jde v zásadě o výhradu jednu, není proruský, pročínský a vlastizrádný. Proto jen v rychlosti: pouhé bakalářské vzdělání. Nestojí za pitvání, Lipavský je politik, nikoli expert. Navíc je vázán koaliční dohodou a musí dělat pětikoalicí dohodnutou zahraniční politiku. U jiných ministrů Zemanovi absence špičkového vzdělání nevadila.

Dál vadí "distancovaný postoj k Visegrádské spolupráci, což je v rozporu s připravovaným programovým prohlášením nové vlády". Opět platí, že je Lipavský vázán koaliční dohodou, kterou odsouhlasilo pirátské referendum. - Dodejme však, že by bylo zdravé náš pobyt ve V4 ukončit. Je to často anti-EU společenství. Spolupráce s Maďarskem je dnes vysloveně toxická. Polsko si jde svojí velmi problematickou neevropskou cestou a kupříkladu ve sporu o těžbu v dolu Turów nám je V4 platná jako mrtvému teploměr.

Pokud jde o vztah k Izraeli, jde opět o "argument" vycucaný z prstu, Lipavský drží (pokud jde o přesun ambasády do Jeruzaléma) postoj EU i postoj současného českého šéfdiplomata Jakuba Kulhánka. - Zeman se rád vydává za přítele Izraele. Když však zemřel Šimon Peres, neletěl na jeho pohřeb a dal přednost konferenci Dialog civilizací. Tu na Rhodosu pořádal Vladimir Jakunin, ruský oligarcha a blízký spolupracovník Vladimira Putina, který 22 let pracoval v KGB a je spoluzakladatelem banky Rossiya, jež je úzce napojena na multimilionáře okolo Putina. Zastánce okupace Krymu. Figuruje na sankčním seznamu Spojených států a Austrálie. - Přítel Izraele? Ale ne, jenom prodloužená paže Ruska.

Poslední Zemanova výtka se týká sudetských Němců. Lipavský prý chtěl, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly u nás. Není to pravda, což nepřekvapuje. A nepřekvapuje ani vytažení tématu sudetských Němců, zase takový ruský nenávist rozdmychávající narativ. Jestli dnes Česko něco opravdu potřebuje, pak tyto nenávisti zakopávat a pěstovat dobré sousedské vztahy.

Zemanovy výtky jsou často vylhané, podobné by vůči Lipavskému vznesla Moskva. Je nutné vnímat je v širokém kontextu české zahraniční politiky a Zemanova zhoubného vlivu na ni. Zopakujme si, že nejde o Lipavského, ale o Zemanovu křečovitou touhu podržet si stejný vliv jako za Babiše. Také proto, nejen kvůli ústavě, nemůže pětikoalice a Petr Fiala ustoupit.

Lipavský: Zeman si vzal týden oddech, aby vyrobil materiál pro dezinformační weby (video DVTV z 25. dubna 2021)