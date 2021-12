Covide, covide, co po tobě zbyde?

Vznikne něco na způsob „bezzásahových zón“ na Šumavě, legálně bezzásahové neočkované hospody, bezzásahové neočkované čtvrtě, bezzásahové tetovací salóny.

Jak vyřešit základní spor v zemi, tedy jestli covid existuje, nebo neexistuje? Jestli se máme očkovat, nebo nemáme? Jestli lockdownovat, nebo nelockdownovat? Jestli respirátorovat, nebo nerespirátorovat? Je zajímavé, že tak inteligentní, výjimečný, moudrý, mazaný národ, jako jsme my, Češi, toto není schopen rozlousknout, když se řešení najde celá řada, přímo se nabízejí.

Začněme tím, co nám chce naznačit náš prezident. Máš covid? Chceš pracovat? Proboha, co je na tom tak složitého? Zajdi do akvaristiky, nakup si skla, udělej si kukaň á la prezidentárium, pokud nechceš sedět doma, udělej si díry pro nohy nebo to posaď na kola a šup ven, šup do práce, šup do kina, šup do hospody, šup třeba na sjezdovky. Všimněme si, jak je prezidentárium chytře vymyšlené (kancléř?), dole zůstává mezera (když třeba leží šikmo na koberci), aby měl obyvatel vzduch, kdyby se udělala větší, dá se tam podávat i malé pivo, panák, vinná klobása nebo meruňková buchta, cokoli. A vybavit takové člověkárium či covidárium mikrofonem snad taky není nic neřešitelného.

Jisté ovšem je, že některým se to zas nebude zdát dost, asi mají pocit, že jsou víc než hlava státu. Tak třeba lidé, kteří se z důvodů, na něž očkovaným nestačí mozková kapacita, odmítají očkovat. Proč by měli žít "in box", v krabici jako Zeman? I oni chtějí do tramvaje, do hospody, do divadla, všude možně. Vezměme tedy jako modelový příklad pivnici, protože o tu u nás jde ze všeho nejvíc. Pokud národ bude moct do pivnice, bude klid.

Jak dostat neočkované do hospody? Nic není snazšího, pamatujete na kuřácké a nekuřácké knajpy? Tak udělejme to samé v koronavirovém. Dejme tomu, že je třetina neočkovaných, no tak adekvátní část hospod bude pro ně. Jenom pro ně. Očkovaný tam nebude smět ani páchnout (snad to projde přes Ústavní soud). Podmínka: výčepák samozřejmě povinně neočkovaný, obsluha taky bez vakcíny. Totéž se dá aplikovat na divadla (jistě se najde dost neočkovaných herců), kina, bazény, školy. Nejsi očkovaný? Nevadí, máš pro sebe neočkovanou (Billem Gatesem nenapadenou) infastrukturu.

Co když ale budou štamgasti v neočkované pivnici dělat bordel, servou se? Kdo tam zasáhne? Zase žádný problém. Od hlavy policie víme, že 10 000 policistů od sboru odejde, pokud by měli nařízené povinné očkování (není divu, to píchnutí opravdu bolí, ne že ne). Nuže, tito nebodnutí muži zákona budou vyčleněni pro neočkovanou infrastrukturu. Hotovo.

Podobně se dá postupovat u antirouškařů a antirespirátníků, prostě dostanou svoje zóny, jež budou, nevadí, mnohdy splývat se zónami odpůrců očkování. Když lze takto rozdělit policii, jistě nebude problém stejně rozsortovat celou státní správu. A samozřejmě taxislužbu, metro, autobusy, tramvaje. Každá třetí dvaadvacítka bude pro neočkované, po problému, všecko se dá pokojně, rozumně vyřešit, jen chtít. Vyřešili jsme privatizaci, vyřešíme covidizaci.

Chceme covidmobily

Sociologové tvrdí, že ve společnosti roste napětí, jde to prý tak daleko, že mnohde neočkovaní už odmítají pobývat s očkovanými a naopak. Tak to by, ruku na srdce, asi pouhé vymezení hospod a tramvají, vagónů metra, autobusů, bazénů, posiloven, obchodních center, autoopraven nevyřešilo. Ale my to nevzdáme, jsme Češi, jsme jedničky v covidu, my si najdeme uličku, my si pomůžeme.

Prostě se zavedou čtvrtě S, svobodné od očkování, neočkované, a čtvrtě V, které budou vakcinované. V některých případech takto půjdou přehodnotit celá města, města N a města V. Bude to mít jednu velkou výhodu, nemocnice jsou, jak známo, přetížené. Svobodné zóny ale zhusta neuznávají lékařskou péči a rady. Jakmile se osvobodí od rozkladného vlivu očkovaných, nebudou už zřejmě špitály využívat (ostatně jak nemoc, tak smrt je přece něco naprosto přirozeného, patří to k životu).

Toto dělení se samozřejmě může (a je s podivem, že to za probdělých nocí nenapadlo nespícího polyministra) aplikovat na celý český průmysl (N průmysl, V průmysl). Stát neskutečně ušetří, protože nebude muset vyplácet žádné kompenzace, lockdowny už nikdy nebudou potřeba.

Někdo namítne: co když ale bude chtít přece jen neočkovaný navštívit očkovaného, třeba se covidem rozdělení manželé zatouží sejít a pohádat se, utkat v několikahodinovém bezvýsledném dialogu? Zase snadná pomoc, tady se vracíme k naší hlavě státu, jež dobu předběhla o desítky let. Chceš kontakt? Potřebuješ si s někým vjet do vlasů? Vlez si do covidária (člověkária) a vyraž mimo svoji bezpečnou (zdravou, zaručenou, samoimunní) zónu.

Je dost s podivem, že škodovka ještě nevyrábí covidmobily jak v provedení se spalovacím motorem (míněno především pro odpírače očkování, neboť často splývají s odporem vůči "podvodu jménem Green Deal, který se de facto vůbec neliší od podvodu jménem covid"), tak s elektrickým pohonem. Pokud to škodovka prošvihne, celkem jistě ji s covidmobilem brzy předběhne teslovka.

Namátkou navržená řešení přinášejí také velikou výhodu pro politiky a stát jako celek. Proti lidem, kteří odmítají svoji výjimečnou identitu skrývat za respirátory, proti lidem, kteří i přes omezení stejně chodí do hospody, stát nezasahuje, jen to blbě vypadá. Takto by vzniklo něco na způsob "bezzásahových zón" na Šumavě, kde si taky nakonec "les pomůže sám", byly by legálně bezzásahové neočkované hospody, bezzásahové neočkované čtvrtě, bezzásahové tetovací salóny atd. A můžeme jít ještě dál, když mohly dříve existovat zvlášť hřbitovy pro katolíky a protestanty, proboha, proč by nemohly vznikat extra hřbitovy pro neočkované a očkované?

Řešení existuje, pěkné, české, jen chtít. Celý svět by se od nás učil, pane profesore Válku, celý svět. A covid? Covid by to tu brzy přestalo bavit. Covide, covide, co po tobě zbyde?

Demonstrace na Staroměstském náměstí iniciativy Chcípl PES (17. 11. 2021)