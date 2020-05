Ďábelská ruská hra s agentem-vrahem. A zbabělá česká (ne)reakce

Jakmile ministr obrany Šojgu a ministr zahraničí Lavrov začali mluvit o trestním stíhání našich politiků, měli jsme vyhostit deset ruských diplomatů. Jednat tvrdě, a to s plným vědomím, že oni udělají totéž.

Je poučné pozorovat, jak se v posledním roce vyvíjejí česko-ruské vztahy. Je poučné pozorovat taktiku ruských tajných služeb. Rozjely drsnou zpravodajskou hru proti Česku a vláda Andreje Babiše nenašla způsob, jak té hře čelit, jak Rusy přehrát, zastavit.

Mluvím o případu člověka, který údajně dlí na ruské ambasádě a měl přijet do Prahy zabít tři české politiky, primátora Prahy Zdeňka Hřiba, starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře a starostu Řeporyjí Pavla Novotného. Jako ústřední téma si Moskva vybrala sochu problematického vojevůdce, maršála Koněva, již Praha 6 nechala odstranit. Psal jsem o tom, proč právě Koněv a jak Rusové využívají druhou světovou válku.

Co Kreml sleduje akcí "vrah tří politiků"? Jak mohla být vymyšlena? Do Prahy přiletí muž s diplomatickým pasem a tajná služba BIS dostane informaci, jistě z věrohodných zdrojů, že jeho cílem mohou být tři politici (nebo jeden z nich). Dostanou ochranu a informace o agentu-vrahovi uteče ven. Muž - potenciální vrah - setrvává na ruské ambasádě.

Akce má předehru. Starosta Kolář byl loni v září ruským ministrem kultury Medinským přirovnán ke "gauleiterovi", vůdci regionální odbočky nacistické strany NSDAP. Proč? Zakryl pomník maršála Koněva. Medinskij mimo jiné řekl: "Vděční obyvatelé Prahy postavili Koněvovi památník. A najednou starosta jakéhosi obvodu řekl, že rada se bude zabývat demontáží památníku osvoboditeli a zachránci města. Je to takový místní gauleiter." Pokračoval, že "prezident Miloš Zeman jako moudrý a vzdělaný člověk řekl, že jde o nehoráznost a že není možné se takto chovat. My jsme samozřejmě prezidentovi vděčni za podporu". Česká reakce na gauleitera? Nijaká. Hra rozehrána.

Pokračuje letos. Prezident Putin podepsal zákon, podle něhož Rusko trestně stíhá tři české politiky (trestní řízení vede podle článku o znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska). Věc oznámil ministr obrany Šojgu. K tomu pak akce s agentem-vrahem a celé to směřuje k výročí osvobození Československa ruskými, americkými a dalšími vojáky.

BIS a únik informací

Rusové s vrahem předvedli ďábelsky rafinovaný kousek. Předpokládám, že informaci rozšířili tak, aby se dostala ke zdrojům důvěryhodným pro naši kontrarozvědku (BIS). Ta musela konat, jinak by klidně mohl být jeden z ohrožených politiků otráven, zabit. Biska takové riziko nesmí podcenit. Musí informovat policii. A protože jde o tři politiky, je vysoce pravděpodobné, že zpráva uteče ven. (Nebo se tomu dá pomoci.)

Jakmile informace unikne na veřejnost, hra vrcholí. Putinovci v Česku tvrdí: Ruské tajné služby patří k nejlepším na světě, kdyby chtěly Koláře, Hřiba či Novotného zabít, už by bylo po nich. (No, agenta Skripala taky chtěly zabít, a přece žije, ale to je detail.) Putinovci mají jasno, je to hra "zlé BIS" proti Moskvě. Druhá strana (a dodejme, že smyslem je vytvářet spor, rozbíjet jednotu, ničit demokracii) obhajuje práci BIS, která odhalila agenta a chrání zemi.

Když informace o vrahovi utekla ven, BIS se ocitla v nepříjemné situaci. Putinovci budou tvrdit, že unikla od ní (těžko). Nebo že si akci s agentem-vrahem vymyslela. BIS se musí bránit, podává trestní oznámení a dodává: "Z dosavadního šetření vyplývá, že k nezákonnému prozrazení utajovaných skutečností došlo mimo BIS."

Ven se dostala i pochybná zpráva, že vrah měl v kufru jed ricin. Toho využije "moudrý a vzdělaný člověk" Zeman, směje se ricinu: "… italští fašisté ho dokonce používali k trestání politických odpůrců zajímavým způsobem, alespoň to nebyla ta poprava, ta smrt." O BIS řekne, že patří mezi "naprosto zbytečné" tajné služby. Pro Rusy a putinovce perfektní. A další munice pro hlupáky: Proč vrahovi kufr neprohlídli? (Muž má diplomatický pas, nelze mu prohlížet kufr.) Proč ho hned nesebrali? (Nic zatím neudělal, nejsou hmatatelné důkazy, nelze ho sebrat a soudit.)

Chápete, jak je to celé vymyšlené? České bezpečnostní složky nesmějí situaci podcenit. Jenomže pokud je to hra, dělají přesně to, co chtějí ruské tajné služby.

Jsme měkcí

Přijde výročí konce války a ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij sdělí: "Chápeme, že nezodpovědné kroky ojedinělých odvázaných komunálních úředníků neodráží náladu drtivé většiny obyvatel země. Svědčí o tom jak postoj, jejž vyjádřil prezident ČR Miloš Zeman, tak četné vzkazy nelhostejných českých občanů, kteří nám vyslovují rozhodný nesouhlas s výsměchem památce vojáků Rudé armády." Zvyšuje napětí a rozkol.

Výsledek? Tři lidé v ohrožení. V komentáři pro Seznam Zprávy to přesně vyjádřila novinářka Petra Procházková: "Rusové mohli použít jednu starou a osvědčenou metodu. Oni vám život nevezmou, oni vám ho zničí. Na to nepotřebujete žádného agenta s kufříkem, stačí vypustit ve vhodnou chvíli a vhodným způsobem informaci, že vás chce někdo zabít. Už do konce života se naši tři regionální politici budou ohlížet na ulici, jestli za nimi nejde tajemný muž v baloňáku a s kufříkem…" A do toho v pondělí ruská ambasáda požádala českou stranu o policejní ochranu "diplomata" (onoho údajného agenta-vraha). Prý čelí výhrůžkám. Dokonalé, mistři světa v klamání. A táhnou kauzu dál.

K tomu prohlubující se rozkol v české společnosti. Část starých, méně informovaných občanů říká: Za osvobození máme být vděční. (My jsme vděční padlým i přeživším ruským, americkým a dalším vojákům. Ale Koněv byl taky vrah, tak proč tu mít jeho pomník?) A kauza agent-vrah jen dál živí hádku, nenávist, rozbíjí naši svornost.

Zásadní otázka: proč to Rusům tak vychází? Odpověď je zoufale prostá: oni mají Česko od roku 1948 dokonale přečtené. Mají tu Zemana, mají tu podporu nacionalistů, mají tu eticky nesmírně slabého premiéra. Počítají s tím, že Češi neudělají nic. A nemýlí se.

Co jsme měli udělat? Jakmile ministr obrany Šojgu a ministr zahraničí Lavrov začali mluvit o trestním stíhání našich politiků, měli jsme vyhostit deset ruských diplomatů. Jednat tvrdě, a to s plným vědomím, že oni udělají totéž, přičemž jejich ambasáda je absurdně předimenzovaná, deset lidí jim neuškodí, nám ano. Ale nevadí, měli jsme udělat tvrdý krok. Jsme země EU a NATO, máme sílu. Jenomže my jsme měkcí. Zbaběle, opatrnicky jsme neudělali v podstatě nic. A tak si ti šmejdi s námi hrají.