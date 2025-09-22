Základní dojem z debaty je jednoznačný: Vít Rakušan zvolil defenzivní strategii. Což ale neplatí jen o hodinu dlouhém dialogu se Zdeňkem Hřibem na programu ČT24, který v neděli pozdě večer moderoval Martin Řezníček. Rakušanův STAN totiž několik hodin před tím na sociálních sítích vyrukoval s tím, že by na sebe strany, které sestavily vládu po minulých volbách, neměly v kampani útočit.
"Mobilizujme spoluprací," zní aktuální heslo strany. Patrné to bylo několikrát, nejvíc asi v samotném závěru televizní debaty na veřejnoprávní televizi, kdy oba předsedové svých stran dostali prostor, aby jeden druhému položili několik otázek. Rakušan skoro žadonil, aby Hřib tentokrát zašel společně s ním a předsedou ODS Petrem Fialou na pivo, což předseda Pirátů už jednou odmítl. Akce je naplánována na neděli 28. září - po velké debatě předsedů všech relevantních stran v ČT.
Hřib však opáčil, že má plný diář, že nejspíš opět nedorazí. A že chce být také občas s rodinou. A když se na oplátku předsedy Starostů zeptal, zda by nebyl ochoten - když už se tolik angažuje v zájmu stran, které byly a jsou v současné vládě - roznášet letáky Pirátů, Rakušan neváhal a nabídku přijal. Prý si teď v týdnu vyhradí hodinu na to, že bude roznášet letáky Ivana Bartoše, který proti němu kandiduje ve Středočeském kraji.
Proč? "Abychom tu většinu 101 hlasů udělali," má jasno Rakušan. V podobné atmosféře se nesla debata prakticky celých šedesát minut. Zatímco Rakušan nabízel spolupráci, Hřib sem tam přece jen zaujal krapet ofenzivnější pozici. Ale ani on to nepřeháněl. Oba se shodli například v tom, s kým by jejich strana nespolupracovala na příští vládě - jen Hřib k hnutí ANO, SPD a Stačilo! přidal i Motoristy sobě.
Takřka totožně reagovali také na otázku, zda se lidem v Česku žije dobře. "Jak komu - proto také chceme zpříjemnit život devadesáti procentům rodin," pravil předseda Pirátů. "Určitě ne každému. Pokud tato vláda dělala chybu, tak jsme dělali svou politiku málo adresně," navázal Rakušan s tím, že Starostové chtějí napříště více pomáhat rodinám s malými dětmi.
STAN a Piráti se zrovna tak neliší v zahraničněpolitických tématech, obě formace jednoznačně preferují členství Česka v NATO a shodují se také na tom, že je třeba reagovat na rozličné expanzivní choutky Ruska. "Pokud neukážeme sílu, Rusko nás vymaže z mapy," nechal se slyšet Rakušan. A Hřib? "Chceme silné a bezpečné Česko v silné a jednotné Evropě. Je to základní povinností každého státu. NATO je toho jednoznačnou zárukou."
Rakušan se pak několikrát obracel k voličům, kteří ještě nevědí, koho budou volit. "Hovořím k nerozhodnutým. STAN bude tmelem, budeme hledat kompromisy, chceme se více přiblížit lidem. Ale hlavně - volte demokraty." Znělo to jako líbivý refrén popového, možná občas i kýčovitého hitu, ke kterému se vracel vždy, když měl potřebu zdůraznit, o co v letošních volbách jde: "Dát lidem naději."
A když byli oba diskutující vyzváni k tomu, aby reagovali na slova Petra Fialy, který v týdnu uvedl, že jím vedená koalice Spolu je jediné uskupení, které může ve volbách porazit hnutí ANO, Rakušan přispěchal s ujištěním, že se na premiéra nemá důvod zlobit. Podle něj ale předseda ODS a lídr koalice Spolu ztratil "kompas". "Hrajeme o něco jiného - o 101 hlasů pro demokratické strany," zopakoval s tím, že krást si vzájemně voliče nedává smysl.
Následovala replika, kde Rakušan explicitně řekl, že se vůči Hřibovi nemíní nikterak vymezovat. A zase: "Volte demokraty." STAN je podle něj ale oproti Pirátům praktičtější. "Neodejdeme z vlády, když je problém, jsme zvyklí na palubě zůstat. Máme liberální městské jádro, jsme ale také stranou venkova. A jako jediná strana můžeme obojí spojovat," dodal aspoň předseda Starostů a nezávislých vcelku věrohodně.
Vzápětí se Hřib s Rakušanem dohadovali, do jaké míry finále předvolební kampaně zasáhne kauza Dozimetr. V pondělí ji začne projednávat soud. Oba ale jen zopakovali, co už předtím řekli jinde. "Dozimetr nebude součást předvolebního boje. Žiju s tím tři roky. Udělali jsme všechno, abychom se poučili. Nikdy od nás neuslyšíte, že jde o účelový soud. Ať jsou odsouzeni všichni gauneři," reagoval Rakušan s odkazem na Babiše a jeho Čapí hnízdo.
Podle Hřiba se pak Piráti kauzu nechystají nijak využít v kampani. Přesto si několik ostřeji formulovaných slov v této souvislosti neodpustil. Protože pokud jde podle Rakušana pouze o selhání jednoho muže, pak se předseda Pirátů pozastavuje nad tím, že kvůli kauze musel rezignovat například tehdejší ministr školství a Rakušanův předchůdce v čele STAN Petr Gazdík. A nejen on.
"Piráti si zakládají na tom, že nelžou," opáčil zprvu Rakušan údajnou citací staršího výroku Ivana Bartoše. "Chtěl bych po vás tedy, abyste tyto nepravdy nešířil. Tohle nám 101 nepřinese, tohle pomůže jen Babišovi," dodal. Několik vět pak padlo i na téma údajné kompromitující nahrávky, která se podle něj může v souvislosti s kauzou krátce před volbami objevit ve veřejném prostoru.
Rakušan si je nicméně jistý, že mu nijak neuškodí. "Je to přepis schůzky vedení STAN z dubna roku 2022. Z toho, co jsem viděl, je to neautentický přepis. Byť koluje tři roky, má se objevit před volbami. Počítám, že se to objeví," řekl. A zdůraznil, že se ničeho neobává a že z nahrávky nemá důvod mít strach. "Vrátil bych se k pozitivním tématům. K tomu, co lidem zlepší jejich život," navázal vzápětí Hřib.
Otázán byl ale na zpackanou digitalizaci stavebního řízení. A připustil, že se staly chyby a že se za ně Bartoš veřejně omluvil. Největší problém ale podle jeho slov spočíval v tom, že stát chtěl a mohl ušetřit miliardu korun, která by ale, jak zdůraznil, někomu chyběla. "Nechci do nikoho kopat. (…) Ale pojďme dopředu, pojďme si říct, jak udělat digitalizaci stavebního řízení, která bude fungovat," navázal na předsedu Pirátů Rakušan.
Náznak nějaké zásadní rozepře nakonec přineslo pouze téma daní a daňové progrese. Hřib totiž Rakušanovi vyčetl, že STAN na jednání vlády hlasoval pro odpuštění daní miliardářům za prodej firem. Kritika sice mířila primárně na ministra financí Zbyňka Stanuju z ODS, STAN to ale slízl taky, byť nejspíš krapet nefér. Být ve vládě a hledat kompromisy je totiž zcela jiná situace, než se stylizovat do principiální opoziční role.
"Došli jsme k nějaké koaliční shodě," bránil se Rakušan. Podle něj to ale neznamená, že miliardáři nejsou v Česku danění. Zároveň zdůraznil, že je STAN nejspíš jediná strana, která si umí představit progresivnější daňový systém. "U lidí, kteří berou přes 200 tisíc, si umíme představit daňovou progresi," upřesnil. Byl to snad jediný moment, kdy to aspoň v náznaku trochu jiskřilo, byť i Hřib přispěchal s tím, že by měl být daňový systém v Česku spravedlivější.