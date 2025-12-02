Komentáře

Dobrovolník Mac Dobrovolník Mac | Komentáře
včera

Deník dobrovolníka: Co je na Ukrajině otázkou života a smrti?

Ráno mě budí střelba z ručních zbraní. Občas výbuch. Už mi to ani nepřijde divné. Své hranice vnímání jsem za poslední tři roky života tady posunul někam jinam. Trochu mi to připomíná Bachmut v posledních dnech před pádem. Tak snad to tu ještě udržíme…
U nás by to byla skvělá zábava, ale tady je dovednost sestřelit dron otázkou života a smrti. Drony jsou všude.
U nás by to byla skvělá zábava, ale tady je dovednost sestřelit dron otázkou života a smrti. Drony jsou všude. | Foto: Dobrovolník Mac

Je čas přestat filozofovat. Je třeba vyrazit do města a předat velké množství materiálu. Při příjezdu na základnu předáváme věci a slyším zvuk dronu Šáhed. Ten začíná klesat a jen tak přelétne těsně nad námi. Všichni jsme připraveni k rychlému útěku a nespouštíme dron z očí. Výbuch se ozývá pár vteřin nato. Tak takhle to tu chodí poslední dobou běžně. Drony zabíjejí civilisty ve městě každý den. Je jedno, jestli stojíte na semaforech nebo zrovna tankujete na pumpě. Prostě stačí, že máte smolný den, a smrt si vás najde.

Ve večerních hodinách jedu s Runou na linii předat jídlo a munici naší pěchotě pomocí velkých dronů Vampír. Také nesmíme zapomenout při té příležitosti hodit pár bomb Rusům. Cesta přes pole je děsně náročná. Topíme se v bahně. Auto jede smykem, často jen tak tak, že projede. Po cestě vidím přes noční vidění mnoho shořelých vraků. Je mezi nimi i Toyota LC nebo Nissan Navara, které jsem přivezl na jaře. Všechny mají jedno společné - Rus je zničil drony, když ztratily rychlost kvůli bahnu. V některých autech našly jejich posádky smrt. Přijíždím do remízku, kde to už znám. Byli jsme tu už při mém minulém výjezdu. Je tu nový kluk jménem Dima. Je mu teprve 22 let, sám se přihlásil do armády. Když se mě ptá, jak se tady cítím, Runa mu vysvětluje, že jsem u nich více než doma. A že to rozhodně není moje první zkušenost. Dostávám důležitou informaci - nedávno jim prý selhal magnetický zapalovač a rozbuška explodovala přímo v krytu. Kluk byl dost poraněný, ale přežil. Od té doby se rozhodli je nepoužívat.

Související

Deník Dobrovolníka: Olympijský mistr mě učí sestřelovat ruské drony brokovnicí

Dbrovolník Mac

Noc je celkem klidná, ale to se může kdykoliv změnit, a to doslova během sekund. Tentokrát se krom běžných výbuchů nic převratného nestalo. Nad ránem už usínám vestoje. Těším se na to, až se vrátíme na základnu a půjdeme spát. Potřebuji trochu nabrat energii. Už dopoledne nás čeká první den výcviku ve střelbě z brokovnice na letící terče. Kolem čtvrté ranní balíme. Cestu zpět na základnu jsme přežili a zdá se, že nás čeká pěkných pět hodin spánku.

Po pár hodinách mě opět budí hlasitý výbuch a střelba ručních zbraní proti dronům. Co už… Když mě nenechají spát, jdu uvařit pro všechny polévku. Tentokrát bude základ gulášovka s bramborem. Sotva ji dodělám, začínají se všichni stahovat do kuchyně. Asi je probudila neznámá vůně. Najíme se, společně vyrážíme na střelnici. Po cestě se zastavujeme u stánku s kávou, kde na nás čeká Karát - velitel pěchoty a Alfa - odstřelovačka. Je to mladá holka, která už dlouho bojuje. Zažila mnoho, to dokazují její videa z Mariupolu, kde bránila Azovstal a utrpěla tam i zranění. Její evakuace z Mariupolu proběhla těsně před pádem města. Mám k ní obrovský respekt. Říká, že slyšela, že mám doma odstřelovací pušku. Když to potvrdím, následuje smršť otázek na ráži, optiku… No, takhle znalou mladou holku jsem nečekal. O to větší čest je pro mě, když mě ještě ten den požádá, jestli bych s ní nejel na střelnici někdy potrénovat. Vyhrknu, že velice rád.  Ale nevěřím, že bych ji mohl něco učit.

Foto: Dobrovolník Mac

Dnes je na řadě střelba z brokovnice a vrhačka hliněných holubů, co jsem dovezl, je pro všechny zúčastněné velikým přínosem. Během dne využiji pár fíglů, co mě naučil náš olympionik David Kostelecký, a na konci tréninku je u všech vidět obrovská změna. Runa už ví, že svoji tureckou brokovnici si už na pozici nebude brát. Nespolehlivost a obtížnost trefit je znát už po prvních pokusech. Nechápu, kde k těm puškám přišli. S trochou nadsázky tipuji, že jim je dodali snad sami Rusové.

Když ukončíme trénink, vyrazíme pro další věci, které jsem nakoupil a dnes dorazily Novou poštou (jakousi ukrajinskou Zásilkovnou). Po příjezdu do města slyšíme zvuk rakety, která zní jak proudový motor od stíhačky, a nedlouho nato prolétající klouzavou bombu. Ta padá kamsi do města. Naše práce nekončí, Runa jede dnes na pozice beze mě. Já jí slibuji na zítřejší snídani bramboráky, o které už škemrá od mého příjezdu.

Foto: Dobrovolník Mac

Po pár hodinách spánku vyrazím do sklepa, kde máme provizorní kuchyň. Pustím si na telefonu rádio Impuls, abych měl alespoň nějaký kontakt s domovem. Po chvíli práce budí všechny v domě vůně bramboráků a začínají se za mnou stahovat. Proběhne rychlá snídaně a vyrážíme opět na polygon. Tady se setkávám s novou partou kluků. Zpráva o trenažeru a "zahraničním instruktorovi" se šíří jako blesk. A tak to vypadá, že budu mít i v příštích dnech hodně zájemců o výcvik. V plánu je testovat střelbu na letící drony, a to nejen z brokovnic, ale i z kalašnikovů. A také střelbu na letící dron z auta a šestikolky.

U nás by to byla skvělá zábava, tady je taková dovednost otázkou života a smrti. Drony jsou všude. Kluci se velice rychle učí nové věci a ve finále mají velikou radost z pokroku ve střelbě. Během výcviku na nás rozežene Šáhed. Začal nad námi kroužit, ale po několikátém průletu odlétá. Nejspíš usoudil, že nejsme žádná veliká hrozba, a tak si vybere nějaký civilní objekt ve městě Slovjansk, které je nedaleko. Těžko říct, co ho k tomu vedlo. I když jsme cvičili střelbu na drony, tak Šáhed letí tak vysoko, že nemáme šanci.

Český dobrovolník na Ukrajině "Mac".

Dobrovolník Mac

Vystupuje pod přezdívkou "Mac" a na Ukrajinu jezdí od začátku války. V Bachmutu pracoval jako zdravotník, vojákům vozil vybavení a jako mnohaletý bývalý profesionální voják pomáhá i v na frontě. V civilním životě se stará o koně na statku ve středních Čechách a pracuje jako střelecký instruktor.

Foto: Aktuálně.cz

Po pár dnech se domlouváme, že je třeba jen pravidelně cvičit, a to už mohou bez mojí asistence. Plánuji, že následující den odjedu ke skupině "Ragbistů" ze 129. brigády. Když to oznámím veliteli, hned začne vymýšlet, jak mě tu ještě zdržet. Navrhuje, abych se seznámil s obdobným dronem, jako je Mavic, jen ukrajinské výroby. Známe se už dlouho, tak ví, jak mě zaujmout. Jsme domluvení, že následující den mě na dron zaškolí, a pokud mi půjde jak pilotáž, tak shazování bomb, půjdu v následujících dnech na pozici vyzkoušet si ostrou akci.

Video: Dobrovolník Mac - střelba z brokovnice

Dobrovolník Mac - střelba z brokovnice | Video: Dobrovolník Mac
 
Mohlo by vás zajímat

Benda se může s Kubou krutě mýlit. Volání po změnách je v ODS větší, než si myslí

Benda se může s Kubou krutě mýlit. Volání po změnách je v ODS větší, než si myslí

Zásadní evoluční změna. Asii nezajímáme, USA řeší "dveřníky", my spíme

Zásadní evoluční změna. Asii nezajímáme, USA řeší "dveřníky", my spíme

"Mnichovský" moment Zelenského. Dopadne stejně jako Edvard Beneš?

"Mnichovský" moment Zelenského. Dopadne stejně jako Edvard Beneš?

Deník Dobrovolníka: Olympijský mistr mě učí sestřelovat ruské drony brokovnicí

Deník Dobrovolníka: Olympijský mistr mě učí sestřelovat ruské drony brokovnicí
komentáře Názory.Aktuálně.cz Obsah komentář Ruský útok na Ukrajinu 2022 Ukrajina Rusko dobrovolník

Právě se děje

Aktualizováno před 23 minutami
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

ŽIVĚ
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami

Třinec doma zdolal Východočechy, Olomouc roznesla Vítkovice

Hokejisté Třince porazili v dohrávce 7. kola extraligy doma Hradec Králové 6:1 a po sérii sedmi porážek uspěli ve druhém z posledních třech duelů. Posunuli se tak ze 4. na 2. místo. Šestý Mountfield…
Přečíst zprávu
před 48 minutami

Plavec Čejka získal na ME v krátkém bazénu bronz na 200 metrů znak

Plavec Jan Čejka získal na mistrovství Evropy v krátkém bazénu bronz na 200 metrů znak. Vlastní český rekord ze semifinále na šampionátu v Lublinu zlepšil o dalších 34 setin sekundy na 1:49,43.…
Přečíst zprávu
před 52 minutami
Mozek stárne v pěti vlnách, zjistili vědci. Víte, kdy jede na plný výkon?

Mozek stárne v pěti vlnách, zjistili vědci. Víte, kdy jede na plný výkon?

V nové studii vědci identifikovali čtyři jasné milníky.
před 52 minutami
V tohle Boston doufal, všímají si v zámoří. Z průšvihu je zase přednost

V tohle Boston doufal, všímají si v zámoří. Z průšvihu je zase přednost

Jeremy Swayman je možná hlavním důvodem, proč Boston drží krok s vážnějšími kandidáty na play off.
před 1 hodinou
Společné maturitní práce se neruší. Mění se způsob zadání, vysvětluje resort školství

Společné maturitní práce se neruší. Mění se způsob zadání, vysvětluje resort školství

Podle ministerstva se pouze upravují podmínky zadávání a hodnocení projektů, která propojují více témat a na nichž může spolupracovat více žáků.
Aktualizováno před 1 hodinou
Turek chce Pavlovi vysvětlit své kauzy. Můj názor půjde těžko zvrátit, řekl prezident

ŽIVĚ
Turek chce Pavlovi vysvětlit své kauzy. Můj názor půjde těžko zvrátit, řekl prezident

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy