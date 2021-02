Spolupráce je největší téma Česka. Ne covid nebo strach, že nebude možné volit

Když ministr zdravotnictví Jan Blatný odmítl německou pomoc, zachoval se jako hlupák. Nepochopil, že spolupráce je dnes to nejcennější, může zachraňovat lidi před smrtí.

Jihočeský hejtman Martin Kuba: "Trojkoalice musí vyhrát. To je jediná omluvenka, proč se vytváří. Pokud to nevyjde, musí z toho samozřejmě ti lidé vyvodit osobní odpovědnost." | Foto: Jakub Plíhal

Spolupráce, dohoda, slova, jejichž význam se snižuje. Pojmy, které nám v době "rozdělení", společnosti přesycené souboji a napětím nejrůznějšího typu, unikají. Přitom všichni známe poučku, že lépe se žije společnostem spolupracujícím.

Nález Ústavního soudu (ÚS) ve věci volebního zákona je zajímavý i v tom, že všechny parlamentní strany vybízí k dohodě. Týká se to nejen demokratických stran, které míří k volbám z opozice, nejen vládního ANO a sociální demokracie, ale i komunistů a okamurovců. Spolupráce je největším tématem současnosti. I pandemie, v níž Česko tak zoufale uvízlo, vyzývá k celonárodní spolupráci, nikoli k bojkotu vládních kroků, který situaci jen zhoršuje.

Vše se dá nazřít negativně. Někdo namítne: větší rovnost voličských hlasů může vést k tomu, že komunisté přežijí ještě další sněmovní volby. Omyl. Buď získají pět procent, nebo ne. Ale na nové situaci, kterou navodil ÚS, vidíme, jak i komunisté musí stát o co nejspravedlivější systém, na straně demokracie (i když ji chtějí jen zneužít).

Dohoda a spolupráce mění neblahou situaci, jak ukazuje vznik koalic, Spolu a Pirátů se Starosty, i bez změny volebního zákona začal situaci měnit. Dva větší celky se dotahují na Babišovo ANO a ani dosud platný volební zákon by je nepoškodil. Ke spolupráci strany dohnaly nejen okolnosti, ale i Milion chvilek pro demokracii a jeho silný tlak.

Hned vidíme, jak spolupráce a dohoda začíná být torpédována. V trojkoalici Spolu je nejsilnější ODS. V ní se ozývají hlasy, že po změně zákona bude výhodnější kandidovat samostatně. Proti dohodě není jen Andrej Babiš, jemuž nedohoda stran plně vyhovovala, ale i část členů ODS.

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) se v Deníku N nechal slyšet: "Pro mě jako člena ODS je těžko myslitelná představa, že se ODS musí spojit s dalšími stranami, aby byla třetí." Vysvětluje: "Trojkoalice musí vyhrát. To je jediná omluvenka, proč se vytváří. Pokud to nevyjde, musí z toho samozřejmě ti lidé vyvodit osobní odpovědnost." Ostřeluje předsedu ODS Petra Fialu, říká to v době, kdy Spolu v průzkumech zaujímá třetí místo za ANO a koalicí Pirátů se STAN. Kuba si spočítal, že by pro ODS mohlo být momentálně výhodnější Spolu opustit a možná získat víc hlasů. Momentálně nejviditelnější odeesák útočí na pozici předsedy strany.

Dohoda jako česká alternativa

Na to Petr Fiala, šéf ODS, v Respektu říká: "Neuvažujeme jenom takhle utilitárně, my chceme, a proto jsme naši koalici Spolu vytvářeli, nabídnout středopravým voličům jasnou alternativu, silné volební uskupení a dosáhnout takové podpory, abychom mohli změnit politiku v České republice. Ten úmysl trvá a na tom rozhodnutí Ústavního soudu nic nezměnilo."

Chápe smysl spolupráce v době atomizace a trhání. Vysvětluje, že to ani s mandáty není jasné: "Neměli bychom víc poslaneckých mandátů. My věříme… že koalicí Spolu získáme voliče, kteří by třeba ani nešli volit nebo by si řekli, že prostě nevědí koho. Jsme projekt, který jako jediný nabízí středopravému voličovi jasnou, jednoduchou a jedinou volbu. Takže si od ní slibuji naopak více voličů. V ODS jsme zvažovali všechna pro a proti, to rozhodnutí je promyšlené a bylo silně většinové."

Kuba však boj proti spolupráci nevzdává. Vytasil národně citlivý kalibr, chce, aby se Rosatom mohl nějakým způsobem účastnit tendru na jadernou elektrárnu Dukovany: "Já si zatím umím představit, že by přišla nabídka, kdy by bylo podmínkou, aby Rosatom vytvořil nějaké uskupení s evropskými společnostmi tak, aby to pro nás bylo bezpečné. A pak se na to má vláda podívat a vyhodnotit, jestli ano, nebo ne," řekl Deníku N. A zase, ne ruskému Rosatomu říkají všechny tři strany Spolu, jde o narušení této především bezpečnostní dohody.

Ti, kteří spolupráci odmítají, najdou tisíc možností, jak ji torpédovat. Nejde jen o volby, podobné je to i ve snaze bránit se nákaze koronavirem. Vláda situaci až zoufale nezvládá, neumí ji řešit, její klíčoví ministři jsou slabí, naopak silná a ničivá se jeví propaganda typu "covid je jen záminka" ať už vydělat biliony, nebo nás ovládnout.

Odmítnutá pomoc Němců? Nesmysl

Už slabost vlády je dost zlá, ale zase vidíme u nás typický úkaz - nespolupráce jako zásada. Vláda neumí spolupracovat s renomovanými vědci a odborníky. Ti od ní buď utíkají, nebo se jaksi automaticky dostávají do disidentního postoje - musí vládu kritizovat. Vzniká zmatek posílený nedohodou, občané zažívají nejistotu, nedůvěru.

Veřejně je odmítána spolupráce s přirozenými spojenci. Minulý pátek to předvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v nemocnici v Chebu, která je dramaticky přetížená. Nevadí, Blatný odmítl nabízenou pomoc sousedního Německa, abychom pacienty vozili tam. Absurdní. Nesmyslné.

Starosta Chebu Antonín Jalovec (Volba pro město Cheb) na svém facebookovém profilu popsal, proč to Blatný udělal: "Zároveň mě ale nemile překvapil odpor k aktivaci převozu pacientů do Německa. Leccos naznačil Blatného výrok ‚To by znamenalo, že se Česká republika nezvládá postarat o své občany‘." Jalovec to vidí jako "nejznepokojivější" moment návštěvy ministra Blatného v Chebu. "Bylo evidentní, jak moc nikdo z ministerského týmu nechápe, že my tu s Němci už desítky let nežijeme ve stylu ‚my a oni‘, že tu hranice lidé už vůbec nevnímají, že přes ně zcela volně jezdíme nakupovat, pracovat, sportovat, studovat."

Když Blatný odmítl německou pomoc, zachoval se jako hlupák, nepochopil, že spolupráce je dnes to nejcennější, může zachraňovat lidi před smrtí (přitom se sám nedávno pokusil počty mrtvých ve spojení s covidem neúspěšně snižovat).

Výzvou k dohodě je změna volebního zákona - k dohodě demokratické, svobodné. Výzvou k dohodě, ne k subverzi základních vládních opatření (roušky, mytí rukou, omezení kontaktů, ohleduplnost k ostatním) je i pandemie. A nejde o dohodu s těmi, kteří chtějí náš systém zničit (Rusko, Babišovy techtle mechtle s Viktorem Orbánem namířené proti EU a našim spojencům). Nejde o dohodu s těmi, kteří nespravedlivý volební zákon považují za pro sebe ideální a chtějí ho udržet.

