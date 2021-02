Babiš už se neliší od Klause a Zemana, viz jeho plivání na Ústavní soud

Jako argument proti Pavlu Rychetskému vytahuje Andrej Babiš fakt, že byl "zvolen ve svobodných demokratických volbách". Měl by si uvědomit, že ani voliči nebyli nikým zvoleni.

Žijeme v nedokonalém světě a nedokonalém systému. Sami jsme nedokonalí, zhusta chybující. Nedokonalý, snad mi to odpustí, je dokonce i premiér Andrej Babiš. Nedokonalý je Ústavní soud (ÚS) a nedokonalí jsou ústavní soudci. Jako důkaz snadno poslouží středeční nález, který proškrtal velmi nedokonalý volební zákon. Jako jeho hlavní slabina se jeví fakt, že přišel pozdě. Čekal jsem verdikt někdy v polovině loňského roku. Přišel až na počátku letošního. Ale reakce Andreje Babiše byla mimo, chybná, zuřivá, trapná, nemužná, nezvládnutá. Přednesl šílený projev (zde jeho přepis).

Pokud už musel ÚS kritizovat, měl snést pečlivě připravené argumenty. Místo toho na soud plival jak žáček z osmé třídy na třídního soka. Je to o to horší, že Babiš projev četl, nemluvil spatra, to by u daného tématu zjevně nedokázal. Žijeme v zemi, kde premiér vztekle a veřejně útočí na Ústavní soud a pomlouvá jeho předsedu Pavla Rychetského. V tom se Andrej Babiš jako vejce vejci podobá Donaldu Trumpovi, aniž by si zřejmě uvědomoval, kam tohle štvaní může zajít - v USA to skončilo útokem lůzy na Kapitol.

Dobrý premiér by udržel nervy na uzdě. Babiš však dal okatě, křiklavě najevo, jak moc mu nevyhovuje, že by se měl volební zákon více řídit principem volební rovnosti. Najednou se ukazuje, kým předseda hnutí ANO 2011 skutečně je. Nejenže postrádá úroveň předsedy vlády, to víme dávno, ale sám sebe usvědčuje ze lži.

Jím založené a vlastněné hnutí přece mělo za cíl změnit politiku, kterou v této zemi vytvářeli a ovlivňovali především Václav Klaus a Miloš Zeman. Nefér volební zákon byl jejich produktem (a, pravda, také produktem Pavla Rychetského, který v době opoziční smlouvy seděl v Zemanově vládě). Se Zemanem se Babiš spojil rychle, tvrdil "nejsme jako politici", ale s tímhle politikem problém neměl.

Babišův čtený výron, kterým sepsul Ústavní soud, ukazuje, že on je úplně stejný jako Klaus a Zeman, neplatí "nejsme jako politici", platí "jsem jako ti nejhorší z nich". Liší se jen v tom, že nejprve zakusil moc peněz a nyní zakouší moc politiky. Běsní z představy, že by nemusel vyhrát volby a že by tím pádem nemusel ještě o pár desítek miliard zvětšit svoje jmění.

Vzteká se a má proč. Špatný volební zákon (v kombinaci s intenzivní snahou Milionu chvilek pro demokracii) donutil malé strany, rozdrobenou demokratickou, neextrémní opozici, aby se spojila do dvou koalic. Tyto dva bloky de facto eliminovaly nejhorší chyby stávajícího volebního zákona (i v tomto smyslu přišel nález ÚS pozdě). A když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, vidíme jasně, že výhoda velikého populistického ANO proti politickým myškám podle dosavadního volebního zákona zmizela. Naopak nové pojetí přepočtu hlasů zjevně ubere mandáty nejsilnějším stranám a seskupením (ANO, Pirátům a STAN i trojkoalici SPOLU). Babiš to ví a vylévá si vztek na ÚS.

Zoufale zbytečný útok

Změna volebního zákona nahraje komunistům, pokud vůbec mají šanci ještě se do sněmovny protlačit, trochu okamurovcům a jistě i sociálním demokratům, kteří budou mít taky honičku překonat hranici. To je tak vše, zbytek pluje hluboko pod hladinou pěti procent hlasů i nadále nutných pro vstup do dolní komory. Že by se Babiš rozčiloval také kvůli KSČM a ČSSD? Ne, i když ho komunisté drží, takhle on neuvažuje.

Co působí na jeho útoku na Pavla Rychetského a jím vedenou instituci nejhloupěji? Jeho naprostá zbytečnost. S nálezem ÚS Babiš nemůže vůbec nic dělat, sám zalkal, že "proti němu není obrany". Ten prostě platí a není síly, jež by ho zvrátila (v tom je zakleta ústavní síla Ústavního soudu). Premiér jen nechal navenek vyhřeznout frackovskou, nedospělou neúctu k ústavě a k dělení moci v Česku.

K tomu si dovolím ocitovat tweet expremiéra Mirka Topolánka: "Když nám v září 2009 Ústavní soud hodil vidle do předčasných voleb (měsíc před jejich konáním), byl jsem hodně nas…ý. Hodně. ODS by je tehdy s převahou vyhrála. Ale tak nějak mě nenapadlo srabácky kňučet, že mě Rychetský nemá rád." Ano, trajektorie českých předsedů vlády je prudce sestupná.

Babiš ukazuje, jak vypadají největší slabiny populismu a populisty. Když je v úzkých, když mu hrozí buď menší úspěch, nebo dokonce neúspěch, klidně se obrátí i proti voličům, kterým předtím roky vší silou podkuřoval. Na ÚS totiž útočí ve chvíli, kdy se tato nezávislá instituce snaží narovnat práva voličů. A přesně toto Babišovi vadí.

Ani voliči nejsou nikým voleni

Premiér ve svém vystoupení řekl, že jde o závažnou změnu "volebního systému, který tu bez problémů funguje roky, více než dvacet let," a že "má být předmětem široké, důkladné a neuspěchané politické debaty, nikoliv výsledkem jedné žaloby a jednoho soudního rozhodnutí". Překrucuje realitu jako tak často. Volební zákon byl ostře kritizován od roku 2000, kdy byl přijat. Jako velký problém byly vnímány volby 2006 a 2017, kdy se chyby přepočtu hlasů jasně ukázaly. A ještě něco: nic není Babišovi vzdálenější než "široká debata".

V něčem má premiér částečně pravdu: "Ještě víc šokující je, že tato stížnost ležela tři roky, tři roky na Ústavním soudu a nikdo se jí nevěnoval." Částečně proto, že někdo se jí samozřejmě věnoval, trvalo to však neúnosně dlouho.

Babiš také pravil: "Dnešní rozhodnutí Ústavního soudu je o to paradoxnější, protože ještě v roce 2006 přepočet mandátů pomocí d’Hondtovy metody nezrušil, a naopak řekl, že tato část zákona není protiústavní." - Tady se zastavme. Ano, ÚS ve své dnešní většině změnil postoj. Je to únosné? Smí se tato instituce vyvíjet? Pevně doufám, že ano. Považoval jsem rozhodnutí z roku 2006 za chybné, namířené proti voličům, proti rovnosti voličských hlasů.

Babiš také (a opět právem) poukazuje na fakt, že Rychetský coby místopředseda Zemanovy opozičněsmluvní vlády u přijetí zákona osobně asistoval. A zase: má Rychetský právo se změnit? Jistě. Je to zdravé. V letech 1966 až 1969 byl členem KSČ. Pak však podepsal Chartu 77. Cenná změna, nepochybně pozitivní. Po revoluci jeho proměny pokračují. Pracoval s Milošem Zemanem, po příchodu na Ústavní soud prodělal další metanoii, pozorujeme jeho odklon od putinovského, pročínského Zemana a rostoucí oddanost ústavě. Opět jednoznačně pozitvní posun, který nelze kritizovat. (Kéž by se dokázal takto změnit i Babiš, než na postu premiéra skončí.) Proměny k lepšímu, co víc si můžeme u sebe i u politiků přát?

Nemá smysl probírat plivání na předsedu ÚS. Ale jedna věc stojí za naši pozornost. Babiš řekl: "Na rozdíl od pana Rychetského a od ostatních ústavních soudců, já jsem byl zvolen ve svobodných demokratických volbách. Voličům skládám a budu skládat účty a nesedím 18 let na jedné židli jako pan Rychetský." Jak by řekl Václav Klaus, "tak to jsem very sorry", ale Babiš nejenže jedná jako Klaus, on už tak i mluví. Tohle přece neustále vytahoval exprezident (současný prezident taky), jak on byl zvolen a ti "nevolení" nemají nárok. Další ryze antiobčanský prvek. Možná by si Babiš měl uvědomit, že ani voliči nejsou nikým voleni. Leda Bohem. A na svých voličských židlích sedí desítky let.

