Faltýnek je Babišova absolutně největší slabina aneb kdo přivedl Švachulu

Když Babiš mluví pravdu: "Náš hlavní cíl je vyhrát volby v roce 2021. Neobětoval jsem deset let mého života na to, aby mi to finále někdo kazil."

Záhada ANOlamu: jak se do Babišova hnutí dostal Jiří Švachula? Muž obžalovaný z manipulace stamilionových zakázek, kterých se měl podle policie dopustit v době, kdy byl místostarostou městské části Brno-střed za hnutí ANO. Údajně se to nedá zjistit. Proboha, Andrej Babiš "řídí stát jako firmu", ale do vlastní brněnské organizace mu nekontrolovatelně vstupují potenciální kriminálníci? Korupčníci? Mein Gott, kam to spěje, co bude se státem?

Babiš s upřímností sobě vlastní řekl minulý týden Seznam Zprávám: "Zjišťovali jsme, jak se pan Švachula do hnutí dostal. Jeho přihláška není standardně podepsaná. Ale nikdo mi není schopen říct, jak se sem dostal. Tehdy tady působil bývalý krajský předseda Bohuslav Chalupa, který byl velmi aktivní v přijímání členů. Stalo se to před šesti lety a byla to chyba."

A jsme až po uši v marketingu a politické taktice ANO. Nejde o to, co je pravda, protože pravda v dané věci jednoznačně poškozuje hnutí a jeho majitele. Aby to však nevypadalo blbě, tak šéf předvede, že snaha byla (zjišťovali jsme). Není mu to jedno, chce hnutí čisté jak lilie. A hned narazili na něco podivného (jeho přihláška není standardně podepsaná). Chápejte, zřejmě jde o komplot. Důležité, Babiš v tom nejede!!! (Nikdo mi není schopen říct, jak se sem dostal.) Zajímavé, Babiš je znám tím, že má velmi silný bezpečnostní tým, zjistit takovou prkotinu by jim trvalo den dva. Vždyť novináři na to také přišli, že.

Jenže toto není sdělení pro novináře, je to zpráva pro 33 procent voličů ANO. A kdyby chtěli "pátrat", nabízí jim guru standardní babišovské vysvětlení: "Tato celá kauza začala už po našem překvapivém umístění v parlamentních volbách v roce 2013, kdy někteří bývalí členové ODS a dalších stran zjistili, že hnutí ANO pro ně může být výtahem k moci." Když jsi v úzkých a když náhodou není po ruce Kalousek, vraž tam odéesku, ta může stále dál za všechno.

Seznam Zprávy se ovšem tážou dále: "Mluvil jste o 70 členech, které před sedmi lety přivedl do hnutí pan Jaroslav Faltýnek. Byla to chyba?" Babiš: "Nemám informace, že je přivedl pan Faltýnek starší. Jak jste na to přišel?" Odpověď známe, Aktuálně.cz již psalo, že o tom svědčí brněnští členové ANO.

Předseda jihomoravského ANO v době, kdy se nábory děly, exposlanec Bohuslav Chalupa říká: "Babiš je lhář. Švachula byl přijat, protože si ho Faltýnek nechal schválit na předsednictvu v Praze. Už jsem mu to říkal, když mi loni v březnu volal po policejní razii a ptal se, proč jsem přijal zločince Švachulu." Chalupovu verzi podporují další členové tehdejšího vedení brněnského ANO: Švachulu nechal do hnutí přijmout Faltýnek se souhlasem Babiše a přes protesty vedení brněnského ANO.

Pravda o Babišovi

Jsme doma. Smyslem operace je také očistit Faltýnka (zřejmě jak Jaroslava, seniora, pravou ruku Babiše, tak Jiřího Faltýnka, syna Jaroslava). Babiš, jednička ANO, jednička Česka, politik suverén, nemá na svého zástupce Faltýnka, na muže, který ovládá interiér hnutí.

Faltýnek je Babišova absolutně největší slabina, člověk, bez kterého nemůže prakticky nic a který si zřejmě v hnutí může dělat absolutně, co chce. Stručně by se dalo říct, že pravda o Babišovi není agent StB, manipulace okolo Čapího hnízda, střet zájmů, ne, pravda o Babišovi je Faltýnek. Pokud by chtěl někdo očistit ANO, musel by začít ne od Adama, nýbrž od Faltýnka.

Pachuť, špína, zhnusení z dění v Brně ale zůstává, tak co s tím? Babiš navrhne předsednictvu strany zrušení brněnské organizace hnutí a její nové stvoření z popela, "musíme se zásadně distancovat od historie některých lidí v této brněnské organizaci". Super. Dají se zabít dvě mouchy jednou ranou, jak to Babiš dělá rád. Nepovedlo se? Jedeme od začátku, jako by se zase psal rok 2011 (v daném případě 2013) a my, čistí, neposkvrnění, "nepolitici", vstupujeme do špinavé politiky coby čističi. Uděláme už zase tlustou čáru za minulostí.

Úplně to nejde, ale: "Jsem přesvědčený, že většina členů jsou slušní lidé, již vstupovali do hnutí s těmi ideály, které propagujeme, ale bohužel kolegové z kraje to nepohlídali a přišli lidé, kteří zásadním způsobem pokazili pověst ANO." To už je jen upevňování legendy "Faltýnek za nic nemůže, to oni, Brňáci", ti to "nepohlídali". Realita: oni to pohlídali, brněnské vedení ANO tehdy protestovalo, marně říkalo, že o Švachulovi nikdy neslyšelo. Takže to nepohlídali.

Faltýnek sám se také musí ozvat. Tvrdí, že Švachulu nepřivedl, to prý Mrázek, bývalý náměstek Vokřála, který odešel z ANO, protože je hnutí v Brně napojeno na podsvětí. A nevadí, že mladý Faltýnek vypráví, jak byli Švachula s jeho otcem kamarádi "deset dvanáct let". V pohodě, Babiš a Faltýnek to popírají.

Konec příběhu už je jasný. Babiš: "Náš hlavní cíl je vyhrát volby v roce 2021. Neobětoval jsem deset let mého života na to, aby mi to finále někdo kazil." Pozor, bliká zelená, teď je to pravda! Nezapomeňme, konsolidovaný zisk koncernu Agrofert loni meziročně vzrostl takřka na trojnásobek, tedy na 4,48 miliardy korun proti předloňským 1,67 miliardy korun. Ne, tohle Babišovi nikdo kazit nebude. Nikdo nesmí být v ANO nedotknutelný, jak říká Tomáš Macura? Ha ha ha.