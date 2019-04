Fiala: Když smějí pivo kanoisté, proč ne řidiči? Berounka jako D1

Kam dneska jedeš? Do Brna. A ty? Do Mnichova. Tak na zdraví! | Foto: Shutterstock

Pokud bude půlpromilová tolerance zákonodárci přijata, bylo by rozumné ji nechat běžet třeba rok a pak vyhodnotit, jestli stav na silnicích nezhoršila.

Co je být zápaďák? Moct si dát dvě piva před jízdou autem. Na raftu čerstvě smíme, tak proč sakra ne za volantem? ODS už se na to nemůže koukat, navrhuje, aby měli řidiči a řidičky (ty si dají sklenku rosé) taky povoleno 0,5 promile alkoholu v krvi, jako vodáci. Předseda Petr Fiala to vysvětlil: "Nevidím důvod, aby si slušný český občan nemohl dát malé pivo. Přibližme se i v tomto západní Evropě."

Důvodem není jen "být zápaďáci", ale taky fakt, že vodáci už konečně (vodácká sezóna 2019 zachráněna) smějí vyjet na velkou část řek s půl promile alkoholu v krvi, poslanci odsouhlasili pirátský návrh. Takže jet autem či náklaďákem po D1 je pro ODS něco podobného jako pádlovat na kánoi po Berounce.

Petr Fiala uvedl i další důvod: "Ve většině evropských zemí, včetně sousedního Německa nebo Rakouska, tolerance bez problémů dlouhodobě funguje. Proto navrhujeme zavedení tolerance 0,5 promile. Jsem přesvědčen, že si tuto míru svobody zasloužíme, a jsem přesvědčen, že umíme být stejně zodpovědní jako většina Evropanů. Když to zvládají Francouzi, Španělé, Italové nebo Lotyši, zvládneme to i my." Tak určitě, zvládneme. Zvládáme to v Rakousku a Německu, že (tam se ovšem bojíme policajtů jako čert kříže), proč ne i v Česku, kde se policajtů nebojíme.

Petr Fiala nevidí "důvod, aby si slušný český občan nemohl dát malé pivo". To je omezení: půl promile se zřejmě nebude vztahovat na všechny, nýbrž jen na "slušné české občany". Odtud se dá vyvodit, že "neslušný" český občan bude mít dál nulovou toleranci, stejně jako jakýkoli jiný státní občan.

Zatímco definovat cizího státního příslušníka nedá práci, definovat "slušného českého občana" bude zatracená dřina. Nebude smět být trestaný? Nebude smět mluvit sprostě? (Tedy kupříkladu prezident Miloš Zeman, až opustí úřad, do té doby je netrestatelný, nebude smět jet pod mírným vlivem?)

Pěkná je i Fialova věta "že si tuto míru svobody zasloužíme". Jak? Mimořádně vysokou spotřebou piva? Mimořádnou mírou alkoholismu? Nebo jsme snad my, Češi, vyhlášení coby extra slušní řidiči? O tom bychom museli něco vědět, ale nevíme. Je prostě záhada, čím si to půlpromile zasloužíme.

Na nejistém lovu pivních voličů

Podobně nejasné je, jestli "umíme být stejně zodpovědní jako většina Evropanů". No tak asi ano a jistě tam i tady jak kdo, ale jak se to proboha měří? Má ODS nějaké zodpovědnometry?

Má půlpromilový návrh smysl? Máme ho chtít? Počet nehod pod vlivem alkoholu v roce 2017 činil 4482, usmrcených osob 52, těžce zraněných 215. Stoupnou tato čísla? Netušíme.

Zkusme to jinak: potřebujeme, aby si řidič před jízdou směl dát cca dvě piva? Odpověď jasná, nepotřebujeme. Je to omezení svobody, že si nesmí dát pivo? Je. Ale dál si nebude moct dát panáka či tři piva či lahev ryzlinku. Svoboda nalít se jak pytel bude dál zákonem omezena.

V Česku je asi 6,3 milionu majitelů řidičáků. Dejme tomu, že třetina z nich jede autem denně a že polovina z té třetiny si dá před jízdou jedno pivo, to by činilo přes milion piv denně navíc. Pivovary zajásají nad rozjásanými řidiči.

Proč to ODS nyní navrhuje? První možnost: ta nesvoboda nepít pivo před jízdou už byla pro její voliče, ba snad i národ, k nevydržení, už se to zkrátka nedalo.

Druhá: snaha být západoevropštější. Třetí: úsilí hezky česky a velmi levně získat voliče. Modrá strana (moudře) ze svého středu vyhostila Klause juniora a zřejmě má obavy, že si tento dosud namodro nabarvený okamurovec s sebou odvede pár desítek tisíc svých fandů. Hledá, jak díru zaplnit. Takový pivně populistický návrh je na to jak dělaný.

ODS se, jak sama přiznává, tak trochu opičí po pirátech, kteří nám umožnili pít pivo na vodě. Zároveň jsou piráti teď její hlavní opoziční konkurence, dost možná jí téma "konec nulové tolerance" vyfoukli. (Teď budou muset navrhnout něco jako dva jointy za volantem.)

Navíc teď modří poslanci přišli s jedním nepopulárním návrhem: navrhli novelizovat zákon o zajišťování obrany ČR, mimo jiné přijmout závazek, že stát vyčlení na obranu v každém státním rozpočtu minimálně dvě procenta HDP předešlého roku. Půlpromilovou tolerancí to vyvažují.

Pít pivo před jízdou není věc, která by nás zásadně pálila, bez níž by to dál nešlo. Lepší by bylo toleranci nezavádět. Na druhou stranu to není žádné "zlo". Pokud návrh projde, bylo by rozumné pivní toleranci nechat běžet třeba rok a pak vyhodnotit, jestli situaci na silnicích nezhoršila. (Ale my víme, že zpátky už to nepůjde.) Jedno je jisté, "zápaďáky" to z nás neudělá a pivaře to potěší. Naopak příliv pivních voličů do ODS jistý není.