Fiala pomáhá Babišovi přežít, měl by skončit. ODS má Vystrčila (ale toho si nezvolí)

Politika je křehká jak sklenice z papežského skla. Stačí málo a důvěra roky pracně získávaná zpět je v tahu. Přesně to po hlasování o daních v noci na minulý pátek zažívá předseda ODS Petr Fiala a jeho strana. Fiala se navíc dostal do situace pro šéfa mimořádně nepříjemné - musí prosit předsedu Senátu Miloše Vystrčila, aby mu pomohl ven z té šlamastyky.

Nejen on, dohodu s Vystrčilem a Senátem hledá i premiér Babiš a jeho ministryně financí Alena Schillerová. I jim má Vystrčil pomoci ven z maléru. Minulý týden v noci na pátek to prostě Fiala (jak říkával Václav Klaus senior) pěkně prokaučoval.

Jako politik to prokaučoval opravdu brutálně. Dlouhé roky má ODS v podstatě jednoho úhlavního politického nepřítele - Andreje Babiše. A pak se s ním modrá strana v klíčovém hlasování spojí a podpoří jeho katastrofálně neodpovědný, v dané situaci zcela nereálný, návrh.

Odéeska byla vždycky považována za stranu, pro niž je ekonomika země na prvním místě. Mnozí se jistě ještě pamatují, jak zanedbatelnou hodnotu měl pro Václava Klause pojem "právní stát", případně "bezpečnost". Vždycky mu šlo na prvním místě o ekonomiku bez vůně, bez příchutě.

A teď modří zvedli ruku pro něco, co bychom mohli nazvat "záchranný kruh pro Babiše", hlasovali pro superpopulistické snížení daní, na které zadlužený stát nemá. Najednou jako by se Fiala a jeho ODS svlékli donaha - a stojí tu před námi stejní populisté jako Babiš, jen populismus méně ovládají. Je to těžká rána i pro trojkoalici ODS - lidovci - TOP 09. Babiš ji ničit nemusí, odéeska ji zničí sama.

Babiš to provedl mazaně. Jeho záměr je jasný jak facka: cítí, jak slábne pozice ANO, sleduje vzestup Pirátů, uvědomuje si jak nebezpečné je pro něj jejich koalice se Starosty do sněmovních voleb 2021. Potřebuje ještě jedno volební období, aby vydělal další desítky miliard (viz nejbohatší lidi podle Forbesu), před očima má svůj byznys projekt. Musí si koupit co nejvíc lidí a je mu jedno, co bude potom. On vyděláno má, v roce 2025 si může odjet třeba na Riviéru a nás, naše děti, tu nechá, ať si splácíme tu sekeru. Hodil odéesce návnadu a ona ji hladově spolkla. V naději, že i ona si bez špetky odpovědnosti koupí voliče. Bláhovci, Babiš to umí prodat, oni ne, jim zbyl jen ten malér, jen jejich vlastní zrada rozpočtové odpovědnosti.

(Připomínám, že se v noci na pátek nejdřív hlasoval návrh Pirátů na zvýšení daňové slevy na poplatníka z 24 840 korun na slevu ve výši průměrné hrubé mzdy za předminulý rok, už ta zvedla dluh o několik desítek miliard. Navíc kupříkladu ekonomka a jedna ze zakladatelek KoroNERV-20 Danuše Nerudová říká, že zvýšení slevy na poplatníka má menší rozpočtový dopad a ponechalo by podstatně více v peněženkách střední třídy. - Hlasování ODS pro to následující, tedy daň 15 procent, je neomluvitelné.)

Babiš hlasoval s námi (trapné)

Megahloupé je následné handrkování, kdo to celé vymyslel. Fiala dva dny po hlasování tweetoval: "Prý jsme hlasovali s Babišem. Zbláznili jste se? Babiš hlasoval s námi. Proč? To nevím, na to se ptejte jeho." A o několik dní později čteme další jeho tweet: "Zrušení superhrubé mzdy byl základní pilíř ekonomického programu ODS. Její zrušení přinese od února výrazně více peněz více než čtyřem milionům občanů České republiky. Dnešní návrhy tak pokračují v našem tažení za nízké daně a efektivnější stát."

Zavilost, s níž se předseda Fiala drží své hrubé chyby, je u nás příznačná. Co by měl udělat? Asi prostě přiznat: Zvorali jsme to, spolkli Babišovi návnadu, omlouváme se, pokusíme se to napravit. Víme, že stát kvůli covidu krvácí, nechceme mu pouštět žilou ještě víc.

Realita? Pravý opak. Žádné usebrání, slib, že ODS bude daně snižovat, jakmile se stát vyhrabe z covidových dluhů. Ne, výkonná rada ODS se v úterý jednomyslně podpořila postup ODS při zrušení superhrubé mzdy. Přišli se dvěma návrhy, které nabídli Vystrčilovi a senátorům a které Fiala nabubřele nazval "velkou dohodou mezi PS, Senátem a samosprávami".

Aktuálně.cz ve středu Fiala sdělil: "Mám radost. Být v opozici není žádná sranda, nic moc neprosadíte. Teď jsme protlačili nižší daně!" A zadlužili neúnosně daňové poplatníky, měl dodat. Kde na to stát vezme? Šéf ODS: "Těm, kteří nám vyčítají rozpočtovou neodpovědnost, což je vůči nám naprosto nespravedlivé, tak všem říkám: Jestli pro úspory nezískáme většinu hlasů letos, tak vám garantuji, že dáme rozpočtovou odpovědnost do pořádku příští rok, až budeme mít většinu ve volbách." Té naivitě se nechce věřit, Fiala si jako by "vypůjčil" na výhru ve volbách.

Co ODS navrhuje nyní? Obě cesty zahrnují zrušení superhrubé mzdy. První je "se sazbou daně 15 procent plus snížení slevy na poplatníka v kompromisní variantě (cca 28,8 tisíce Kč.) plus kompenzace obcím a krajům ve výši cca 50 procent v položce na občana". A jsou "ochotni jednat" o tomtéž s daní 16 procent. Babiš se musí chechtat, odéeska mu pořád drží snížení na 15 nebo 16 procent, které on stejně bude vydávat za svůj "dárek" všemu lidu.

A aby nebylo o podstatě současné ODS pochyb, musí se ozvat i jihočeský hejtman a člen širšího vedení ODS Martin Kuba. Politik z kmotrovských dob, který měl velmi blízko k jihočeskému kmotrovi Pavlu Dlouhému, "knížeti" z Hluboké. "ODS podle mě samozřejmě měla už hlasování ve sněmovně o snížení daní podmínit tím, že se vláda veřejně zaváže ke snížení výdajů a snížení agendy státu," říká.

Jak to dopadne? Babiš potřebuje kupovat voliče, má to dobře naplánované, víc peněz (z obřího dluhu) dostanou poprvé v únoru, to už budou volby za dveřmi a on to bude do omrzení opakovat ve svém čaulidi i všude jinde: Dal jsem vám tisíce navíc, starám se o vás, utrácejte, volte mě, bude líp!

Petr Fiala udělal velkou chybu a měl by v čele strany skončit. Bylo by kým ho nahradit? Dnes je nejvýraznější tváří "modráků" šéf Senátu Miloš Vystrčil (toho času v karanténě). Proslul, jak každý ví, svou truc-cestou na Tchaj-wan. Vzepřel se Zemanovi, Babišovi, Číně. Kupodivu však o tom, že by byl ještě čas před volbami přepřáhnout, nikdo nemluví.

Proč? Vystrčil se velmi vehementně, vícekrát přihlásil k Václavu Havlovi a jeho pohledu na občanskou společnost a politiku. Pro nemalou část ODS to je zřejmě zcela nepřijatelné. Navíc je Vystrčil zjevně dost silná osobnost, s ním by se nedalo tak snadno orat. Ne, tenhle pán ne. Raději tam nechají Fialu a budou dál jak malé děti křičet, že zrušit superhrubou mzdu byl jejich nápad. A zároveň dál pojedou Antibabiše. Komici.

Vystrčil si hrál na Kennedyho. Dočkal se od Tchajwanců potlesku ve stoje (video z 1. září 2020)