Fiala řeší špínu po Babišovi, šikanu Michala Murína. Zdědil taky Babišovy lidi…

Nový předseda vlády Petr Fiala (ODS) má v mnoha ohledech velmi těžkou pozici. Zdědil nejen spoustu problémů, ale taky osob, které nejspíš nechce. Jeho předchůdce Andrej Babiš (ANO) během svého premiérování natáhl na klíčová místa svoje lidi, jiné zase z pozic vyházel nebo vytlačil. V případě bývalého ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína bylo jeho vypuzení nejen drsné, ale zjevně účelové. Babiš potřeboval dostat na inspekci svého člověka.

Proč? Vyhánění Murína probíhalo v době, kdy bylo v plném proudu vyšetřování podle policie podvodné dotace pro farmu Čapí hnízdo. Jak víme, táhne se dodnes. GIBS byl přesně ten útvar, který mohl na vyšetřovatele Čapáku zatlačit, zastrašit ho. Michal Murín, starý "vraždař", nic takového evidentně dělat nechtěl. A tak musel jít. Ten příběh je dobře známý, vícekrát popsaný. Babiš Murínovi na Úřadu vlády v roce 2018 řekl: "Když se dohodneme, bude to bez skandálu." Čili když se nedohodneme, bude to se skandálem.

Murín však odejít nechtěl. Babiš podle něj tehdy neuvedl žádné důvody, proč by měl končit. Snažil se GIBS vytáhnout na vyšší úroveň, měl plány, jak to udělat. Proto to nakonec bylo nejen se skandálem, ale i s pomstou po Murínově vynuceném odchodu. Mimochodem, ten tlak na šéfa GIBS byl tak velký, že Murín skončil v nemocnici. A netýkal se pouze jeho, ale i jeho manželky. Drsné poměry.

Když Murín odešel, vystřídal ho po čase nový ředitel podle Babišova gusta, Radim Dragoun, bývalý okresní státní zástupce v Lounech, kterého z dvanácti kandidátů vybrala výběrová komise. Dragoun poslal před soud několik soudců, které obžaloval z korupce. Poněkud zvláštní však bylo jeho studium. Plzeňská práva zvládl zrychleně za tři roky. Měl vystudovanou Policejní akademii a část studia této školy mu bylo umožněno započítat. Je s podivem, že komise nevybrala někoho, kdo studoval práva celých pět let.

Murín odešel, ale tím to neskončilo, Babiš po něm šel dál, zřejmě pro výstrahu jiným, aby náhodou taky nevzdorovali. Po jeho odchodu osobně nařídil ministerstvu financí finanční kontrolou v GIBS. A na základě anonymu se rozjelo dokonce trestní řízení. Šlo o to, že Murín pro GIBS na půl úvazku najal mediálního konzultanta. Měl zlepšit obraz útvaru na veřejnosti. Tlak na Murína i na jeho civilního konzultanta byl silný. Jenomže policie svou práci odvedla poctivě a žádný trestný čin neodhalila.

Štvanice na vzdorného exředitele

Když nešlo poslat vzdorného Murína do tepláků, zkusili to právě přes výše zmíněnou finanční kontrolu. Ta nakonec nařídila GIBS sankce za angažmá mediálního poradce plus penále. Když Murín nespáchal trestný čin, musel se mu Babiš pomstít jinak. Nakonec po něm žádají přes půl milionu korun pokuty. Důvod? Najal si mediálního poradce, který měl zlepšit jméno GIBS, nikoli Murína. Ten to nepotřeboval. Otevřena byla taky Murínova bezpečnostní prověrka, ideální cesta, jak mu zničit kariéru. Nakonec ji sám odevzdal. Exředitel GIBS se po změně vlády odvolal k novému premiérovi a žádá, aby byla zjevně účelově uložená pokuta zrušena.

Fiala má před sebou nejen rozhodnutí o pokutě uložené ze msty, jako trest za neposlušnost. Tam je snad rozhodování snadné. Zvlášť dnes, kdy se píše o dvou milionech, které právě ministryně financí Alena Schillerová, jež se podílela na pronásledování Murína, utratila za sebepropagaci na Instagramu a jinde. Jen dodám, že se ty dva případy dost liší. Murín chtěl propagovat GIBS, Schillerová sebe samu.

Petr Fiala ovšem zdědil taky generála Radima Dragouna, člověka, kterého si vybral Babiš. Ten se minulému premiérovi jistě zamlouval. Generální inspekce pod jeho vedením začala prověřovat vyšetřovatele Čapího hnízda Pavla Nevtípila, a to hned ve více případech. Jedním z nich byl kupříkladu pět let odložený případ papírny Neograph. A další věci. Mimochodem, Nevtípil si zřejmě - podobně jako Murín - užil šikany až až a loni ještě před volbami u policie skončil.

S Dragounem to probíhalo opačně, fungoval přesně tak, jak Babiš chtěl. Předloni v říjnu tehdejšímu premiérovi písemně sdělil, jak dopadla daňová prověrka GIBS, a neopomněl informovat, že uhrazené pokuty lze považovat za škodu na majetku inspekce způsobenou jeho předchůdcem. Jinými slovy Murína napráskal šéfovi.

Jak se zbavit Babišova generála

Není divu, 28. října 2019 ho prezident Miloš Zeman na žádost Andreje Babiše jmenoval brigádním generálem. Fascinující a v tuzemských poměrech naprosto ojedinělé - do hodnosti generála byl jmenován člověk, který ve služebním poměru strávil teprve rok, a pokud známo kromě čistek v inspekci a tažení proti Murínovi ničeho významného nedosáhl.

Toto má tedy nový premiér před sebou. A ještě něco. Nejvyšší kontrolní úřad prováděl na přelomu roku 2020 a 2021 kontrolu hospodaření GIBS. Cituji z výsledku: "NKÚ při kontrole zjistil, že GIBS neměla v kontrolovaném období nastaven systém pro hospodárné a účelné hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu. GIBS nehospodárně a neúčelně hospodařila s peněžními prostředky státu především v personální oblasti. Výdaje GIBS činily v roce 2020 celkem 447 988 tis. Kč, což představuje oproti předpokladu při vzniku GIBS nárůst o více než 60 %. GIBS zároveň v oblasti tvorby rozpočtu a vyhodnocování stavu služebních dopravních prostředků nepostupovala v souladu s právními předpisy. V oblasti využití nemovitého majetku NKÚ zjistil, že GIBS poskytla bezúplatné dlouhodobé ubytování v délce nejméně osmi let…" Atd. To se odehrávalo už za vedení GIBS brigádním generálem Radimem Dragounem.

Co si Fiala s Generální inspekcí bezpečnostních sborů počne? Poměrně jednoduché je snad rozhodování o pokutě pro exředitele Murína, jde zjevně o šikanu. Bylo by namístě podle toho rozhodnout. Murín by se měl vrátit do práce pro státní správu. Měl by získat zpět i bezpečnostní prověrku. Složitější to má premiér s Murínovým nástupcem Dragounem. Vypadá to, že by takový člověk GIBS řídit neměl, ale pro Fialu bude těžké se ho zbavit. Jistě chce postupovat striktně podle práva, nějaké "bez skandálu, nebo se skandálem", nějaká šikana samozřejmě nepadá v úvahu. Ale Dragoun na inspekci nepatří. A takových Babišových koní je teď ve vysokých funkcích víc.

