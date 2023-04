Murdoch našel svého mistra. Jeho Fox News nedělá novinařinu, je Trumpovým megafonem

Ve Fox News vědí, že kdo chce s Trumpem a jeho diváky být, musí s Trumpem výt. Což obnáší i poslušné mlčení k jeho plkům, výmyslům a lžím. Pro nejsledovanější zpravodajskou televizi v USA je to komerční přikázání, jako příklad tamní novinařiny je to ale hodně skličující.

Mělo to být velké drama, skončilo však dříve, než začalo. Ale zdá se, že všichni jsou ve výsledku spokojeni. Společnost Dominion, která žalovala televizi Fox News za pomluvu, v rámci úterního mimosoudního urovnání dostane odškodné 788 milionů dolarů. Je to sice jen necelá polovina částky, na kterou si svoji pověst v žalobě cenila, ale jde o historicky největší sumu, která kdy byla v USA v obdobné kauze vyplacena.

Z druhé strany - pro Fox News to sice rozhodně nejsou drobné, které by šlo jen tak vyhodit z okna. Ale pro mediálního magnáta Ruperta Murdocha, jehož impérium má hodnotu takřka 18 miliard dolarů, to není věc, která by ho položila. Z jeho pohledu jde navíc o součást byznysu. Jím vlastněná média občas podvádějí, lžou, což ovšem není v kariéře dvaadevadesátiletého Murdocha nic nového. Možné přichycení při činu a trest, jak se stalo v tomto případně, už evidentně bere jako riziko podnikání.

V kauze Dominion se mu to sice trochu prodražilo, ale pořád ho to vyjde levněji, než kdyby jeho televize přišla o své diváky, o sledovanost, o příjem z reklamy. A přesně o to tady šlo. Ve Fox News a mateřské společnosti Fox Corporation totiž zavládla panika, když ve dnech po amerických prezidentských volbách v listopadu 2020 začala televize ztrácet diváky. V "prime timu", nejsledovanějším večerním čase, jich v prvních dvou týdnech po volbách ubylo 37 procent, akcie Fox Corporation na burze mířily dolů.

Byl to hněv a trest od voličů Donalda Trumpa, které naštvalo, když Fox News během volební noci jako první informovala, že Trump prohrál v Arizoně, což v té chvíli signalizovalo, že do Bílého domu míří jeho soupeř, demokrat Joe Biden. Byla to správná předpověď, jak v Arizoně, tak v souboji o prezidentský úřad Biden vyhrál. Ale pro Trumpovy voliče to byla zrada, začali přelaďovat jinam.

Idioti, hovadiny,… ale vše OK

Ve Fox News museli zatáhnout za záchrannou brzdu, a tak se televize stala (ne)dobrovolným propagátorem Trumpovy "velké lži", že prezidentské volby mu byly podvodně ukradeny. Podle lunatických tvrzení jeho právníků Rudy Giulianiho a Sydney Powellové byly volební terminály firmy Dominion, které byly ve volbách použity v polovině států USA, cinknuté ve prospěch Bidena. Jejich software měl být zmanipulován a prsty v tom všem kromě jiných měli mít George Soros a Hugo Chávez. I když ten už byl v listopadu 2020 osm let po smrti.

Ve vysílání Fox News tyto fantasmagorie dostaly opakovaně prostor, přestože i v televizi kdekdo věděl, že jsou to naprosté nesmysly. Věděla to moderátorka Laura Ingrahamová, která si po vystoupení Giulianiho v soukromé korespondenci ulevila: "To je idiot." Věděl to i její kolega Tucker Carlson, největší hvězda Fox News, jehož pořad je v USA v současnosti nejsledovanějším hitem své kategorie (večerních publicistických talkshows) a který svým kolegům do redakce psal, že "ty hovadiny o softwaru jsou absurdní".

A vědom si toho byl sám Murdoch, jenže jeho noční můrou byl klesající "rating". Vysílal vyplašené e-maily manažerce stanice, že Fox News ztrácí sledovanost ve prospěch konkurence. "CNN si nás maže na chleba," psal Murdoch, že Fox News by měla "respektovat své diváky", tedy Trumpovy voliče.

Pokořený magnát

Ve své kariéře byl mediální magnát přitom dlouho tím, kdo politikům, v Británii či pak v USA, ukazoval palcem dolů, či nahoru. Jeho média předem ovlivňovala výsledky voleb, kandidáti se ho báli. V Trumpovi ale našel svého mistra - a to už v roce 2016, během Trumpovy tehdejší prezidentské kampaně. Osobně se znali, Murdoch si ho neuměl představit jako prezidenta, napsal tehdy, "ať už Trump přestane dělat ostudu". Jenže republikánští voliči rozhodli jinak. Trump byl jejich člověk, vyhrál republikánské primárky, stal se prezidentem. A Fox News se stala jeho mediálním megafonem.

Konkurenti televize Fox News, což je většina amerických médií, jsou zklamaní, že její soud s firmou Dominion skončil dříve, než začal. Těšili se, jak v roli obžalovaných budou vypovídat hvězdní moderátoři televize i samotný Murdoch. Jenže tohle divadlo si můžeme docela dobře odpustit, protože to nejpodstatnější už víme. V rámci svého byznys plánu si Fox News k sobě pevně přivázala Trumpovy voliče, těžila z jejich věrnosti. Aby se teď sama stala jejich rukojmím.

Televize by se od Trumpa už chtěla odstřihnout, zkoušela to například ve dnech poté, co Trumpovi příznivci na začátku ledna 2021 zaútočili na Kongres. To bylo i na Murdocha moc. "Učiňme Trumpa nikým," zavelel tehdy, že jeho televize je s Trumpem definitivně hotova. Pak ale znovu kapituloval, když svému synovi Lachlanovi, šéfovi mateřské Fox Corporation, napsal: "Musíme vést naše diváky, což ale není tak snadné, jak by se mohlo zdát."

Novinařina? Ani náhodou…

"Toto urovnání odráží trvalý závazek společnosti FOX dodržovat nejvyšší novinářské standardy," komentovala Fox News mimosoudní vyrovnání s firmou Dominion. Jen několik dní předtím jsme se o zmíněných "standardech" mohli přesvědčit v hodinovém interview Tucker Carlsona s Donaldem Trumpem. Carlson, který si rád hraje na ostrého moderátora, před exprezidentem seděl jako novinářský oukropek. A Trump, nijak neoponován, většinu času plkal.

Například o tom, jak prý v soudní budově na Manhattanu, kam se před nedávnem dostavil k vyslechnutí obvinění v kauze Stormy Daniels, prý zřízenci plakali, prý v účasti s ním, zarmoucením. Tak určitě… jestli oni ale spíše neplakali štěstím? Na to se krotký Carlson nezeptal.

Firma Dominion získala odškodné, Murdoch byl ušetřen veřejného ponížení. Ale skutečným vítězem této kauzy je Trump. Ve Fox News vědí, že kdo chce s Trumpem a jeho diváky být, musí s Trumpem výt. Což obnáší i poslušné mlčení k jeho plkům, výmyslům a lžím. Pro nejsledovanější zpravodajskou kabelovou televizi v USA je to komerční přikázání, jako příklad tamní novinařiny je to ale hodně skličující.