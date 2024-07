Frakce ODS a ANO ukazují, jak k sobě rivalové mají názorově blízko. Až na Ukrajinu

Ač jsou v české debatě hnutí ANO a Občanská demokratická strana marketéry často rámovány jako opaky, napovídá ideologický profil jejich frakcí v Evropském parlamentu, že mají ve skutečnosti mnoho společného.

Evropská politika má za sebou turbulentní týden: Kromě předpokládaného vítězství levice ve Velké Británii a šokujícího ve Francii nadále probíhá skládání politických skupin na půdě Evropského parlamentu. Pro českého pozorovatele by mělo být zajímavé už proto, že příslušnost k unijním frakcím, jež se skládají podle ideologického klíče, mnohé napovídá o názorovém směřování tuzemských stran. Kdo jsou partneři nejvlivnějších českých stran ANO a ODS, co to vypovídá o jejich společných i odlišných postojích a jaký to může mít dopad na českou politickou debatu jen rok před parlamentními volbami?

Přestup europoslanců ANO od liberálů do nově vzniklé frakce Patrioti pro Evropu nelze vnímat jinak, než Babišův krajně pravicový coming out. "Máme tři hlavní priority - obrana suverenity, boj s nelegální migrací a Green Deal," shrnul Babiš na tiskové konferenci k založení skupiny. Manifest frakce se staví jasně proti dalšímu přesouvání pravomocí z národních států na EU, vzývá židokřesťanské kořeny evropské identity a zdůrazňuje potřebu chránit hranice EU.

Frakci patriotů, která se začala rýsovat na středoevropském půdorysu, nakonec po prohraných volbách doplní i francouzské Národní sdružení. Druhou největší národní delegací v Patriotech bude Fidesz Viktora Orbána, následován italskou Ligou a nizozemskou Stranou pro Svobodu Geerta Wilderse. Z Čechů se vedle sedmi babišovců k frakci připojili také dva europoslanci z Přísahy a motoristů Filipa Turka. Patriotům se tak podařilo vykrást většinu členů dosud existující krajně pravicové skupiny Identita a demokracie. S ní navíc budou sdílet i předsedu v osobě francouzského kandidáta na premiéra Jordana Bardelly a osud v Evropském parlamentu ostrakizované frakce. Jednomu by bylo skoro líto Tomia Okamury, který po neúspěšných evropských volbách navíc přišel o řadu svých dosavadních spojenců z Identity a demokracie, na kterých si vždy tolik zakládal.

Na rozdíl od ideologického turisty Andreje Babiše je ODS v ideologickém profilu dlouhodobě konzistentní. V roce 2009 spolu s britskými toryi založila konzervativně pravicovou frakci Evropští konzervativci a reformisté, ve které sedí dodnes. Také tato frakce brojí proti centralizaci pravomocí do Bruselu, proti ilegální migraci i proti příliš ambiciózní Zelené dohodě pro Evropu, jejíž zaměření si přejí přesměrovat z otázek klimatu na otázky bezpečnosti a soběstačnosti. Aktuálně nejvýznamnější delegací v rámci ECR jsou Bratři Itálie italské premiérky Giorgie Meloniové, následovaní polskou stranou Právo a spravedlnost.

Obě frakce lze charakterizovat jako konzervativně pravicové, a některé jejich členy až jako krajně pravicové. Jejich členské strany v EU zdůrazňují roli národních států a Evropu si představují jako nedobytnou pevnost. Mají často štědré sociální programy, ale ty jsou zaměřeny především na podporu tradičních bílých heterosexuálních rodin. Práva sexuálních či rasových menšin ani genderovou rovnost nepodporují, ale naopak je oklešťují. Příklad strany Fidesz z patriotů a Práva a spravedlnosti z konzervativců zase ukazuje, že členové obou frakcí mohou mít problémy s právním státem a inklinaci instalovat neliberální režimy.

Příbuzný charakter obou frakcí dokazuje i lavírování řady stran nad tím, do které frakce se mají vlastně zařadit: Například český motorista Filip Turek původně preferoval právě konzervativce po boku ODS, než se přidal k patriotům po boku ANO. Stalo se tak kvůli odporu ODS, část této strany, včetně europoslance Alexandra Vondry, se však nechala slyšet, že s Turkem vidí programovou shodu v řadě oblastí.

Antibabiš a Antirusko: Hlavní témata nadcházejících voleb?

Ač jsou v české debatě marketéry často rámovány jako opaky, ideologický profil jimi zvolených frakcí napovídá, že spolu ODS a ANO mají ve skutečnosti mnoho společného. Největší rozdíl spočívá v nekompromisně proukrajinském a proatlantickém postoji ODS a postoji ANO, který byl dosud v těchto oblastech méně vyhraněný. Vědoma si těchto rozporů, snažila se ODS ANO dlouhodobě vykreslit jako proruskou stranu - viz jejich předvolební plakáty Rusko pro tebe všecko.

Dosud neměla ODS k těmto obviněním téměř žádnou munici. To se však s ustanovením frakce patriotů změnilo. I na evropské úrovni je totiž hlavní dělící linií mezi konzervativci a patrioty právě postoj k Ukrajině. První skupina tuto zemi podporuje, zatímco členové druhé - jako Národní shromáždění nebo Fidesz - často zastávali proruské postoje. Fakt, že Viktor Orbán zamířil do Moskvy vyjednávat o míru, načež Rusové vybombardovali dětskou nemocnici v Kyjevě, obviněním z proruskosti této frakce jenom nahrává. A zcela legitimně se jim kvůli volbě spojenců tentokrát nevyhne ani Andrej Babiš.

Reakce politiků ODS, včetně premiéra Fialy, obviňující patrioty a Babiše z proruských postojů, na sebe logicky nenechaly dlouho čekat. Dá se tedy předpokládat, že právě toto téma politici ODS a SPOLU v příštích parlamentních volbách rozmažou, aby po čtyřech letech nepříliš úspěšného vládnutí opět "zachránili demokracii" před "proruskými autokraty".

V situaci, kdy s ANO sdílí většinu názorů i témat, jak nově potvrdilo i jejich řazení v Evropském parlamentu, už ODS kromě "Antiruska" moc témat k mobilizaci proti Babišovi ani nezbývá. My ostatní bychom si ale měli pamatovat, že ODS určitě není ideologickou alternativou ANO, stejně jako ANO není ideologickou alternativou ODS.