Fuj show na Primě: Zeman si Drahoše na chleba nenamazal. Kopal za TJ Kreml

před 10 hodinami

Debata, kde se něco dozvíte? Ani omylem. Lov diváků a nahrávka na smeč Zemanovi, to ano. | Foto: Jakub Plíhal

Profesor vydržel celou dobu zůstat slušný. Není tak dobrý řečník jako prezident, ale dokázal být pohotový.

Máme za sebou první duel Miloš Zeman versus Jiří Drahoš na Primě. Kdo vyhrál? Prohrála televize Prima a (ne)moderátor Karel Voříšek. Jednak nechal duel moderovat Zemana, vůbec ho nezvládl, možná ani nesměl, nebo nechtěl, jednak nešlo o debatu, diskusi. Sledovali jsme malér, soutěž, jež nebyla soutěží a jejímž cílem bylo ulovit co nejvíc diváků.

Výběr témat zcela absurdní, populistický, hloupý. Jsou snad církevní restituce, protikuřácký zákon či držení zbraní to, co nejvíc pálí českou společnost? Zoufalý byl vstup TV Prima k migraci, nahrávka na smeč Zemanovi, jako ostatně prakticky celý večer. Diváci z velké části připomínali fandy na fotbale, chyběla jen Zemana oslavující, antiimigrantská či antimuslimská chorea a dýmovnice.

Mohl se váhající volič podle něčeho tak ubohého a trapného rozhodnout pro Zemana či pro Drahoše? Žádné z témat nebylo probráno, o to ani v nejmenším nešlo, nenechte se mýlit. Nic jsme se nedozvěděli, nebyl k tomu dán prostor, zřejmě úmyslně. Tahle show vydávaná za debatu byla určena především pro skalní fandy Zemana, jemu ušita na míru.

Více lidí mi po skončení té estrády napsalo: "hnus", "fuj", "je mi fyzicky zle", "špína" a podobné zprávy. Tohle byl smysl duelu? Ještě víc občany odradit od politiky? Povedlo se.

Podstatná věc, již jsme zažili již na Nově a samozřejmě v TV Barrandov: moderátor se neptá na lidi okolo Zemana, na vazby Martina Nejedlého na Rusko, na čínského poradce Je Ťien-minga, podezíraného z kontaktů na čínskou vojenskou rozvědku, na kancléře Mynáře. Neptá se na původ části peněz v Zemanově kampani. Novinářský výbuch, malér, potupa.

Kdo a jak v pořadu s přiblble napodobujícím názvem "Česko hledá prezidenta" fungoval, obstál, dopadl? Opakuji, nešlo o to, abychom se něco dozvěděli, poznali názory obou do hloubky a popravdě. Zeman předvedl, že umí podpásovky a manipulace a že se umí vyhnout odpovědi, když na ni nemá. To dávno víme, nic nového. Drahoš nemá praxi, nemůže mít, v něčem tak Zemanově povýšeneckému a útočnému naturelu nahrávajícím. Mluvil méně, usmíval se, ale neprohrál.

Zeman mu kupříkladu vpálil, že pohrdá občany (jako obvykle to nebyl nový výrok, všecko opakuje stále dokola), když tvrdí, že loňské sněmovní volby ovlivnily zahraniční rozvědky. A dodal, že voliče zřejmě považuje "za blbce".

Klasická zemanovská podpásovka. Jak země EU, tak Spojené státy čelí ruským dezinformačním kampaním, v Bruselu vznikají obranná centra, každý politik a státník to ví. Zeman, přítel Putina, ruský vliv popírá; prý chybí důkazy (BIS by řekla "ověřené informace"), a když chybí důkazy, tak vliv neexistuje.

Otrávený, jedovatý a nenávistný výraz

Jasně kremelská, zavádějící, hybridní byla Zemanova věta: "Kdyby to byli Rusové, asi by nám ruská rozvědka doporučila volit komunisty. Ale ti, jak známo, propadli. Anebo, a to mě Babiš zabije, ruská rozvědka doporučila volit hnutí ANO."

Každý ví, že Putinovo Rusko není komunistický režim. Dezinformačním kampaním nejde o podporu KSČM, jejich cílem je rozklad demokracie. Podporují rozpad, rozdělení společnosti, neonácky atd. Notoricky známá věc. Jestli duel na Primě k něčemu posloužil, pak k potvrzení, že Zeman kope za Rusy, za TJ Kreml, popírá jejich rozkladné aktivity u nás i v Evropě a USA.

Drahoš zareagoval dobře, voliči nepohrdá: "Já na rozdíl od vás občany nepodceňuji, neříkám, že třicet procent obyvatel této země jsou slabí duchem, každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik, zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt, cituji." (To řekl Zeman ve Federálním shromáždění v roce 1992, když se projednával návrh tehdejšího prezidenta Václava Havla na referendum o budoucnosti společného Československa.)

Zemanova obrana byla trapná, hodil to na jiného: "Ten výrok řekl Cyril Höschl." Na to Jiří Drahoš: "Já ho znám od vás." To snad k hloubce debaty stačí, žádná nebyla, nenašel se prostor na jedinou zajímavou, smysluplnou výměnu.

Šlo o show, jak si tedy pánové na pódiu vedli? V show jde hlavně o to, jak kdo působí a vypadá. Miloš Zeman vyhlížel špatně, unaveně, což skrýval pod trvale otrávený, jedovatý, nenávistný výraz. Dával jasně najevo, že Drahoše nesnáší. Buď ten odpor nedokáže zakrýt, neovládá, nebo ho pěstuje.

Drahoš při představování vstal (a u toho by se dalo skončit), působil zdravě, usmíval se (byť občas rozpačitě) a nenávist z něj rozhodně nečišela. Spíš údiv, kde se to ocitl, co je možné. Vizuální stránku show, dojem, Drahoš vyhrál.

Zeman potvrdil, co je zač, orazítkoval sám sebe. Chcete jedovatého rozkladače společnosti? Manipulátora, který umí útočit a nedokáže přiznat, že má v EU a na Západě nulový vliv, žádný vlivný státník se s ním nebaví?

Drahoš vydržel být celou dobu slušný. Není tak dobrý řečník jako Zeman, ale dokázal být pohotový. Chcete slušného prezidenta?

To je výsledek show, jež měla nahrát Zemanovi. Řečeno jinak: Zeman si Drahoše na chleba nenamazal.

Ale ještě jednou, pokud vám lidé po debatě píší, že to byl hnus, pak televize Prima a Karel Voříšek na celé čáře selhali, veřejnosti prokázali medvědí službu. Tohle už nikdy, to nepotřebujeme.