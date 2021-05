Hamáček ať klidně padne. Ututlání Vrbětic za Sputnik ale Moskvě nabízet nemohl

Nejméně pět mrtvých si v úterý vyžádal útok ozbrojeného muže v jeslích ve státě Santa Catarina na jihu Brazílie. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na místní policii. Mezi mrtvými jsou podle policie tři děti a dvě učitelky. Další dítě je lehce zraněné. Osmnáctiletého útočníka se podařilo policii zadržet. Muž se zřejmě pokusil na místě činu o sebevraždu.

"Osmnáctiletý muž vnikl ozbrojený bodnou zbraní do jeslí a napadl tam děti a zaměstnance," uvedla policie. Při zásahu v areálu našli policisté vážně zraněného útočníka, který byl převezen do nemocnice. Zařízení, kam podle tisku chodí děti ve věku do dvou let, se nachází v desetitisícovém městě Saudades.