Hayata Okamuru vyšoupli z eurokandidátky. Sledujeme postupné uvadání demokracie

Podle průzkumu agentury Median, který proběhl mezi 15. lednem a 1. únorem, 17 procent minulých voličů koalice Spolu není rozhodnuto, koho by volili. A 11 procent bývalých voličů koalice Spolu by v lednu vůbec nešlo k volbám. Odtud plyne, že by politici Spolu měli mnohem víc vnímat, co si jejich voliči přejí, jaké jsou jejich představy o slušné, demokratické politice. Neděje se to.

Místo toho vidíme jakési postupné uvadání demokracie, které se projevuje třeba tím, že předsedové stran často nemají při stranických volbách soupeře, kandidují do čela sami, aby byl klid. Uvidíme, jestli Petr Fiala najde vyzyvatele v polovině dubna na kongresu ODS v Ostravě-Zábřehu. Na minulých čtyřech kongresech se mu nikdo nepostavil.

Do uvadání demokracie patří i podivné šachy, které se nyní odehrávají na kandidátce Spolu do eurovoleb. Hayato Okamura (KDU-ČSL) kandidoval z 25. místa, ale minulý týden, údajně po tlaku ODS i TOP 09, odstoupil. Důvod? Koalice si nechala udělat interní průzkum, podle něhož by voliči Hayata Okamuru kroužkovali. Hrozilo by (ano, hrozilo by), že přeskáče kandidáty z předních pozic.

Na síti X 27. února Okamura oznámil: "Rozhodl jsem se odstoupit z kandidátky koalice Spolu do evropských voleb. Dělám to proto, abych tímto svým krokem podpořil soudržnost a sílu celé koalice Spolu. Tu stále vnímám jako reálnou a kvalitní alternativu pro naši zemi k populistické a extremistické politice ANO a SPD." Spolustraníkům v dopisu napsal: "Vyhovuji naléhavému požadavku ODS a TOP 09." Jak ten "naléhavý požadavek" asi vypadal?

Aktuálně.cz Okamura řekl: "Dostal jsem vzkaz, že by moje kandidatura mohla být možnou překážkou pro spolupráci koalice. Neslyšel jsem to od nikoho z vedoucích politiků, ale zřejmě tam byla obava, že bych mohl dostat hodně preferenčních hlasů a třeba mohl ohrozit zvolení někoho z přednějších kandidátů koaličních stran."

Podobně dopadl jiný zájemce o europarlament, zakladatel TOP 09 a její bývalý předseda Miroslav Kalousek. Doporučovaly ho krajské organizace, ale vyřadilo vedení. K tomu jen poznámka: je běžné, že si vedení stran drží možnost, aby zabránilo kandidování problematických, nějak nebezpečných osob. Těžko však za takovou považovat člověka, který s Karlem Schwarzenbergem tuto stranu založil.

Podstatu tohoto podivného konání, namířeného paradoxně proti vlastním voličům, známe. Při tvoření kandidátky Spolu se předsedové ODS, TOP 09 a lidovců dohodli o prvních čtyřech jménech. Dále si slíbili, že na dalších místech by neměl být nikdo, kdo by tuto čtveřici přeskočil. Lídrem je europoslanec Alexandr Vondra z ODS, ten, který toužil být na billboardech pěkně sám…

Chtějí hrát na jistotu, ale svobodné volby hrou na jistotu nikdy být nemají

A zase je potřeba chápat, kdo měl na takové podivné, pochybně demokratické dohodě zájem. Zcela jistě ODS, protože ta si chce takto mechanicky udržet lídrovství, ta chce svým lidem zajistit, že vyhrají, že uspějí. Chce hrát na jistotu, přičemž svobodné volby prostě hrou na jistotu nejsou, stává se v nich cokoli, neboť by v nich měl být volič pánem. Jeho kralování je dohodou Spolu omezeno.

Jako nejhorší se přitom jeví, že tlumočník a poslanec Hayato Okamura je extrémně slušný, ale zároveň dostatečně výrazný politik, přesně takový, jaké by si asi volič Spolu mohl přát. Mimochodem, strach ODS musí být skutečně velký, když Okamura kandidoval až z 25. místa, odspodu. Poslancem sněmovny se stal taky překvapivě, z 15. místa kandidátky.

Nelze se divit, že by 11 procent bývalých voličů koalice Spolu v lednu podle Medianu nepřišlo k volbám. Místo sympatického slušňáka je uměle udržována šance lidí s pověstí méně průzračnou. To škodí nejen koalici Spolu, ale celé vládní partě. Slušní a úspěšní se musí upozadit, aby ti druzí, ti s lokty a pěstmi, mohli zůstat nahoře. Je to tah proti vůli voličů, který se Spolu nemůže vyplatit.

Chybou samozřejmě byla ona antivoličská dohoda na začátku, kterou si zjevně prosadila nejsilnější ze tří stran. A teď ji ti slabší obhajují argumentem, že "dohody se mají dodržovat". Takové dohody proti vůli voličů se především nemají uzavírat.

Hayato Okamura Aktuálně.cz řekl, že nechtěl být "kamenem úrazu pro základní spolupráci koalice". Poslat do europarlamentu politika, kterého chtějí voliči, a nedej bůh tam nedostat stranického kandidáta ODS by se tedy mohlo stát "kamenem úrazu". Nelze se pak divit, že strany nemají kvalitní lidi, když uměle brání tomu, aby se objevovaly a aby uspívaly nové tváře.

Jak to bude Spolu dělat před volbami do sněmovny, to popsal předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Podle něj mají být "potenciální skokani" umístěni na první místa kandidátky. "To jsme si říkali od první chvíle v roce 2021, kdy vznikla koalice Spolu. A budeme si to říkat i v roce 2025 před parlamentními volbami."

Bude velmi zajímavé sledovat, co se bude dít v TOP 09, pokud by chtěl kandidovat Miroslav Kalousek, tedy rozhodně skokan. A to skokan, kterého se bojí ODS. Mimochodem politik, který oproti mnoha jiným může jít třeba v televizi do střetu s Andrejem Babišem a porazit ho na hlavu.

Pro liberální i pro konzervativní voliče je zlé toto uvadání demokracie. Nenápadně je potlačována rozhodující síla voličů, kterou mají k dispozici jen jednou za čtyři roky. Není divu, že Piráti v měření Medianu přeskočili ODS. Oni tohle nepěstují.

