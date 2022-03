Házet Rusy do jednoho pytle je nesmysl. A zároveň platí: vede je barbar

Na házení do jednoho pytle, na odsouzení Rusů en gros raději zapomeňme, nechceme-li, abychom byli odsouzeni sami.

Jsme teď všichni plni utrpení Ukrajiny šílenou Putinovou válkou. Nejpřirozenější reakce na světě - hledáme nejen viníka, ale také viníky. Viníka známe, je to válečný zločinec Putin. A neříkejme, že "se zbláznil", že "není normální", Putin je Putin, kágébák, chladný zabiják, chladný likvidátor svobody. Logicky se pak jako viníci nabízejí Rusové, pro zjednodušení pak "všichni Rusové", Rusové jako "jeden nenávistný, vražedný, imperiální pytel".

Ukrajina je ve válce, my jsme ve válce a válka je, bohužel, vždycky černobílá. Na jedné straně agresor, zabijácká vojenská síla světové mocnosti, na druhé straně Ukrajina - EU - NATO - Západ. Odtud se pak odvozuje společná vina všech Rusů. Připomíná to, co se u nás říkalo po okupaci v roce 1968: "mrtvej Rus, dobrej Rus". Bylo to černobílé, kruté, jaksi přirozeně, samozřejmě nespravedlivé. Protože my jsme "přirozeně nespravedliví", spravedlnost je nepřirozená, musíme se jí učit, ovládat se, uznávat vyšší principy.

A jistě, když se dostanete do hlubší debaty o všech Rusech hozených do jednoho pytle, ta druhá, ten druhý vám řekne: "Ano, ruské opozice si vážím, lidí, kteří se Putinovi postavili, si vážím, ale… ale kolik jich je?" - Není jich zas tak málo, dovolím si dodat. A jsou velmi, velmi statečné a stateční, za odvahu platí vysokou cenu.

Rusko se dá tak lehce hodit do jednoho pytle taky proto, že se tam volí a že byl Putin víckrát Rusy potvrzen. Neuspěje zde námitka, že "tehdy ještě nerozpoutal válku", Putin likvidoval svoje oponenty, likvidoval nezávislá média, zřejmě nechával lidi vraždit doma i v zahraničí, válčil i před rokem 2022, jednal jako autoritář, jako car, jako nadčlověk. Putin je už dlouho zlá, krvelačná šelma hrající si na boha.

Použiju několik tweetů, které jakoby zástupně shrnují zčásti protichůdné postoje, protichůdné pohledy na Rusy. Novinářka Apolena Rychlíková nedávno napsala: "V jednom kuse někde čtu 'Rusy to ještě bude bolet', 'Rusové se teď asi diví, haha'. Já teda nemám radost z toho, že se chudí lidé v RF propadnou do ještě větší bídy, a přemítám nad tím, co to může způsobit z dlouhodobého hlediska. Sankce jsou potřeba, ale sranda to prostě není."

Jako reakci na kroky, jež jsou podobné rozhodnutí vedení Pytloun Hotels, jež ve čtvrtek oznámilo, že s okamžitou platností přestává ve svých více než deseti zařízeních ubytovávat občany Ruska a Běloruska, či odmítnutí akceptovat ruské studenty, Rychlíková píše: "Tohle je fakt už nějaká forma pro mě totálně nepochopitelné hysterie, včetně přejmenovávání zmrzliny, vyhazování ruských studentů a studentek atd. Bože, bože."

Chtějí vás zničit

Novinář a znalec Ruska Alexandr Mitrofanov nabízí jiný pohled, podstatně kritičtější: "K četným soucitným, ale neinformovaným spoluobčanům: Chápu vaši snahu vidět ve většinovém obyvatelstvu v Rusku (podotýkám v Rusku, netýká se Rusů venku) své bratry a sestry, kteří jen šlápli vedle a může se to napravit. Ne. Je to jiná civilizace. Je barbarská. Chce vás zničit." Mrazivé varování.

Ještě jeden čerstvější tweet Mitrofanova ze 4. března: "Tři poznámky k dnešku. 1. Rusko dnes řídí barbaři, kteří se nezastaví před ničím, jen před přesilou. 2. Neznamená to, že v Rusku žijí jen barbaři. Většinu tvoří potomci otroků, kteří se otroctví v mysli nikdy nezbavili. 3. Jiní Rusové většinou Putinsko už opustili, zbyla hrstka." Opakuji, že Mitrofanov nepochybně je znalcem Ruska, odkud v roce 1979 odešel.

Takto by se dalo pokračovat dlouho. Podobných názorových střetů, i když toto možná vlastně ani za střety nemůžeme považovat, najdeme na sociálních sítích mnoho. Ještě jeden tweet, autorkou je moderátorka Darina Vymětalíková: "Napíšu věc, která se asi nebude líbit. Je mi líto obyčejných Rusů. Ano, většina z nich jsou putinovci, ale kdybyste viděli 10 minut vysílání Russia Today, vydloubnete si oči tupou lžící. O to víc je mi jich líto." Zní strašně, že většina jsou putinovci. A zjevně to je pravda, Putin je jejich hrdina.

Tady už narážíme na známý fakt, že v Rusku skončila svoboda projevu, svoboda médií, ruský občan je masírován především televizní propagandou, nezávislá média byla postupně umlčena, zakázána, mnozí Rusové se vůbec nedostanou k důvěryhodným informacím a zřejmě se k nim ani dostat nechtějí a nepokoušejí. Značná část Ruska tone v bídě a zanedbanosti, ale mluví se zároveň o jakémsi "imperiálním postoji", kterému Rusové často věří a kterým si zřejmě svoji ubohost do jisté míry kompenzují.

Politoložka Taťjana Stanovaja z analytické firmy R.Politik v článku deníku The Times popsala, co se v Rusku nyní děje: "Elita je v šoku. Nikdo nedostal žádné varování a všichni byli přesvědčeni, že dojde jen ke zdlouhavému jednání. Řada příslušníků elit je proti válce, ale nikdo není ochoten se Putinovi postavit. Žádný převrat nebude. Pokusit by se o něj mohli jen vysocí činitelé armády, ale ti to neudělají, protože mají všechno, na co si vzpomenou."

I my jsme byli vůči Putinovi zbabělí

Umím si představit, že je dnes už poměrně velké množství Rusů doslova zděšeno. Přece nechtěli své bratry a sestry a jejich děti vraždit či nechat vraždit. Ukrajinci jsou jim velmi blízko, blíže než "pouzí" Slované. Vždyť Kyjev se popisuje jako "matka všech ruských měst". Jsou otřeseni, vystrašeni, rozhořčeni, ale demonstruje nebo jinak protestuje jen málokdo z nich. Důsledky odporu se v diktatuře počítají na ztrátu osobní svobody a mnoho let vězení.

Hodit Rusy do jednoho pytle nelze. Nežije tam 144 milionů Putinů, jistěže ne. Je to národ, který postupně, po léta opouští elita, statisíce lidí odtud uprchlo. Tím víc je země vydána manipulaci a pokřivení reality, tím víc je vystavena permanentní lži, násilí slovem a obrazem. A jistě, Rusové se lži málo brání, udělali jí sami místo. - A my, Češi a Slováci, jak jsme na tom byli za komunistů? Kolik lidí u nás se režimu postavilo, kolik se mu bránilo? Kolik mužů a žen tu pracovalo v opozici? Kolik jich v roce 1988 a 1989 chodilo na protikomunistické demonstrace? Rychle jsme zapomněli na vlastní zbabělost, přikrčenost. Bylo by nám taky vadilo, kdyby nás na Západě házeli do jednoho pytle. A pravda, my jsme žádný sousední stát nenapadli.

Dál. Jak jsme se vůči Putinovi a jeho suitě, nikoli vůči Rusku a Rusům, chovali ve svobodě, v uplynulých dvaceti letech? I ve druhé přímé volbě jsme si zvolili prezidenta, který s Putinem viditelně, hmatatelně, nepopiratelně a intenzivně roky kolaboroval. Měli jsme donedávna premiéra, který tohoto kolaborantského prezidenta plně, otrocky, zbaběle podporoval a lidé si i tohoto politika volili. Pokud máme odvahu hodit Rusy do jednoho pytle, patříme do něj taky.

Podívejme se přes hranice, jak podlézavě, opatrně, často zbaběle se k Putinovi chovaly země Evropské unie s výjimkou zemí pobaltských. Jak ho politici nechali vyrůst, kšeftovali s ním a byli úplně slepí. Těmito postoji jak Miloš Zeman, tak Západ - včetně Donalda Trumpa - Rusy utvrzovali v jejich zaslepeném domnění, že zabiják Putin je pravým mužem na svém místě.

Ne, na to házení do jednoho pytle, na odsouzení Rusů en gros raději zapomeňme, nechceme-li, abychom byli odsouzeni sami. Jsme povinni pomáhat jak uprchlým Ukrajincům, tak před Putinem prchajícím Rusům. A především jsme povinni pomáhat Ukrajině v zápasu s Putinem. Sankce jsou nutné nejen pro Putina, ale i pro jeho voliče, potřebují je a není mi jich líto. Jsme povinni Ukrajincům dodávat maximum zbraní, které jim pomohou bránit se a uzavřít aspoň část nebe nad jejich vražděnou zemí.

Je otázka, jako dlouho může NATO čekat na přímou pomoc Ukrajině, co všechno ještě musí válečný zločinec napáchat. Agresory je, bohužel, potřeba zabíjet. Ne Rusy, ale Putinovy vojáky útočící na svobodu a likvidující svého souseda.

