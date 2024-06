Hlavním tématem eurovoleb je válka na Ukrajině a klima. Migrace s oběma úzce souvisí

Volby do EP nejsou referendem o vládě, ale hledáním cesty, po které dál půjdeme. Nejdůležitější je dnes udržet evropskou jednotu proti ruské agresi. A samozřejmě nezapomenout na klima.

V pátek a sobotu proběhnou volby do Evropského parlamentu (EP). U nás volba 21 českých poslankyň a poslanců, jednadvacet z celkových 720 zástupců 27 států. Jen pro srovnání, Německo, kde žije zhruba 84 milionů obyvatel a které je zhruba osmkrát lidnatější než Česko, mělo dosud 96 poslanců, tedy zhruba jen 4,5krát víc než my.

U nás se eurovolby proměnily v "referendum" o vládě, aspoň tak to podává opozice. Ve skutečnosti spíš ukážou, co vlastně považujeme v budoucí Evropě za skutečně důležité, kudy chceme jít. A taky nakolik se už cítíme být součástí Evropské unie. Podle průzkumů existují tři zásadní témata, která výběr poslankyň a poslanců zřejmě nejvíc ovlivní: migrace, válka na Ukrajině a klimatická změna.

Migrace byla opozicí znovu zvolena jako ideální strašák. Máme u nás dnes zhruba 350 tisíc uprchlíků z válkou sužované Ukrajiny, celkem u nás podle oficiálních statistik žije okolo 570 tisíc Ukrajinců. A stát to zvládá dobře, dnes už na prchající nejen nedoplácí, oni se nám už vyplácejí.

Pod slovem migrace ale politici obvykle míní především lidi přicházející z muslimských zemí. Z muslimů se stal hlavní strašák, protože příchozí z východu zvládáme dobře, dokonce bychom měli stát o to, aby u nás zůstali. Paradoxem ovšem je, že k nám uprchlíci a migranti z muslimských zemí přicházejí jen minimálně. Nepřitahujeme je jako cílová země. Když už k nám přijdou, obvykle chtějí pokračovat na Západ.

Zásadními tématy voleb jsou i válka a změna klimatu. Pro voliče je důležité, aby věděl, co které hnutí a strana v těchto oblastech dělají, co nabízejí.

Začněme válkou na Ukrajině. Čím dál víc varování mluví o tom, že pokud Putin dobyde Ukrajinu, neskončí, ale půjde dál. Čteme a slyšíme opakovaně, že máme už jen málo času, abychom si připravili kvalitní, agresora dostatečně odstrašující obranu. A je zřejmé, že dnes je naší nejlepší obranou schopnost ukrajinské armády Rusku vzdorovat.

Ve volbě tedy záleží na tom, jestli nechceme, aby Rusové na Ukrajině uspěli, nebo jestli stojíme na ruské straně a nemáme obavy, že se časem Rusko posune znovu až k nám a zničí naši demokracii.

Proruské a protiunijní postoje jednoznačně vykazují kandidáti SPD a Trikolóry, Stačilo! a Přísahy a Motoristů, stejně jako třeba Rajchlova PRO. Postoj nejsilnějšího hnutí ANO není úplně jasný, jeho špičky se i v tomto tématu samozřejmě stavějí do opozice vůči vládě a neustále, ale jen plytce a bez jakéhokoli obsahu mluví o míru, jak je nutný mír.

Odchod z unie? Čiré šílenství

Naopak vidíme, že koalice Spolu, Starostové a Piráti, tedy celá vládní koalice podporuje Ukrajinu, snaží se jí pomáhat a plně si uvědomuje obrovské ruské riziko. Tady jako by bylo jedno, kterou z těch stran vybereme, pokud se na problém díváme prizmatem české politiky.

Pokud nám jde o to, aby proukrajinské uskupení mělo vliv v EP, je to složitější. Nejsilnější byla dosud Evropská lidová strana (EPP), která znovu nominovala Ursulu von der Leyenovou, aby obhájila pozici předsedkyně Evropské komise. Patří sem lidovci a TOP 09. EPP podporuje Ukrajinu.

Třetí nejsilnější byla v EP Renew Europe (RE), kam doposud patřili europoslanci z hnutí ANO. Pro některé členy RE však představoval populista Andrej Babiš čím dál větší problém a není jasné, jestli jeho hnutí v RE zůstane i po volbách. RE podporuje Ukrajinu.

Slabší, pátí, byli Zelení/Evropská svobodná aliance, kam patří Piráti. Tahle frakce EP nijak silně Ukrajinu nepodporovala. Doposud mezi nejsilnější nepatřili ani Evropští konzervativci a reformisté (ECR), jejichž členy jsou poslanci z ODS. Ti rozhodně Ukrajinu podporují. Byli šestí.

Pokud bude člověk volit podle postoje hnutí a stran ke klimatické změně, bude to mít složitější. Jasní jsou Piráti, jasní jsou Starostové a nezávislí a jistě by byli vhodní čeští Zelení, ale ti podle průzkumů do EP asi neprojdou. Méně jasná je koalice Spolu, kde se postoje mezi ODS, lidovci a TOP 09 liší. Green Deal však rušit nechtějí, což je důležité.

Naopak jasně proti Zelenému údělu u nás stojí ANO, SPD + Trikolora, koalice Stačilo! a Přísaha a Motoristé. Jak už bylo řečeno, není jasné, kde v europarlamentu skončí Babišovo hnutí. Pokud by ovšem zůstalo v Renew Europe, nastala by u jeho poslanců jakási schizofrenie, neboť RE je celkem jasně pro Green Deal.

Pokud by chtěl někdo volit odchod z EU, pak mu pomůže video Tomia Okamury, který popisuje rozdíl mezi svou SPD a dvojicí Přísaha a Motoristé a PRO: "Ten rozdíl je v podstatě jednoduchý, ten jeden hlavní. Oni chtějí, aby Česká republika zůstala členem Evropské unie, zatímco SPD prosazuje jako jediné referendum. Referendum včetně možnosti referenda o vystoupení z Evropské unie." Okamura EU odmítá, ale kandidáty do EP samozřejmě posílá. Dodám, že odchod z unie by bylo čiré šílenství.

Neříkám, že migrace není důležité téma, jistě je. Ale pro nás je teď nejdůležitější, jak se bude vyvíjet válka na Ukrajině a nakolik zůstane jednotná Evropa v postoji proti ruské agresi. Změna klimatu má stejnou váhu a může mít obrovský dosah na naše životy. Obě ta témata pak mohou silně ovlivnit migraci.

