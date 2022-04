Zeman "prekabátil", Hrad ale dál balancuje mezi Putinem a Ukrajinou. Tragický dojezd

Co se děje na Hradě? Opravdu Miloš Zeman otočil o sto osmdesát stupňů a stojí proti Rusům, kteří rozpoutali válku? Opravdu se změnil?

Český prezident ve svém projevu 24. února, když Putin začal pustošit Ukrajinu, prohlásil, že se Rusko dopustilo "zločinu proti míru", jenomže ono mu nic jiného nezbývalo. Potřeboval si zachránit kůži, zabránit ústavní žalobě, potupnému pádu. Předtím s prezidentem Putinem a jeho lidmi, například s Vladimirem Ivanovičem Jakuninem, běžně kolaboroval.

Zajímavý a velmi poučný je vývoj kontroly Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) na Hradě. Jejím cílem bylo prověřit nakládání s tajnými materiály, jež podléhají zákonu o utajovaných informacích. Kontrola proběhla poté, co média zveřejnila fakt, že Hrad zničil tajnou zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS) o útoku ruských tajných agentů GRU ve Vrběticích. Podle NBÚ k její skartaci došlo "omylem".

Tento podivuhodný a důvěru nevyvolávající omyl se odehrál na přelomu listopadu a prosince 2021, tedy krátce po volbách, po nichž bylo jasné, že Zemanův politický spoluhráč Babiš nebude schopen sestavit vládu. Zároveň již bylo jasné, že vládu sestaví dvě opoziční koalice, jež nejsou a nebyly Zemanovi a jeho bandě, jeho spolupracovníkům nakloněny. Jako obvykle je totiž důležitá časová osa, je důležité zasazovat si události do časového kontextu, aby byly lépe pochopitelné.

Věřit, že byl "omylem" skartován nejvýznamnější dokument, jaký Hrad dostal za celé desítky let, materiál o útoku ruské vojenské tajné služby na české území, při němž byli zabiti dva čeští občané a napáchána miliardová škoda, to by vyžadovalo velkou dávku ignorance. Důležité je i zjištění Deníku N, že vrbětická zpráva, jež byla určena výhradně do rukou prezidenta, nikoho jiného, měla údajně deset dní ležet, aniž by byla Zemanovi předána. (Nyní prezident tvrdí, že ji dostal už po šesti dnech.) Co se s ní dělo oněch deset nebo šest dní? Četl ji někdo? Kdo ji četl? Kopíroval? Opsal? Předal?

Existuje dohad, že zpráva mohla být předána Rusům, které by jistě extrémně zajímala. Víme, že policie chtěla letos v lednu prověřit, jestli se na dokumentu nacházejí otisky prstů nebo stopy DNA někoho nepovolaného - a nepovolaným byl na Hradě v dané věci každý kromě Zemana. Jestli se se zprávou neseznamovali lidé, kteří neměli oprávnění. To už v lednu Radiožurnálu a Respektu potvrdily tři důvěryhodné zdroje. Na Hradě si mohli uvědomit, že se změnou vlády ztrácejí krytí, mohli také dostat avízo, že policie uvažuje o kontrole dokumentu, která pak za měsíc skutečně přišla.

Obrat jen naoko, pro záchranu

S vrbětickou zprávou byl zničen i jiný dokument, utajovaná příloha "Zprávy o vybraných aspektech činnosti BIS v letech 2018 až 2020". A další provinění, dva zaměstnanci Hradu podle protokolu kontroly NBÚ nahlíželi do utajovaných listin Severoatlantické aliance z roku 2021, aniž figurovali v "příslušném seznamu oprávněných osob". Požadovanou prověrku měli. - Všecky zmíněné zprávy mají s vysokou pravděpodobností vazbu na činnost ruských tajných služeb na našem území. Zároveň je známo, že na ruskou ambasádu byl napojen jak prezident Zeman, tak kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý.

Co ovšem také nevíme, a je fér to zde zmínit, jakou roli v případném předání či předávání tajných zpráv, pokud k němu došlo či docházelo, hrál samotný prezident Zeman. Mohlo to probíhat i tak, že o tom nevěděl. Anebo taky věděl. S jistotou víme jen to, že až do 24. února pracoval pro Moskvu, pro Putina, pro jeho zájmy. Zároveň víme - a to opět jistě, že si u sebe nechal jak Mynáře, tak Nejedlého, ten byl přítomen letošnímu opožděnému předávání státních vyznamenání. Kde paradoxně vyfasoval metál i statečný ukrajinský prezident Zelenskyj.

Odtud se zdá pravděpodobné, že Zemanův obrat proběhl jen naoko. Těžko by si jinak mohl nechat dvě tak silně, jednoznačně proruské osoby ve své nejtěsnější blízkosti. Je však možné, že se jich ani zbavit nemůže, že toho na něj vědí příliš mnoho. Zemanův dojezd na Hradě vypadá opravdu tragicky.

O obratu naoko svědčí i jiný fakt. Jiří Ovčáček nedávno tweetoval: "Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 23. března 2022 na Pražském hradě na jeho žádost poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jiřího Kobzu." Kdo je Kobza, to víme dopodrobna. Už v roce 2017, kdy se stal poprvé poslancem Okamurovy SPD, figuroval mimo jiné v těchto facebookových skupinách: CZEXIT, ISLÁM JE SMRTELNÉ ZLO!!!, Miloš Zeman: Náš prezident! Miloš Zeman: Our president! Милош Земан: Наш!, Přátelé Ruska v České republice, Českoslovenští vojáci v záloze, Podpora pro prezidenta Ruské federace, Vladimira Putina, Českoslovenští vojáci v záloze za mír… Těžko hledat proruštějšího a proputinovštějšího poslance. O čem spolu prezident a Kobza jednali, to ovšem netušíme. Jak rozkládat Evropskou unii? Jak se pokusit o czexit?

Kolik uprchlíků vzal Zeman na Hrad?

Zeman viditelně balancuje dvě protichůdné polohy, svoji původní, "kobzovskou", a tu novou jakoby "ukrajinskou". Na poslední summit NATO naštěstí neletěl. Toto pole zřejmě raději vyklidil, pochopil, jak by se asi jiní účastníci dívali na Putinova dlouholetého zastánce a přítele, který ruského prezidenta náhle zradil. Ovčáček před summitem NATO tweetoval: "Prezident republiky a předseda vlády se plně shodli na mandátu české delegace na summitu NATO, kterou povede právě předseda vlády." Hrad se pokouší držet jakousi formu. Zeman taky v telefonickém rozhovoru s premiérem Petrem Fialou ocenil jeho mnohými obdivovanou, odvážnou cestu do Kyjeva za prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Zároveň trvá Zemanovo takřka úplné utlumení činností. Může to být zdravotním stavem, ale může to být také tím, že už premiérem není jeho kumpán Babiš. Některé zlovolné prezidentské akty se však nemění. Denně jezdím na kole okolo Hradu, stále je zašpérovaný, stále tam jsou nastaveny "ježci" proti ataku nějakého šíleného, teroristického řidiče, stále musí návštěvníci podstupovat potupnou kontrolu při vstupu do areálu Hradu. Když jsem se ptal strážícího policisty, proč kontroly trvají, ušklíbl se a pravil: "Na Ukrajině je válka…" - Možná teď prostě není na zrušení "hradního opatření" čas, policie má jiné starosti. Nebo se hradní pán bojí pomsty Rusů, které tak náhle zradil?

Jeden čtenář mi nedávno napsal: "Kolik má Zeman na Hradě a v Lánech ukrajinských uprchlíků? Havel by je tam vzal určitě." Jako výraz pokání za mnohaleté adorování Putina by to od prezidenta nebylo špatné. Ale nedovedu si představit, že by Mynář vzal na Hrad či do Lán utečence, a Hrad zjevně řídí stále dál on, nikdo jiný. Ostatně o tom perfektně svědčí fakt, že Mynářův podřízený, ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák, odsouzený na tři roky do vězení a k pokutě 1,8 milionu korun, dostal krátce po vynesení rozsudku od Zemana milost. Skandální, mafiánské, justici, ale vlastně i samotného prezidenta ponižující jednání.

Ještě se vrátím k Zemanově otočce o sto osmdesát stupňů. Jak návštěva Kobzy, tak trvající zašpérování Hradu svědčí o tom, že je to jen naoko, jen pro záchranu, protože ústavní žaloby se Zeman evidentně bojí. Je však smutné a nebezpečné, že mu to tak prochází, že mu prošla práce pro Kreml a proti našim zájmům. Že mu skoro jistě projde i skandální, "putinovská" milost pro odsouzeného Baláka. Nebezpečné je to proto, že prezident pro mnoho lidí představuje vzor a protože tohle prekabátění kolaborantů mají Češi bohužel v krvi.

