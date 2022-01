Mynář vypráví pohádky. Četl tajnou zprávu BIS? Poskytl ji Rusům? Hrad je vyšetřován

Tajný dokument „omylem“ skartovat nelze. Vypadá to, že se na Hradě báli, aby policie nenašla otisky prstů nebo stopy DNA nepovolané osoby.

Hrad a lidé v těsné blízkosti prezidenta Miloše Zemana mají další velký problém. Podle serveru iRozhlas.cz a týdeníku Respekt úředníci Hradu skartovali tajnou zprávu o tom, že za výbuchy ve Vrběticích stojí agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Jak se to investigativci dozvěděli? Policie chtěla prověřit, jestli jsou na dokumentu od Bezpečnostní informační služby (BIS) určeném prezidentovi Miloši Zemanovi otisky prstů nebo stopy DNA někoho nepovolaného. Jestli se se zprávou neseznamovali lidé, kteří neměli oprávnění. Radiožurnálu a Respektu to potvrdily tři důvěryhodné zdroje.

Je dobře známo, že kancléř Vratislav Mynář, člověk, který spolu s poradcem Martinem Nejedlým napojeným na Rusy zřejmě nejvíc ovládá dění na Hradu, nemá bezpečnostní prověrku na práci s tajnými dokumenty. Taky je známo, co Zeman původně slíbil, že Mynáře odvolá z postu kancléře, pokud prověrku nedostane. Tento slib však nedodržel, což jasně ukazuje na fakt, že Mynář ovládá Zemana, nikoliv Zeman Mynáře.

Jak policie přišla na podezření, že někdo nepovolaný nahlédl do "vrbětického" spisu z BIS? Leccos napoví tweet mluvčího Zemana Jiřího Ovčáčka z 29. ledna: "Ve slušné společnosti se na anonymy nereaguje." Šlo o anonymní udání. Odtud můžeme usoudit, že někdo z Hradu policii upozornil: do vrbětické zprávy nahlédl člověk bez prověrky. Dost možná policii napsal i jméno té osoby. A zároveň víme, že Hrad ovládá Mynář, bez něj se tam nic nepohne.

Je dobře možné, že nastal problém s papírovým dokumentem, na kterém mohou zůstat jak otisky prstů, tak stopy DNA, přitom dost dobře není možné tyto stopy bez následků odstranit. Alespoň to asi není v silách lidí na Hradu, kteří spěchají, když policie ohlásí, že si jde pro onen dokument.

Nesnázi s odstraněním stop napovídá reakce Hradu. Na jeho stránkách najdeme zprávu, kde stojí: "Ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2021 byly skartovány vyřazené utajované písemnosti z minulých let, přes 500 čísel jednacích. Všechny skartované spisy bez výjimky byly v souladu s platnými právními předpisy vyřazeny, prošly archivním dohledem a byly určeny ke zničení. Skartován nebyl žádný spis určený k archivaci. Ve všech případech šlo o spisy, jejichž původcem nebyla KPR, a obsah je tedy uchován v archivech jiných státních institucí…"

Realita? Zpráva o tom, že vrbětické sklady vyhodili do vzduchu a dva lidi zabili agenti ruské tajné vojenské služby GRU byla "důvěrná", tedy v režimu D. Mynář se s ní proto nesměl seznámit. Jak potvrdila BIS, "ze zákona o platnosti či ukončení utajení rozhoduje původce zprávy". Česká kontrarozvědka ji však neukončila, takže zjevně jde o bezpečnostní delikt podle zákona o nakládání s utajovanými informacemi.

Omylem skartována? Tvrzení pro blbé

Zákon o archivnictví a spisové službě v paragrafu 13 říká: "U dokumentů obsahujících utajované informace lze k výběru archiválií předložit pouze dokumenty navržené k vyřazení a zničení; u ostatních dokumentů lze výběr archiválií provést až po zrušení stupně utajení. Výběr archiválií, u nichž nebyl zrušen stupeň utajení nebo nelze stupeň utajení zrušit, provádějí příslušné bezpečnostní archivy."

Jenomže když kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu chtěli po Hradu, aby vydal utajovaný dokument, pracovníci odboru analytiky Kanceláře prezidenta republiky (KPR) sdělili, že zpráva byla na konci listopadu "omylem skartována".

Michael Žantovský, bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla, na Twitteru napsal: "Omylem dokument skartovat nejde. Někdo tu překročil zákon." Má pravdu. Skartující četa by si musela "omylem" dokument vyzvednout z hlídané tajné spisovny, musela by omylem přehlédnout, že není ukončeno utajení v režimu D, musela by omylem přehlédnout, že spis utajila BIS a utajení nebylo ukončeno atd.

Kancléř Mynář samozřejmě jakékoliv pochybení popírá. Radiožurnálu napsal: "Máte zajímavé informace. Jelikož já tento druh adrenalinového sportu v podobě nezákonných úniků bezpečnostních informací nepěstuji, neboť ctím zákony České republiky, na Vaše dotazy ani náznakem odpovídat nebudu." Zřejmě mynářovský pokus o vtip.

Proč by měl Hrad dokument skartovat? Co se s vrbětickou zprávou vlastně stalo? Víme, že na Hrad přišla loni 7. dubna. Deník N později popsal, že dokument údajně ležel na Hradě deset dní, aniž by se s ním prezident seznámil. Ten pak byl překvapen, když jednal s tehdejším premiérem Andrejem Babišem, prý o odhalení do té chvíle, tedy deset dní od dodání zprávy na Hrad, nevěděl.

Rusové věděli o vyšetřování výbuchů ve Vrběticích delší dobu

Už dříve jsem psal o tom, jak důležitá je časová osa, tedy co a kdy se okolo Vrbětic událo. Předloni v srpnu nastoupil na Hrad Jiří Rom, bývalý analytik BIS. V tu dobu už tajná služba zřejmě měla informace o vztahu výbuchů ve Vrběticích a akci ruské vojenské GRU. V polovině listopadu byl premiérovi Milošem Zemanem odevzdán materiál, který vyrobil právě Rom. Jeho cílem bylo sestřelit Koudelku a zpochybnit práci kontrarozvědky. Někdy v tu dobu už Rusové zjevně chystali dezinformační kampaň, jež předcházela zveřejnění informací o vrbětických výbuších 2014.

A teď se najednou dozvídáme, že tajná zpráva BIS byla na Hradě pravděpodobně nezákonně skartována. Je jasné, že by ta zpráva měla velkou cenu pro Rusy, pro ruskou ambasádu v Praze a pro agenty ruských tajných služeb, především pro u nás silně aktivní vojenskou službu GRU.

Pokud by se k ní dostal kancléř Mynář nebo proruský poradce Martin Nejedlý, mohla by se touto cestou dostat až k Rusům. Je přece opravdu zvláštní, ne-li šílené, že s ní Zeman nebyl seznámen. Uvědomme si, že se v tu dobu v médiích, v politických kuloárech a v bezpečnostní komunitě intenzivně řešila účast Rusů, Rosatomu, na dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany. A i kdyby tendru na Dukovany nebylo, vrbětické odhalení byla jedna z nejdůležitějších zpráv policie a tajné služby za řadu let, zpráva naprosto prvořadého významu. Nedat ji Zemanovi se zdá neuvěřitelné. A pokud byla předána Rusům, bylo by to vlastizrádné.

Proč ji Zemanovi, pokud se Deník N nemýlí, a vypadá to, že se nemýlí, tehdy nedali? S vysokou pravděpodobností do ní někdo nepovolaný nahlédl, uvědomil si, jak zásadní význam má, a buď se obával Zemanovy nečekané reakce (šlo o vražednou akci ruských tajných služeb na území České republiky), nebo ji chtěl nejprve ukázat Rusům a dohodnout s nimi taktiku. Pohádkám o skartování "omylem" nelze věřit ani omylem. Kdo zná práci tajné spisovny a kdo zná význam vrbětické zprávy, ten ví, že je to pohádka pro blbé. Lež.

Nejde už ani tak o to, že si na Hradě dělají absolutně, co chtějí. Jde o to, že Česko s vysokou pravděpodobností masivně zrazují. V době, kdy Rusko chystá válku na Ukrajině, je to ještě obludnější. Se smutkem můžeme sledovat, jak ta mafie manipuluje i s prezidentem, jemuž má sloužit.

Projev Miloše Zemana ke kauze Vrbětice a česko-ruské krizi (video z 25. dubna 2021)