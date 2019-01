Hrad rozpoutal válku se soudy. Zeman nesnese vědomí, že neovládá českou justici

Sledujeme útok na justici, jaký po revoluci nemá obdoby. Důvod? Soudci si nechtějí nechat diktovat Hradem, prezidentem Milošem Zemanem.

Mluvčí Miloše Zemana oznámil, že hradní kancléř Vratislav Mynář vzal zpět žalobu podanou u Městského soudu v Praze ve věci bezpečnostní prověrky. Jiří Ovčáček to označil za "mimořádně závažnou informaci" a nemýlí se. Závažná však není tím, že Mynář naznal "nevyhraju", ale mimořádně závažná je proto, že Zemanův Hrad vytáhl do války s justicí.

Ovčáček oznámil, cituji: "Zásadní důvody, které k tomuto právnímu kroku vedou jsou následující. Za prvé: jak je zřejmé z veřejně dostupných zdrojů, dva soudci Městského soudu v Praze, doktor Štěpán Výborný a magistr Jan Kratochvíl, kteří jsou členy senátu, jenž má rozhodovat ve věci týkající se pana kancléře, spojili svoji profesní minulost s osobami, které vůči panu kancléři vystupovaly a vystupují. Doktor Štěpán Výborný by asistentem doktora Vojtěch Šimíčka, magistr Jan Kratochvíl působil v minulosti jako asistent poslance KDU-ČSL Ludvíka Hovorky, který rovněž vystupoval ve veřejně dostupných pramenech proti vedoucímu kanceláře prezidenta republiky v souvislosti s bezpečnostní prověrkou. Za této situace má vedoucí kanceláře prezidenta republiky pan Vratislav Mynář pochybnosti, že by v jeho věci mohlo být řádně rozhodnuto."

Hrad prokádroval dva členy senátu Městského soudu a jejich minulost shledal nedůvěryhodnou. Proč? Soudce Výborný pracoval pro ústavního soudce Šimíčka, který se provinil tím, že zveřejnil své dvě schůzky s Mynářem. Jan Kratochvíl "zhřešil", neboť pracoval pro poslance (pro řádně zvoleného zástupce lidu), který si, jako mnozí občané, představuje, že by kancléř prezidenta měl požívat důvěru Národního bezpečnostního úřadu a mít prověrku na tajné.

Ovčáček pokračoval: "…i v případě, že by však došlo k pozitivnímu výroku a rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu bylo zrušeno, v atmosféře, která byla vyvolána, by nepochybně docházelo k dalším a dalším spekulacím, zdali toto rozhodnutí ve prospěch pana kancléře bylo učiněno na základě nestranné a nezávislé úvahy soudu."

Jaká atmosféra byla vyvolána a kým? Zeman a Mynář se pokoušeli ovlivnit rozhodování Ústavního soudu v probíhajícím případu a Zeman se pokoušel "uplatit" Josefa Baxu nabídkou, že když Nejvyšší správní soud rozhodne "po jeho", Baxa se stane šéfem Ústavního soudu.

Rozbíjení demokracie

Ovčáček popsal i třetí "důvod" stažení žaloby, je jím skutečnost, "že v případě negativního rozhodnutí je jediným opravným prostředkem kasační stížnost, o které může rozhodovat pouze Nejvyšší správní soud. Vzhledem k veřejným vyjádřením jeho bývalého předsedy doktora Josefa Baxy, nemůže pan kancléř očekávat, že by rozhodování Nejvyššího správního soudu nebylo zatíženo jeho stanoviskem, a proto fakticky nemůže využít tohoto jediného opravného prostředku."

Takže i kdyby náhodou Městský soud rozhodl "podle Hradu", Nejvyšší správní soud (NSS) by to stejně zabil, protože není nezávislý, a nezávislý není proto, že soudce Baxa veřejně popsal, jak chtěl Zeman NSS ovlivnit a jak si chtěl do jeho čela dosadit svého člověka.

Tato manipulace Hradu, tedy prezidenta, mimořádně závažná je. Sledujeme útok na justici, jaký po revoluci nemá obdoby. Důvod? Soudci se začali bránit proti ovlivňování nejen sebe, ale celých soudů včetně toho Ústavního Hradem čili Zemanem.

Dodejme, že z informací, které máme k dispozici o Vratislavu Mynářovi, jasně plyne: je absolutně vyloučené, aby získal prověrku na tajné. Absolutně.

Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra za svými lidmi stojí. Řekl: "Já těm soudcům naprosto důvěřuji a jsem přesvědčený, že by rozhodli naprosto nestranně, podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Tím to pro mě končí."

Mynář podle Vávry spojuje dvě nesouvisející věci - rozhodování soudu v konkrétní věci a úplně jiný spor "o to, co se říkalo či neříkalo někomu v minulosti". Účastník má podle něj právo vzít svoji žalobu zpátky, "že si k tomu připojil ten politický příběh kolem pana Baxy a Šimíčka, kde to není o justici, protože ta neselhala, za to nemohu."

Opakujme, Česko dosud nezažilo tak tvrdý atak Hradu na justici. Pro občany jsou jedním ze základů demokracie nezávislé soudy. Kancléř Mynář, Zemanova pravá ruka, tvrdí, že soudy nestranné nejsou, aniž by pro to měl jediný skutečný důkaz. Nepochybně tak jedná se souhlasem Zemana, proto věc ohlásil mluvčí Ovčáček.

Miloš Zeman pokračuje v rozbíjení podstaty státu, nejprve napadl tajnou službu BIS, která v Česku honí ruské špiony, pak Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, který varoval před riziky plynoucími od čínské firmy Huawei, a nyní zaútočil na justici. Zeman ničí svobodné Česko. Pozitivní je, že justici (zatím) neovládá.