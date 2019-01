Toxický Zeman, toxický Hrad. Rychetský potvrdil tlaky v živých kauzách

Předseda Ústavního soudu míní, že si Zeman "zcela neuvědomuje". Všecko to však vypadá, že si naopak "zcela uvědomuje" a chce justici zlomit, ochočit, ovládat.

Kauza "jak Hrad ovlivňuje soudy" pokračuje. Miloš Zeman drží svoji prodlouženou ruku, kancléře Vratislava Mynáře, prý jednal vždy z jeho pověření (což na tom, že jde o ovlivňování soudů, nic nemění). A k akcím, které popsal bývalý předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa pro Deník N, se pro stejné noviny vyjádřil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský: Baxovi důvěřuje, o jeho výrocích nepochybuje a nepřekvapuje ho, co dělá Zeman, prý totiž nechápe, že je to nevhodné.

Co Baxa zveřejnil: tlak Hradu a přímo Zemana v některých kauzách, kupříkladu v případu, kdy prezident odmítl jmenovat tři profesory, snaha dostat do vedení NSS člověka podle představ Hradu, snaha očernit neposlušného Baxu před jeho kolegy, mafiánské metody.

Co tedy k tomu všemu Pavel Rychetský říká: "U pana prezidenta mě nepřekvapuje jeho zájem o ‚živé kauzy‘ v justici ani skutečnost, že si zcela neuvědomuje nevhodnost vyjadřovat k nim osobně nebo prostřednictvím svých úředníků meritorní stanoviska."

Zeman si "zcela neuvědomuje"? Co tím Rychetský myslí? Že je hlava státu mimo? Nebo se bývalý Zemanův přítel jen snaží říci co nejkulantněji, že prezident jedná mimo zákon (soudy se ovlivňovat nesmí)? Zároveň slyšíme, že to u Zemana není nic nového, on to tak prostě dělá.

Baxy si Rychetský váží a říká: "Nemám nejmenší důvod pochybovat o věrohodnosti jeho pocitů či dojmů z uvedené schůzky." Mluví o jednání, při němž Zeman řekl, že "za ním byl pan Beneš z ČEZ a že tam máme nějaký případ, který je potřeba nějak rozhodnout", a později, při schůzce, kde byli stejní aktéři, pravil: "Tak pan Beneš vás pozdravuje a děkuje." Rychetský stvrzuje, že Zeman takhle manipuluje špičkovými soudci. (Neposloucháš mě, tak tě pošpiním před ostatními, před kolegy.)

Snahy Hradu "řídit" klíčová rozhodování soudů jsou riskantní, což potvrzuje fakt, že Rychetský nedávno rozhodl: soudci se nebudou scházet s účastníky řízení, a to ani tehdy, když o schůzku požádá prezident nebo jeho suita. Preventivní opatření, snaha předejít maléru, který vážně hrozí. Schůzky s těmito lidmi by byly pro ústavní soudce toxické.

Ano, stále je řeč o Hradu, o nejvyšším ústavním činiteli této země, o prezidentovi republiky. Toxický prezident, radši se mu vyhněte, mohl by na vás tlačit, vari od našeho prahu…

Dokáže justice odolat?

Střetávají se tu dvě z gruntu odlišné představy o soudu, justici. Jedna je zemanovská, sám prezident ji podle svědectví Josefa Baxy vyjádřil slovy "ale vy jste šéf, vy to máte zařídit", když na něj tlačil, aby podřízené soudce donutil k rozhodnutí, které chce on, Hrad. (A snažil se ho zároveň "uplatit" nabídkou postu předsedy Ústavního soudu.) Strašné, byzantské, autoritářské.

Rychetský tyto Zemanovy spády potvrzuje (ostatně už několikrát proti hlavě země vystoupil na obranu ústavy), zároveň však míní, že česká justice dokáže odolat jakýmkoli tlakům, z politické i soukromé sféry. Ústavnímu soudu předsedá od roku 2003 a nikdo se ho prý nikdy nepokusil ovlivnit: "Asi by si to vůči mé osobě stejně nikdo netroufl," tvrdí.

Jsme vděční, že postava Rychetského významu řídí Ústavní soud. Ale zároveň platí, že Rychetský neví, kdo a kde byl v justici ovlivněn, zastrašen, koupen. Garantuje čistotu své klíčové instituce, tam mu můžeme věřit. A dál, jinde, níž? Kauza solárních panelů a bývalé šéfky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové, která od Zemana dostala státní vyznamenání (!), a Michaely Schneiderové, jež byla vedoucí odboru licencí ERÚ? I tady měl Hrad "velký zájem"…

Nebo jiný případ, který se snad Hradu netýká, neuvěřitelná, potupná soudní tahanice okolo Jany Nečasové, dříve Nagyové. Případ byl nakonec odňat zákonné soudkyni, která odmítala soudit podle důkazů, čelila dvěma kárným žalobám. Náhoda? (A ano, nakonec jí kauzu odňali.)

Jistě, justice obecně, většinově stále ještě dokáže "odolat tlakům" dokonce i z Hradu, nepochybně však najdeme případy, kdy zřejmě neodolala. A hlavně, ten tlak, ta snaha justici ohnout, ovládnout, zkazit, tu prostě je.

Fakt, že bývalý šéf NSS Josef Baxa našel odvahu a hradní tlaky, nabídky popsal, a fakt, že se prakticky všecky soudní špičky včetně Rychetského postavily na jeho stranu, je sice oceněníhodný, má však svou odvrácenou tvář: ono se to "zemanování" a "mynářování" děje. Co až nebude v čele Ústavního soudu tak silná osobnost jako Rychetský?

Žijeme ve státu, kde kancléř prezidenta není schopen získat prověrku na tajné (týden za týdnem je jasnější proč) a kde je předseda vlády Andrej Babiš trestně stíhán. Vzpomeňme, jak premiér zametl s šéfem Generální inspekce bezpečnostních sborů Murínem ("buďto to bude bez skandálu, nebo se skandálem" a dnes se odstraněného Murína pokoušejí trestně stíhat).

Rychetský míní, že si Zeman "zcela neuvědomuje". Všecko to však vypadá, že si naopak "zcela uvědomuje" a chce justici zlomit, ochočit, ovládat.