Hvězda Víta Rakušana rychle hasne. Dělá botu za botou, Fiala si musí zoufat

Nástup šéfa STAN do vlády se vůbec nepovedl. Novému premiérovi přináší komplikaci za komplikací. Ten přitom potřebuje nezpochybnitelné ministry, nikoliv terče, které zoufale uhýbají nevyhnutelným střelám.

Máme novou vládu, která nastoupila do mimořádně složitých, těžkých podmínek. Skeptici prorokují, že tahle parta nemůže vyhrát, že se obětuje. Mají na mysli covid a obří státní dluh plus rostoucí ceny energií, které rozšiřují řady občanů padajících do chudoby. Premiér Petr Fiala prošel těžkým zápasem s prezidentem Milošem Zemanem a vyhrál. Další souboje ho teď čekají uvnitř kabinetu.

Bylo to vidět ještě dřív, než vznikl, a nemyslím jen souboj o šéfdiplomata Jana Lipavského. Základním problémem každé vlády jsou vazby jejích jednotlivých členů. Různá často neviditelná spojení, lidé v pozadí, kutálející se miliardy a touha po nich. Příklad. Fiala v neděli prohlásil dvě zásadní věci: jádro musí být mezi podporovanými zdroji energie a pro vládu je prý nepřijatelný zákaz výroby a prodeje automobilů se spalovacími motory po roce 2035.

Hned vás napadne - kdo mu proboha radí? Proč ho strkají a strhávají do zastaralé, nemoderní, předpotopní, "spalovací" polohy? Napadne vás, že jistě, těsně u sebe má lidi, kteří jsou napojeni na ČEZ a Daniela Beneše, to je zřejmé. Kdo? Ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ten je napojen na Zemana a Zeman chrání Beneše). Tohle bude velmi těžký boj. Boj o samostatnost, boj o ČEZ a energie, boj o průhlednost a modernitu.

A jdeme dál, není tu jen "parta ČEZ" a další party v ODS, kam samozřejmě patří plno dalších viditelných i neviditelných aktérů. Jsou zde taky Starostové a nezávislí, kteří už zamotali sestavování vlády, když se musel pakovat kandidát na ministra průmyslu Věslav Michalik kvůli nejasnostem kolem jeho podnikání a kvůli údajně košer kyperské společnosti. Zastavme se u STAN a jejich předsedy Víta Rakušana. On je hvězda, která poměrně rychle pohasíná. Rozhodně Fialovi premiérování neusnadňuje.

Vezměme to postupně. V předvolební kampani Rakušan předváděl, že umí mluvit, pro politika mimořádně cenná schopnost. Zastínil svého původně silnějšího a populárnějšího pirátského parťáka Ivana Bartoše. Krátce po volbách se však ukázalo, že voliči STAN "překroužkovali" Piráty, ač se obě strany pokoušely dohodnout, že jejich kandidáti nebudou kroužkování doporučovat. Zvenčí to vůči Pirátům vypadalo hodně nefér, Starostové a nezávislí poněkud nezaslouženě slízli smetanu. Hodně moc smetany. Ale Rakušan Bartoše a Piráty alespoň slovně po volbách držel.

Jak Vít R. nakousává jeden chlebíček za druhým

Ve vládě si pak vybral těžký, silový resort, vnitro. Dostal ho, přijal na sebe mimořádně velkou zodpovědnost. Vypadalo to fajn až do chvíle, kdy se musel vzdát Věslava Michalika. Ukázalo se, že si budoucí ministr vnitra nedokázal zkontrolovat jednoho z vlastních klíčových kandidátů. O to hůř, že to čím dál víc vypadá, jako by STAN řídil spíš bohatý Michalik než Rakušan. Fakt, že selhal v kontrole svých kandidátů, je pochopitelně pro nastupujícího ministra vnitra malér. Vážně kolem sebe nemá nikoho, kdo by mu kandidáty proklepl?

Další lapsus, další nepochopitelnost následovala. Na začátku prosince Rakušan sdělil Deníku N toto: nevyloučil, že by se ucházel o post hlavy státu, že by šel do prezidentské volby, jež proběhne na začátku roku 2023. "Já to vyloučit nemohu. To je zase věta, která rozbouří hladiny. Ale pro mě to má několik vnitřních limitů." - Úlet na druhou. Vypadá teď jako účastník hostiny, který chodí a nakousává jeden chlebíček za druhým. Jak může někdo chtít řídit vnitro s tím, že se na to za pár měsíců vykašle a zkusí se stát rovnou prezidentem? - Pro Fialu tohle musí být opravdu k vzteku a k uzoufání.

Ani tímto nezodpovědným prohlášením ovšem pohasínání namlsaného Rakušana nekončí. Další hrubá chyba, tajně se sešel s policejním prezidentem Janem Švejdarem - ještě než byl jmenován ministrem vnitra, pod něhož šéf policie spadá. Krátce po schůzce s budoucím vnitrákem č. 1 generál Švejdar oznámil: "V pondělí 3. ledna 2022 odešlu ministru vnitra žádost o propuštění ze služebního poměru k datu 31. března 2022." U policie slouží třicet let. Policejním prezidentem se stal v prosinci 2018, logicky tedy za jiné vlády než té nové; jeho funkční období je ovšem ze zákona pětileté, končit by býval měl v prosinci 2023 a mohl by býval být případně jmenován ještě na dalších pět let.

Co je na tom špatně? Pětileté funkční období prezidenta policie je v zákonu míněno tak, že není odvoláván s novou vládou, s výměnou politické garnitury. Jde o praktické, nejen symbolické vyjádření touhy zákonodárců po apolitičnosti policie. Pokud se s ním tedy Rakušan sešel a Švejdar obratem oznámil, že končí, i malé dítě si velmi snadno spočítá: budoucí šéf vnitra ho tam nechtěl a zcela jistě mu to taky řekl. Takže jde o cosi, co bychom mohli nazvat politickou výměnou šéfa policie. A to je špatně.

Kdo řídí STAN?

V neděli Rakušan výsledku schůzky veřejně litoval: "S odstupem považuji schůzku za nevhodnou a považuji ji za nešťastnou, myslel jsem si, že ta schůzka probíhá na formátu jako se všemi ostatními, se kterými jsem se sešel, jako informativní schůzka, kde se budeme bavit o tom, co od vzájemné spolupráce očekáváme," sdělil. Popravdě se ale zdá, že Švejdar velmi přesně pochopil, co od "spolupráce" Rakušan očekává - rezignaci. A těch "nepovedených" kroků přibývá.

Tím nechci říct, že by policie fungovala dobře. Nefunguje dobře. Nevynucuje anticovid opatření, Švejdar sám selhal, když de facto vyhrožoval, že pokud bude pro policii povinné očkování, tak až deset tisíc policistů odejde do civilu. (Asi si myslel, že je hájí, nevím.) Strašné prohlášení, strašné strašení. A můžeme pokračovat, vyšetřování Čapího hnízda, neřešení podivných kauz, nevyšetřování údajného únosu Babiše juniora atd.

A přece to Rakušan zvoral, udělal chybu. Vypadá to, že Švejdar končí pod politickým tlakem, nikoliv kvůli chybám. Ostatně čerstvý ministr vnitra neopomněl ohlásit: "Dosavadní práce policejního prezidenta Švejdara si vážím a budu jeho rozhodnutí o odchodu respektovat." Když si policejního šéfa váží, tak asi pracoval dobře. Dodejme, že Švejdar osobně nemá v policii špatné jméno. Není za ním žádný skandál. Navíc být šéfem strážců zákonnosti za Babiše, to nemohlo být lehké. Nechat ho na pokoji, spolupracovat s ním, to mohla být ukázka oné slibované změny, postoje "nejsme jako oni", tedy jako Babiš.

Stále ještě s Rakušanem a jeho pohasínající hvězdou nekončíme. V posledních dnech se objevily informace - nejprve na ně upozornila Mladá fronta Dnes - o podivných sponzorských darech na účtu STAN. Jak píše Deník N, dary přicházely od podnikatelů, které v minulosti pojily obchodní vazby s místopředsedou hnutí Věslavem Michalikem a jeho manželkou. S některými dárci Michalikovi podnikali přes vlastní kyperskou firmu Lowfield Investments, kvůli níž se už místopředseda STAN vzdal kandidatury na ministerskou funkci… Úplně to bolí.

Je toho prostě hodně, opravdu moc, nástup Rakušana se vůbec, ale vůbec nepovedl. Pro Petra Fialu je to komplikace za komplikací, on potřebuje nezpochybnitelné ministry, nikoliv terče, které zoufale uhýbají nevyhnutelným střelám. Bakalář Jan Lipavský začíná vypadat vedle některých svých vládních kolegů jako Rychlý šíp vedle Bratrstva kočičí pracky.

