Informace zase jednou uprchly. Kdo přikládá pod Facebook, musí s tím počítat

před 1 hodinou

#DeleteFacebook? To jako máme smazat oheň, vzduch nebo vítr? Věci zašly příliš daleko, než abychom si uměli svět bez sociálních sítí představit.

Facebook je zlo. Tak mi před lety jeden digitálně ostřílenější kolega vysvětlil, proč se sám, na svou fejs, odmítá na sociální síti prezentovat. Vzal jsem to jako trochu přestřelenou metaforu nebezpečí, které jsme si asi uvědomovali oba. A vstoupil, jak říká Mark Zuckerberg, do komunity.

Když teď Facebook řeší - kolikátý už? - skandál kolem svého fungování a uživatelských dat, když se pod hashtagem #DeleteFacebook šíří výzvy, aby uživatelé mazali své facebookové účty, na to "zlo" jsem si zase vzpomněl. Zlo? Nemyslím si. Když už metafory, tak Facebook je spíš živel. Jako oheň: dobrý sluha, zlý pán.

Problém je v tom, že zatímco zatopit bezpečně v kamnech dokáže snad každý a benzin u toho použijí jen úplní magoři, mít pod kontrolou Facebook, když už na něm jste a přikládáte pod ním, je prakticky nemožné. Většina uživatelů navíc nevyužívá ani všechny nástroje pro posílení soukromí a bezpečí, které Facebook nabízí už teď. Neví o nich, nechce se jim se v tom hrabat, nepřipadá jim to důležité a tak dále.

Facebooku normální facebookový smrtelník ve skutečnosti nerozumí, prostě se na něj jako ten živel "valí". Jako by se nepohyboval v prostředí technologie, ale něčeho, co "je", "děje se" a "přichází shůry", aniž s tím on sám něco svede. Jednou sluha, jindy pán. A o tom nerozhoduje uživatel, ale ten "kdosi nahoře".

Mark Zuckerberg se za aféru kolem tajného sběru dat firmou Cambridge Analytica omluvil a slíbil nápravu. "Máme odpovědnost za ochranu vašich dat, a pokud to nedokážeme, pak si nezasloužíme vám sloužit," vyznal se na svém profilu.

Pokorná zakladatelova slova o službě kopírují základní nastavení Facebooku jako takového, které podvědomě sdílejí miliony jeho uživatelů, ale které je ve skutečnosti jen ochranným zbarvením: Facebook je tu pro naši zábavu a pro uspokojení potřeby sdílet naši existenci. Ano. A Facebook je tu také proto, aby nás "monetizoval", aby na našem já vydělával peníze. Facebook není náš kamarád ani skákací hrad, ale obří inzertní web. Pro který jsou naše informace a informace o nás alfou a omegou jeho veleúspěšného byznysu.

Takže když si s Facebookem (a se sociálními sítěmi vůbec) začnete, přistupujete na jeho hru jako takovou. Můžete se samozřejmě chovat více nebo méně zodpovědně, více nebo méně důmyslně a prozíravě, prozrazovat o sobě velmi málo nebo velmi mnoho, vždycky mluvit pravdu nebo se soustavně přetvařovat a lhát, ale živel jako takový nespoutáte nikdy. Rozdíl bude jen v tom, jestli se informace, se kterými jste na sociální síti spojeni, využijí "nehorázně moc" (Cambridge Analytica a jiné třetí subjekty kromě vás a Facebooku), nebo "přiměřeně" (Facebook).

#DeleteFacebook? To jako máme smazat oheň, vzduch nebo vítr? Když tu nebude Facebook, nastoupí někdo jiný. Stačilo nějakých deset let a věci zašly příliš daleko, než abychom si uměli svět bez sociálních sítí představit. My, kdo jsme si s nimi začali.