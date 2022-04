Jak mohu škodit Putinovi? Méně jezdit autem, méně topit plynem

Rusko se na Ukrajině dopouští odporných válečných zločinů. Pokud budeme ochotni se docela málo, nebolavě uskromnit, pomůžeme nemálo té drcené zemi.

Co můžu dělat, abych to zastavil? Co můžu dělat, abych Ukrajině pomohl? Jedna z otázek, kterou slyším a kterou mi lidé denně posílají. Není divu, každý den, každou hodinu jsme konfrontováni s hrůzami, s válečnými zločiny, jichž se Rusové cíleně, vědomě na Ukrajině dopouštějí.

Svět obletěly zdrcující záběry z Ukrajinci osvobozeného města Buča, kousek od Kyjeva. Ruští vojáci tam během měsíční okupace "náhodně vraždili místní civilní obyvatele". Některé z obětí mají svázané ruce za zády, ulice města jsou posety těly. Strašné, čeho se ruský režim dopouští, děsivá představa, že tohle je ruská nabídka západnímu světu. Jak to zastavit? Jak Ukrajině - a také sobě samým - pomoci?

Posíláme peníze pro lidi bez domovů, na zbraně, přijímáme uprchlíky. Západní země na Rusko uvalily sankce, jež jsou však stále nedostatečné. Válečného zločince Putina nezastavily. Známy jsou další cesty, bránit se dezinformacím, ruské hybridní válce, jež znovu nabírá na síle, vidím to denně v obsahu řetězových mailů, které mi chodí.

Další cestu dnes již také známe, jen postrádá popularitu a dotýká se hlouběji naší každodennosti. Jenomže tam, kde se máme vzdát svého pohodlí, komfortu, tam začíná skutečně jít o hodnoty. Hned na začátku připomínám, že na Ukrajině byly miliony lidí vyhnány ze svých domovů, jejich domy a byty byly zničeny, často nemají zprávy o svých blízkých. Prchají s jedním dvěma zavazadly a telefonem v kapse. Tihle lidé přišli o víc než o komfort.

Novinářka Deníku N Petra Procházková odpovídala na otázku Forbesu, zda můžeme ruskou válku nějak zastavit, aniž by se přímo, aktivně zapojilo NATO. Odvětila jasně: "Pokud budeme platit za energie, za plyn, ropu, tak zdroje Ruska nevyschnou. Sankce budiž, ale ty spíš dolehnou na občany a ti se buď naštvou a Putina svrhnou, anebo se naštvou na nás a jeho budou dál uznávat. Ale hlavní příjem do ruského rozpočtu a financování války je opravdu jejich export a ten zastavený není. Jestli by měli Evropané za něco demonstrovat, tak nikoli za mír, ale za to, ať vypnou jejich vlády plyn, přesvědčit je, že jsme ochotni slevit ze svého komfortu, protože nám životy Ukrajinců za to stojí."

Poté ještě dodala: "Bude jaro, já bych se toho přerušení dodávek plynu nebála. Nemůžeme se nechat vydírat vlastní touhou po komfortu, to je naše slabé místo, slabé místo Evropanů, že jsme zhýčkaní. A Rusové se nám kvůli tomu smějí, protože je pravda, že na rozdíl od nás hodně vydrží."

Co může dělat každý z nás

Někde už se to děje. Litva od začátku dubna přestala odebírat plyn ruské společnosti Gazprom. Litevský prezident Gitanas Nausėd tvrdí to co Procházková, Evropská unie musí přestat nakupovat ropu a plyn od Ruska a měla by zavést další sankce. Protože Kreml peníze z Evropy používá k ničení ukrajinských měst a útokům na civilisty. Litva tak jedná, protože sousedí s Běloruskem, jež Kremlu intenzivně pomáhá, slouží jako základna ruských vojsk. Je tedy Ruskem bezprostředně ohrožena. My se tak ve své pohodlnosti a naivitě necítíme, pro nás je to konkrétní ohrožení stále UFO.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) světu, takže i nám, nabídla podobnou cestu - vyvazovat se ze závislosti na dodávkách ropy z Ruska. Účastnit se může prakticky každý z nás, nabízí se to tedy jako jedna z odpovědí na otázku "co můžu dělat". IEA doporučuje deset bodů, které se vesměs týkají dopravy. Máme co nejméně jezdit autem a co nejvíce omezit létání. Většina ropy se v EU využije právě na výrobu paliv, která pak slouží hlavně pro osobní vozy.

Do oněch deseti bodů, jež jsou zároveň jednoznačně body zelenými, životní prostředí šetřícími, patří: snížit rychlostní limit na dálnicích o 10 km/h, zlevnit veřejnou dopravu a napomáhat mikromobilitě, pěší chůzi a jízdě na kole, v neděli se ve velkých městech vzdát jízdy autem, kdo může, měl by pracovat pokud možno až tři dny z domova, na home officu, omezovat jízdy soukromými vozy ve velkých městech, rozvíjet car sharing, sdílení aut, a omezovat spotřebu paliva, zefektivnit doručování zboží, urychlit elektromobilitu nebo alternativní zdroje motorů, kde to jde, omezit služební cesty, volit raději rychlovlaky a noční vlaky místo letadel tam, kde to padá v úvahu.

Tato opatření, pokud bychom je po celém světě dodržovali, by rychle snížila spotřebu ropy o 2,7 milionu barelů denně. Putinovi by se značně přitížilo a životnímu prostředí ulevilo, z čehož plyne, že Putin je "znečištění".

Nejtěžší disciplína

Nejde jen o ropu, závislí jsme i na ruském plynu. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) nedávno napsal na Twitter: "V českých domácnostech vytápíme na teplotu v průměru o 4 stupně vyšší, než je tomu v jiných klimaticky srovnatelných zemích v EU. Každý stupeň dolů přitom představuje zhruba šestiprocentní úsporu nákladů. I tohle je cesta." Snížení domácí teploty na ideálních 20 stupňů Celsia by znamenalo ušetřit skoro čtvrtinu spáleného plynu. Je to dobrá, nenáročná cesta.

Síkela se vyjadřuje stejně jako IEA: "Základní teze je, že nejvíce nám v té ekonomické válce pomůže, když omezíme spotřebu. Omezení spotřeby opravdu je naší nejúčinnější zbraní proti Putinovi. Když budeme méně jezdit, když si velmi dobře promyslíme, jestli na cestu použijeme auto, nebo jestli se nás do toho auta nenaskládá víc, jestli je nutné, abychom vlastně nějakou cestu dělali, tak tím zvýšíme naše šance na to, abychom v této ekonomické válce s Putinem uspěli."

Odpověď na otázku, co prakticky každý z nás může udělat, existuje. Ale dokud na nás nepadají bomby a rakety, dokud se na ulicích neválejí naše mrtvá těla, zdá se nám tohle řešení jako "příliš". Omezovat druhé jde snadno, omezovat sám sebe patří mezi jedny z nejtěžších disciplín. Jezdím po Praze na kole, během pandemie covidu provoz zřídl, jezdilo se lépe, teď už zase hlavní město sužují zácpy, vjezd do centra stále není omezen, auta Praze vládnou, jako by se cena nafty a benzinu vůbec nezvýšila. Přitom je pražská hromadná doprava v podstatě dobrá a levná. Máme šanci to tu měnit. K dispozici máme i alternativní dopravní prostředky - elektrokola a elektroskútry. A vlastní nohy.

Stejně se to má s vytápěním, chodit doma v zimě a na jaře v tričku není normální, patří to mezi typické zhýčkanosti. Ale pořád platí, že se u nás nebojuje, že se válčí sice poměrně blízko, ale ne tady. Navíc se utěšujeme, že Putin disponuje nečekaně málo schopnou armádou, takže sem s tanky nedojede. Možná, ale jeho zdivočela armáda decimuje Ukrajinu, uprchlíci nám o tom mohou vyprávět, pokud jsme ochotni jim naslouchat. Omezit se by Putinovu Rusku uškodilo, našemu prostředí pomohlo. - A já už vidím ty maily, co mi proruští dezinformátoři na tento text pošlou. Mám pro ně vzkaz: Идите на хуй.

