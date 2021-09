Jak nelídr Jurečka nahrál Babišovi. Vede kulturní válku místo války o naši budoucnost

Marian Jurečka se zachoval jako nelídr. Problém čtyřprocentní zaměnil za problém celonárodní.

Malá patálie, nebo větší těžkost? V pátek předseda lidovců Marian Jurečka zaútočil na jednu z možných příštích vlád, a to vládu složenou z koalic SPOLU a Pir/STAN. Udělal to ve chvíli, kdy ještě ani neproběhly volby. Předvedl názorně, jaké lídry máme, my voliči, k dispozici.

Jak se to odehrálo. V pátek řekl Jurečka v podcastu pro Studio N Deníku N (téma začíná zhruba v 50. minutě): lidovci budou k manželství pro stejnopohlavní páry vyžadovat dohodu, že nebude schváleno s podporou vládních stran. Citace lidoveckého předsedy: „Já si neumím představit, že by KDU-ČSL byla ve vládě a vládní koaliční většina něco takového prohlasovala,“ oznámil. „V ten okamžik by vládní koalice skončila.“ Dodal, že na tom může ztroskotat i vytvoření vlády. Proč? Je to jednoznačná priorita KDU-ČSL, na níž bude trvat.

Hm, razantní, jednoznačný předseda lidovců Jurečka. Gay a lesbická komunita u nás bývá označována jako „čtyřprocentní menšina“. Z té čtyřprocentní menšiny jen část prosazuje manželství pro homosexuální páry. Ale hlavně - pro české občany, řekněme pro takových 80 až 90 procent, tohle fakt není téma, tohle není věc, která v Česku hoří, natožpak věc, kvůli které by se měla bořit (dokonce ještě nepostavená) vláda, která možná ani nikdy nevznikne.

Později ale lidovecký lídr otočil. Jeho odhodlání smést vládu kvůli „manželství pro všechny“ vzalo rychle za své. Jurečka oznámil: „Rozhodně nebudeme bourat šanci na změnu v naší zemi. Česká republika ji potřebuje, stejně jako potřebuje vládu, která se dokáže shodnout na těch největších problémech země a řešit je.“ A zopakoval to, co jasně řekl kandidát SPOLU na premiéra a předseda ODS Petr Fiala, tedy že v otázce manželství pro všechny platí již v minulosti deklarované volné hlasování pro každého poslance koalice Spolu.

Takže větu "v ten okamžik by vládní koalice skončila" vystřídaly věty o tom, že Česko "potřebuje vládu, která se dokáže shodnout na těch největších problémech země a řešit je". Žádná omluva, spletl jsem se, žádné vysvětlení, prostě jen náhlý obrat, který mimochodem někteří rozhořčení přispěvatelé na Twitteru silně kritizovali. Byli by chtěli, aby si Jurečka svůj menšinový, sekernický postoj podržel. O tyhle voliče možná SPOLU přijde.

O. K., rozpad neexistující vlády byl slavně zažehnán, ale pro voliče se tu vynořuje velmi nepříjemná otázka: jaké politické lídry tu máme? Komu dáváme do rukou moc? Jurečka předvedl během několika hodin obrat o 180 stupňů, salto mortale. Předpokládám, že byl Petrem Fialou nebo někým jiným „napomenut“ a že mu pak došlo, jakou udělal botu. Ale jak je možné, že to vůbec vysloví? Kdo lidi jako Jurečka připravuje na rozhovory? Jaké mají lidovci priority?

Hraje se o vládu bez Babiše

Nechci se tu pouštět do debat o rodině, o tom, co ji ohrožuje a neohrožuje, de facto je to podsunuté, oblíbené téma „kulturní války“, uměle vytvořený a živený spor, jakési pseudokřesťanské vzedmutí, jež jako by chrání rodinu, jenže ta je ohrožována nikoli lesbami a gayi, ale muži a ženami, kteří ji zakládají, a posléze zase opouštějí, případně devastují zevnitř. Je devastována naší leností a lhostejností, ne nějakým lesbickým útokem zvenčí.

Na podobné téma se nedávno ve svém spisku Petr Fiala od A do Z (Slova, která jsou důležitá, věci, které jsou podstatné) vyjádřil i předseda ODS a kandidát SPOLU na premiéra. Pod tématem Rodina napsal toto: „Věřím v rodinu, kterou společně zakládají muž a žena. Jsem přesvědčen, že jedině svazek muže a ženy je manželstvím. Nebráním nikomu, aby žil, s kým chce a jak chce. Ale po mně nikdo nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené. Odporuje to mé víře, mému rozumu, mému poznání. Tak to prosím taky respektujte. 'Tradiční' rodinu musí společnost v zájmu svého přežití chránit. Už bychom s tím měli začít, než bude pozdě. Na rodinu mi nesahejte.“

Chápete ten rozdíl oproti Jurečkovi? Fiala se vyznává ze své víry, nabízí svůj katolický pohled na rodinu, ale ani ho nenapadne říct, jestli někdo bude hlasovat pro manželství leseb a gayů, tak letí z vlády, nebo tak já jdu z vlády. Jinými slovy Fiala tu otevřeně říká, co si myslí („po mně nikdo nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené“), možná si tím odežene nějaké voliče, nevím, ale tím končí, nevyhrožuje, chová se jako lídr. Jurečka ne. Jurečka udělá chybu, ostré tvrzení tak trochu vezme zpátky, předem není s to domyslet dopad svých vět.

Předseda STAN Vít Rakušan jako reakci na Jurečku tweetoval: „Hraje se o vládu bez člověka, který tento stát vysává jako nikdo jiný za posledních 30 let. Pro nás je prioritou koaliční vláda se Spolu. Chceme řešit zadlužení státu i zdražování, ne koho si mají lidé brát. Proto prosím kolegy, ať nezahazují naši budoucnost.“ Jasný pohled na věc. Jasné priority. Jasné chápání situace.

Pokud se koalice SPOLU a Pir/STAN diví, proč se Babišovo ANO vrací na svá původní čísla obliby, pak tady má odpověď: šéf hnutí ANO nedělá takové chyby. Manipuluje, lže, zneužívá premiérského postavení, ale nelítá ode zdi ke zdi. Jako lídr je pro své voliče přesvědčivý. Nelídři jako Jurečka mu dokážou velmi účinně nahrát. Což je velká komplikace. Volič si o teoretické vládě SPOLU a PirSTAN řekne: Ti jestli budou spolu, tak se navzájem sežerou. Rozpadnou se. - Obří chyba.

