Je dobře, že Zeman přijal Cichanouskou. Zároveň však dál dělá Putinovu politiku

Prezident Miloš Zeman přijal v úterý na zámku v Lánech vůdkyni běloruské opozice Svjatlanu Cichanouskou. Přijal ji také premiér Andrej Babiš. Obojí zasluhuje uznání. A je příjemné, že lze Zemana za něco také ocenit. Naopak ale vůbec nemůžeme chválit fakt, že české ministerstvo vnitra chce do Běloruska vrátit uprchlíka Vladimira, který odtamtud utekl před patnácti roky před policií, která po něm šla, protože pomáhal s tiskem a distribucí letáků proti autoritářskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. Vnitro tvrdí, že Vladimir chránit nepotřebuje, neboť se situace v Bělorusku zlepšila. O případu píše Deník N.

Začněme Zemanem. Po setkání prezidenta s Cichanouskou mluvčí Jiří Ovčáček tweetoval: "Prezident republiky Miloš Zeman v Lánech přivítal představitelku běloruské opozice Svjatlanu Cichanouskou. Prezident republiky vyjádřil S. Cichanouské osobní podporu, podporu ČR a vysoce ocenil její odvahu. Popřál opozici vítězství v boji s posledním evropským diktátorem." Přejeme si hlavu státu, která podporuje opozici vůči diktátorovi. Jen je s podivem, že nepodporuje opozici vůči ruskému prezidentovi Putinovi, který se chová jako diktátor.

Na Twitteru se objevil mimo další komentáře vtip, fotografie z Lán s přidanými bublinami. Zeman sedí na vozíku, nad ním stojí Cichaunouská, prezident říká: "Vítám tě, Valentino," a Cichaunouská odpovídá: "Ale já nejsem Těreškovová, pane prezidente." (Valentina Těreškovová byla první ženou, která letěla do vesmíru, stalo se to v Sovětském svazu v roce 1963.) A na dalším obrázku Svjatlana Cichanouská pokračuje: "Takže Lukašenko u Putina moc velkou podporu nemá, když jsem tady, co?"

Vtip zjevně naráží na to, že je divné, když člověk, který podporuje autoritáře Putina a komunistu Si Ťin-pchinga, najednou brojí proti diktátorovi Lukanšenkovi, který se vší pravděpodobností připravil Cichanouskou podvodem o vítězství ve volbách. Zároveň vtip naznačuje, že Zeman už je mimo.

Prezident zřejmě není mimo, spíš velmi šikovně využil možnost ukázat se aspoň jednou jako "západní politik", který stojí proti nedemokratickému režimu. Běloruské vazby na Rusko jsou velmi silné a přátelské. Lukašenka Putin používá jako účinný nástroj proti Evropské unii, jako překážku pro navázání hlubších vztahů Běloruska s EU. Nejde ale ani proti běloruské opozici. A ta na oplátku nejde proti němu.

Světe, zboř se, Kalousek chválí Zemana

Běloruská opoziční lídryně Cichanouská nevystupuje proti Rusku. Jak upozorňuje kupříkladu novinářka Petra Procházková, v ruských médiích se vyjadřuje "jako věrná budovatelka družby s Ruskem. Ale chce Bělorusku otevřít i dveře do EU". Všechny rozhovory s ní "mají v titulku zdůrazněno, že tato původně žena v domácnosti, nyní světoznámá osobnost, proti Rusku nic nemá, naopak: ruského prezidenta Vladimira Putina si váží a ráda by s ním jednala. Prý by se určitě dohodli".

Z tohoto úhlu pohledu tedy vidíme, že Zeman přijetím a podporou Svjatlany Cichanouské nejde proti svému vzoru a příteli Putinovi, svoji proruskou politiku nijak nezradil a běloruské opoziční političky naopak velmi dobře využil. Vyplatilo se mu to, dokonce i Miroslav Kalousek tweetoval: "To už je tak strašně dávno, kdy prezident ČR udělal gesto, které mi udělalo radost…U MZ jsem nedoufal, že se toho dočkám. Budiž zaznamenáno, že 8. 6. 2020 se prezident ČR Miloš Zeman zachoval jako státník západního střihu…"

Nepřekvapí pak ani fakt, že Cichanouská Zemana navštívila, i když nepochybně velmi dobře ví, s kým má tu čest. Prostě hledá podporu v evropských zemích proti Lukašenkovu režimu, snaží se, aby státy Evropské unie přijaly proti Bělorusku tvrdé sankce. V Praze po schůzce s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), který ji k nám pozval, řekla: "Česko by mělo být důsledné v postupu proti nezákonnému a teroristickému režimu běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Mělo by podpořit další sankce proti jeho činitelům i podnikům s ním spojeným."

Česká zahraniční politika? Chybí Havel

Záhada Zeman a Cichanouská je tedy vyřešena. A premiér Babiš? Snaží se vypadat, občas i jednat, prozápadně, proto jeho setkání s opozičnicí tolik nepřekvapilo. Trochu však přece. Loni v září přinesl polský zpravodajský server Onet.pl zprávu, že Polsko pozvalo Cichanouskou na schůzku premiérů V4, návrh ale vetoval český premiér Babiš. "Ačkoliv polská diplomacie naléhá na Čechy, aby souhlasili s návštěvou Cichanouské, ta již změnila plány a vrací se do Vilniusu," napsal loni portál. - Jsme tedy rádi, že tentokrát Cichanouská Babišovi nevadila.

Silně však vadí, jak rozhoduje ministerstvo vnitra ve věci výše zmíněného běloruského aktivisty. Deník N popisuje, jak Vladimirovi opakovaně prodlužovalo status mezinárodní ochrany, neboť hrozilo, že by mohl být pro své akce v Bělorusku perzekvován. Jenomže to nyní skončilo, podle MV, píše deník, "je ale situace v zemi nyní lepší než v době, kdy z Běloruska utekl. A to i poté, co po loňských srpnových volbách režim autoritářského prezidenta Lukašenka násilně potlačil protesty, zasahuje proti opozici a nedávno i lstí donutil přistát letadlo Ryanairu mířící do Vilniusu v Bělorusku, aby mohl zatknout novináře kritického vůči režimu".

Udělení doplňkové ochrany již není podle odboru azylové a migrační politiky zapotřebí. Proč? "… běloruské státní orgány se zaměřují na přední členy opozice, bezpečnostních složek, kteří se proti nim postavili, organizátory protestů nebo na přímé účastníky demonstrací," píše odbor MV. Zní to absurdně, každý ví, že se situace v Bělorusku naopak zhoršila a Vladimir si nemůže být jist, že ho nezavřou.

Máme před sebou typický obraz nesoustavné, neprůhledné české zahraniční a azylové politiky. (Připomínám, že čínští křesťanští uprchlíci u nás většinou ochranu nedostali.) A jsme už tak daleko, že jásáme, když Zeman jednou za x let udělá něco, co lze ocenit. Vlastně velmi smutné. Kde jsou ty časy, kdy byl prezidentem srozumitelný, čitelný, na ochranu lidských práv dbající Václav Havel…

