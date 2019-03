Jsi krásný, miluju tě. Pošleš mi 50 dolarů? Prosperující podvod s osamělostí

Jak "pracují" hrdinové dokumentárního filmu Sakawa, který pojednává o fenoménu internetového scammingu.

Jste muž v nejlepších letech a dopisujete si po síti s atraktivní mladou dívkou? Možná dokonce chatujete s výrazně sexuálním podtextem? Tak si dejte pozor. Je možné, že ta dívka není zdaleka tak krásná a přítulná, jak se zdá. A navíc je dost pravděpodobné, že to je muž, který jen chce vaše peníze. Jako hrdinové dokumentárního filmu Sakawa, pojednávajícího o fenoménu internetového scammingu.

Film jsem viděla na Jednom světě, kde měl v rámci mezinárodní soutěže poslední projekci v úterý, ale třeba budete mít šanci ho zhlédnout i jinde. Možnosti internetu jsou neomezené a za každým rohem tu čekají další a další dobrodružství. Na internetu se dá vydělat také spousta peněz. A právě ty jsou hlavní motivací pro mladé muže z Ghany. Ti tu v početných komunitách vysedávají nad notebooky, aby ve virtuálním převleku za sexy ženy navnadili "západní" muže.

Scénář je jasný, a rozumí mu každá zlatokopka, tak proč by ho neznali až v Ghaně. Nejdřív je třeba si na internetových seznamkách či na Facebooku vytipovat vhodnou oběť, poté ji zaujmout pár atraktivními fotografiemi staženými z hlubin internetu a zahájit konverzaci. Ta lechtivá vede rychleji k cíli, tedy k vytažení pár hrstí dolarů ze zápaďáckých kapes. Pomůžou vám speciální telefony upravené tak, aby z nich místo vašeho hlubokého mužného hlasu vycházel jemný hlas ženský, pomůže vám třeba i voodoo čaroděj, který vám přikouzlí přízeň vaší oběti. A také jeho peníze, o ty tu jde především. I 50 dolarů je totiž pro ghanské scammery malé jmění.

"Když tě bílej chlap požádá o nahý fotky, musíš si umět říct cenu," říká pragmaticky zkušenější scammerka začátečnici Amě, která ve scammingu hledá cestu z chudého života matky samoživitelky s malým synem. Její příběh je jednou z os filmu, ona sama je ale spíš výjimkou v mužském světě obchodníků s osamělostí bohatých zápaďáků. Hrdinové filmu jsou chudí a nevzdělaní mladí muži, kteří nemají mnoho jiných šancí vydělat si na už tak nuzné živobytí. A tak se dali na pochybnou cestu lákání peněz z Evropanů a Američanů, kteří z jejich úhlu pohledu mají stejně neomezené finanční možnosti jako neomezený sexuální apetit.

"Nikdy se mě ten chlápek z Finska nezeptá, jak se mám. Vždycky se mě zeptá, jak se má moje pussy," povzdechne si jeden ze scammerů v hovoru s druhým. Režisérovi se povedlo ve filmu dostat nebývale blízko k jeho hrdinům. A tak tu je divák trochu udiveným svědkem telefonátů, v nichž provozují on-line sex se svými protějšky. Muži z Ghany mluví v triviálních větách ("Miluju tě," "Chci tě", "Stýská se mi", "Jsi hot", "Už budeš?"), které ale zcela stačí k tomu, aby je jejich partneři nazývali nádhernými ženami či se od nich nechali po telefonu sexuálně uspokojit. Jsme tu svědky i otevřených hovorů o nechutnosti a hlouposti bělochů (zvláště těch se jménem Peter).

Film Sakawa je dosti tristní zprávou o nerovném vztahu mezi chudou subsaharskou Afrikou a bohatými západními zeměmi. Ale nikdo nechce být sám a přes nekonečné možnosti moderní komunikace je osamělost jedním z největších civilizačních trápení lidstva. Na tom celý byznys protagonistů dokumentu stojí. Kdyby nebylo osamělosti mužů z vyspělého, bohatého světa, nebylo by ani afrických scammerů. Otázkou je, proč "západní" muži hledají lásku komplikovaně na sociálních sítích a internetu, když ji často mají přímo pod nosem. Proč neprohlédnou zjevnou podezřelost těchto konverzací a pokračují v nich navzdory jejich triviálnosti a jednoznačnému zacílení na to, vytáhnout z nich peníze. Pokračovali by v nich, kdyby viděli, kdo s nimi z druhé strany světa mluví? Ale to už je zas na jiné povídání…

(Nerada bych si pod tímto textem četla rasistické komentáře. To, že se internetovému scammingu věnují převážně černí muži z Ghany, vyplývá z obří chudoby země i celého kontinentu. Kdyby nebylo hloupých bílých mužů, scamming by neexistoval. Na tomto ztraceném kontinentu je to jen jedna z mnoha, jakkoliv bizarní, forma přivýdělku.)