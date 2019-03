Kam jede poštovský panáček? Dojede pozdě nebo nikdy

Posílat balík přes Českou poštu je pošetilý nápad.

Znáte to: přijdete na poštu poslat malý neškodný balíček, a ono to stojí třeba 70 korun. Minimálně. Nebo čekáte doma celý den na pošťáka a pak od něj najdete ve schránce liebesbrief, že si laskavě máte pro zásilku dojít na poštu. Doba nám utekla, říká sebekriticky šéf České pošty v rozhovoru na DVTV. Nutno říct, že České poště se navzdory té sebekritičnosti stále nedaří tu dobu dohonit.

Roman Knap, který řídí poštu od června loňského roku, na DVTV slavnostně slíbil, že firma do léta nabídne na všech svých pobočkách možnost platit kartou. V době, kdy už má platební terminál každá vietnamská večerka i prodejci na pouličních design marketech, je to opravdu neuvěřitelný pokrok!

Od března 2019 pošta zásadně zvedla ceny balíkové přepravy, což už jsem sama pocítila, když jsem s balíčkem stála nad zmatenou pracovnicí za přepážkou, která s pravítkem v ruce a roztřesenýma rukama zadávala mou zásilku do systému, který následně vyplivl dost absurdní částku. Musím říct, že podobné zkušenosti mě znovu a znovu přesvědčují, abych s balíky pro příště vyrazila do konkurenčních firem.

Podle svých slov ředitel na Českou poštu "nadává každý den" a mně moc není jasné, proč místo toho prostě neudělá něco s tím, aby Česká pošta nepůsobila jako instituce z doby Rakouska-Uherska. V balíkových zásilkách už nad poštou dávno vládnou firmy typu PPL, DPD, GLS nebo Zásilkovna. Pokud jsem panu řediteli správně rozuměla, tak na otázku Daniely Drtinové odpověděl, že Česká pošta aktuálně drží pouze 37 procent tržního podílu v balíkových zásilkách. Má přitom 30 tisíc zaměstnanců, ohromující rozpočet a širokou síť poboček, přes něž ročně proteče neuvěřitelných 600 miliard korun. Ale také má nízké platy, nepružné služby a velkou provozní ztrátu, kterou hodlá v dubnu oznámit veřejně, asi abychom věděli, jak moc chudince poště škodíme, když si své zásilky vyzvedáváme (a brzy i budeme odesílat) jinde.

Poště se prostě stále nedaří vstoupit do 21. století. Je zatížená velkým množstvím administrativy spojené například s vyplácením důchodů a vyřizováním různých listovních zásilek, další práci si přidělává sama přibíráním bankovních služeb typu poskytování půjček, spoření a podobných produktů, o nabízení všech těch stíracích losů, omalovánek a levných knih ani nemluvě.

Možná by stačilo, kdyby se management soustředil jen na to podstatné. Trh s balíky už poště stejně utekl a lze předpokládat, že její podíl na trhu se v dravém konkurenčním prostředí logistických a dopravních firem bude jen dál snižovat. Finančně ani rychlostí pošta těmto firmám není schopna konkurovat. Proč si tedy neponechá jen segment listovních zásilek a výplaty důchodů a nehodí balíky za hlavu? Ale to už vlastně udělala - při současných cenách by balík přes Českou poštu posílal opravdu už jen blázen…