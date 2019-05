Kauza Ondráček: ČSSD je hadr, který jde ždímat do západního i východního kýblu

Komunista Ondráček vyjel do neuznané Doněcké lidové republiky, kde byl slavnostně přijat jako zástupce České republiky samozvaným doněckým prezidentem Denisem Pušilinem za zvuků české hymny. Fakt. | Video: Ministerstvo informací DPR | 01:22

Co chtěl Jan Hamáček svým „zdržel jsem se“ voličům vzkázat? Že podporuje terorismus, když je živený Putinem? Ukázal jen to, že není žádný předseda.

Poslanci ANO (zdrcující většina), komunistů (všichni) a sociálních demokratů (menšina) se odmítli distancovat od cesty komunistického poslance Zdeňka Ondráčka (známého jako "mlátička" z Palachova týdne 1989) do neuznané separatistické Doněcké lidové republiky (DNR). Návrh poslance Miroslava Kalouska (TOP 09) neprošel o jeden jediný hlas. Postoji části poslanců ČSSD nerozumí ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD): "Netěší mě to a kolegy nechápu, tedy asi s výjimkou pana Foldyny, se kterým se názorově rozcházíme," řekl serveru Novinky.cz.

Jaroslav Foldyna, ten vítač Nočních vlků, Putinovy motoúderky, byl přímo proti, zatímco další čtyři poslanci ČSSD se "jenom" zdrželi, což ve výsledku znamená totéž. Pozoruhodné je, že se zdržel i předseda a bývalý ministr zahraničí Jan Hamáček. Ten, který si Petříčka vybral. Ani svého stranického šéfa tedy Petříček nechápe.

Co se stalo: komunista Ondráček vyjel do mezinárodním společenstvím neuznané Doněcké lidové republiky, byl tam slavnostně, ceremoniálně přijat jako zástupce České republiky samozvaným doněckým prezidentem Denisem Pušilinem za zvuků české hymny a s českými symboly. Přitom tam Ondráčka nevyslala sněmovna, ani nemohla, neboť Česká republika onen putinovský útvar na území Ukrajiny neuznává. Ondráček veřejně vystoupil proti politice vlády.

Pro pochopení, čeho se Ondráček dopustil, co vědomě podporuje, připomeňme nedávný, zatím nepravomocný rozsudek nad českým vojákem Erikem Eštu. Byl obžalován z terorismu za účast v bojích na Ukrajině, na straně povstalců, a 17. května dostal u pardubického soudu podmíněný tříletý trest s odkladem na čtyři roky plus ztrátu vojenské hodnosti.

Obžaloba ho vinila, že se v roce 2015 účastnil bojů na straně státu ovládaného proruskými separatisty. Podle žalobce Pavla Klaila byla naplněna skutková podstata teroristického útoku ve stadiu pokusu: "Terorismus je jednou z nejhorších forem mezinárodního zločinu, je hrozbou pro demokracii," řekl. Odtud jasně plyne postoj České republiky, kterou Klail u soudu zastupuje: DNR je teroristická organizace.

Představme si, že by se Ondráček stejně nechal přijmout v Baghúzu v Sýrii, v poslední baště Islámského státu, ten řev u nás. Rozdíl je v tom, že terorismus v Donbasu podporuje současné Rusko prezidenta Putina…

I SPD hlasovala líp než ČSSD…

Ondráček byl tedy teroristickou organizací přijat s oficiálními poctami jako oficiální zástupce České republiky, souhlasil s tím, byl natočen a doněcko-ruskou propagandou vydáván za skutečného zástupce České republiky. Poškodil naše národní zájmy, neboť jsme součástí Evropské unie, která DNR samozřejmě neuznává.

Hned je jasné, proč ministr Petříček (kterého má Andrej Babiš ve vládě, aby vypadal víc západně, když máme proruského a pročínského prezidenta) nechápe své kolegy, když se odmítají distancovat od té vlastizrádné cesty komunisty Ondráčka. Nepochopitelný je postoj Hamáčka, vypadá, že si na zápaďáka jen hraje, když se mu to hodí. (Za hnutí ANO se při hlasování zdrželo 61 přítomných poslanců, jeden, Karel Tureček, byl, jako Foldyna, přímo proti. Skandál.)

Zpět k ČSSD. Ta strana je v kýblu, drtivě prohrála eurovolby, ale její poslanci i předseda jako by byli postiženi politickou slepotou a hluchotou. Vůbec jim nedošlo, že jediné, co je může spasit, není Miloš Zeman a mlátička Ondráček, ale jednotnost. Zní to až stupidně, ale oni nyní musí táhnout za jeden provaz. A ne za ten, za který táhne KSČM a Zeman, nýbrž za svůj. Za ten, který jim ukazuje šéfdiplomat Petříček.

(Mimochodem v SPD hlasovalo 14 poslanců pro odmítnutí Ondráčkovy cesty a jen dva se zdrželi, tentokrát tedy okamurovci hájili národní zájmy víc než slavná sociální demokracie, to jsou paradoxy.)

Co chtěl Hamáček svým "zdržel jsem se" voličům vzkázat? Že podporuje terorismus, když je živený rusovládcem Putinem? Nebo jen předvedl, že nemá vůli a není žádný předseda strany? Hlasování poslanců ČSSD dopadlo 7 ku 5, sedm přítomných se chtělo distancovat, pět ne, sedm hlasovalo jinak než jejich předseda. Nebo se dohodl s Babišem (aby se Zeman nehněval)?

Závěr? Sociální demokracie v eurovolbách vyseděla 3,95 procenta hlasů voličů, pod pět procent, nula mandátů. Totální pád, ale zasloužený, ta strana není nic, hadr, který jde ždímat stejně dobře do západního jako do východního kýblu. Případ Ondráček to znovu ukázal.