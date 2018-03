Do parlamentu se vrací zlaté komunistické časy. Je vůbec ještě něco, přes co nejede vlak?

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Zlatým hřebem byla funkce předsedy komise pro kontrolu GIBS, která připadla Zdeňku Ondráčkovi, známému z Pohotovostního pluku VB.

Aktualizovaná verze komentáře, publikovaného 1. prosince 2017.

Nový parlament naporcoval svá křesla. Odhlasoval, že důležité funkce získají extremistická Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (ve volbách 10,64 procenta, 4. místo) a ortodoxní Komunistická strana Čech a Moravy (7,76 procenta, 5. místo).

Zlatým hřebem se stala funkce předsedy komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, která podle politické dohody připadla komunistům, a ti ji svěřili poslanci Zdeňku Ondráčkovi, známému z demonstrací roku 1989. Na nich působil v uniformě Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti. Aneb "mlátička".

Sněmovní žeň okamuristů a komunistů je příležitostí k otázce, jak jsme na tom s principy a přes co pořád takzvaně nejede vlak. Kde leží mez, za kterou se nechodí, protože jinak by byl zpochybňován konsensus, na kterém stojí náš stát.

To nejsou maličkosti, které se dají okecat, pardon, zlehčit tím, že šlo jenom o "ad hoc dohodu v Poslanecké sněmovně", jak se k rudohnědému nástupu vyjádřil předseda dolní komory Radek Vondráček.

Klíčovou součástí konsensu o státě je - dosud určitě byl - zmíněný rok 1989. Hraje zásadní roli v myšlení, žebříčcích hodnot, nastavení pojmů, společenských vztazích. Samozřejmě že ne černobíle a že není povinné slavit 17. listopad a dokonce ani vědět, co se tehdy stalo. Ale státní svátek to přece není pro nic za nic.

V základech České republiky je, že komunismus byl špatně a rok 89 byl dobře. Na tom se stát buduje. Platí zákon o protiprávnosti komunistického režimu, který byl "zločinný a zavrženíhodný", stejně jako KSČ.

Někdo si to nemyslí a nikdy nemyslel, to je pochopitelné. Jiní zase právě tady vidí hodnoty a principy, přes které nejde vlak. Cítí, že vzdát se jich, anulovat je, by znamenalo, že se hroutí konsensus o státě. Konsensus nastolený vítězi roku 1989 je ohrožen. (Skeptici by namítli, že ve skutečnosti neplatí už dávno.)

Předseda bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD - TO) patří mimo jiné k těm, kdo s nostalgií vzpomínají na Pohraniční stráž ČSSR. V prosinci 2016 na její facebookovou stránku nasdílel fotografii na hlídce s vlčákem, jakoby (a možná opravdu) vystřiženou z tehdejšího armádního magazínu: "Takhle jsem si užíval u PS Mikulov 1985-1986." Nezdá se, že by to myslel ironicky.

Vlivný parlamentní funkcionář přes bezpečnost má službu na železné oponě za zlaté časy. To je významný symbol, který bourá konsensus o státě. Což je svým způsobem ještě horší zpráva než ta, že pan Koten působí zcela nekompetentně.

To Zdeněk Ondráček, až bude GIBS vyšetřovat policejní zákrok na nějaké demonstraci, bude naopak člověkem na správném místě. Se svou praxí tím pravým, kdo by měl na inspekci dohlížet. Jestli máte náladu na černý humor, tak určitě.