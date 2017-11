Co se to v Česku děje? Rasismus, útoky, hněvivá společnost s nervy nadranc

před 1 hodinou

V 90.letech si s Miroslavem Sládkem a jeho lidmi nikdo nebyl ochotný ve sněmovně ani sednout do lavice. Nyní jsou Tomio Okamura a jeho lidé bráni jako regulérní partner... | Foto: Economia

Nic se nám neděje, a přece se měníme se k horšímu. Politici by měli ubrat plyn, přestat podněcovat nenávist, než se tu sežereme jak krysy v láhvi.

Měníme se, žijeme sice v míru, ale zároveň v sílícím neklidu. Stačí pohled na uplynulých deset dní: varující sled událostí, který vypovídá o společenské změně. Roste napětí, nepřátelství, volbami to neskončilo. Víc a víc pěstujeme "my a oni" a ti "oni" jsou nepřátelé. Znesvářená, odcizená společnost. Zášť je denně živena. Nebezpečné.

Večer co večer vidíme ve zprávách Tomia Okamuru, extremistické uskupení SPD. Novinář Pavel Vondra tweetoval: "V 90.letech si s M. Sládkem a jeho lidmi nikdo nebyl ochotný ve sněmovně ani sednout do lavice. Nyní jsou T. Okamura a jeho lidé bráni jako regulérní partner a prezidentovi by prý nevadilo, kdyby zasedli ve vládě. Atmosféra se jednoznačně mění." Přesné.

Před týdnem média psala o rasismu v Teplicích. Teplický deník zveřejnil fotku prvňáčků z tamní základní školy - bez jmen. Později se objevila na jedné z nacionalistických stránek, ovšem už se jmény dětí, převážně romských a arabského původu. Fotka byla sdílena na sociálních sítích a komentována: "Tam by sednul granát jak p**el na prkýnko!" "Třída plná teroristů" atd. Do školy chodí urážlivé maily. Šílené.

V sobotu 4. listopadu asi dvacet fanoušků Sigmy Olomouc napadlo v Praze muže původem ze západní Afriky. Pro barvu pleti. Řvali na něj, že je černá huba a špinavej negr, že se má vrátit do Afriky, že by černoši a Židi měli jít do plynu. Strhli ho na zem, mlátili, mačkali na něj citron.

Nikdo v tramvaji mu nepomohl, nezastal se ho, řidička zřejmě dělala, že napadení nevidí, divila se pak, že chce volat sanitku a policii. Lidé většinou nechtěli svědčit. Napadený zde žije deset let, mluví česky, programátor. Tohle jsme my? Tohle je "pokroková", moderní Praha?

Další případ taky popisuje, jak umíme být nenávistní. V úterý 7. listopadu radní městské části Brno-střed za hnutí Žít Brno Svatopluk Bartík zveřejnil na Facebooku, že Miloš Zeman trpí rakovinou a zbývá mu nejvýše sedm měsíců života. Jako vysvětlení Bartík napsal: "Je vysoký veřejný zájem na tom, aby to veřejnost věděla."

Odporné a navíc dezinformace. Lékaři prezidenta tvrzení vyvrátili. Levný útok na Zemana, za kterým člověk cítí bující nesnášenlivost, chuť ublížit. I kdyby to byla pravda, je na Zemanovi, jak svůj zdravotní stav popíše veřejnosti.

Je to svině

Ve čtvrtek 9. listopadu se k Bartíkovi v TV Barrandov vyslovil prezident. Bude chtít omluvu a pět milionů korun, řekl také: "Kdybych použil svého oblíbeného výrazu, že ten člověk je svině, tak mě někdo obviní z vulgarismu. Ale on je svině, protože tohle se prostě nedělá."

Nejvyšší představitel země sprostě nadává, nedokáže se opanovat. Byl nefér napaden, ale sám odpovídá stejně sprostě, na rozdělení, nenávisti dál pracuje.

A znovu prezident, který tuzemce silně ovlivňuje. Minulý týden měl předvolební mítink v Lipníku nad Bečvou. Policie, "jeho" policie, tam zjevně neadekvátně zasáhla proti protestujícím, kteří před vystoupením Zemana pustili slavnou píseň Modlitba pro Martu.

Slavný song byl na pódiu sotva slyšet, což dokládá video ze setkání s občany, které (zrady netuše) zveřejnil mluvčí Ovčáček. Avšak v pátek, když končil návštěvu Olomouckého kraje, Zeman tvrdil, že to nebyla tichá hudba "ale řev, kakofonie, která naprosto přerušila úvodní projev pana starosty".

Zřejmě mu nepustili Ovčáčkovo video. A zase: proč to říká, když to zjevně není pravda? Proč obrací proti protestujícím hněv svých fanoušků? Proč to tu dělá horší?

A ještě jednou prezident. Ve čtvrtek v TV Barrandov mluvil o "nepřizpůsobivých", pravil, že to jsou lidé, kteří odmítnou nabízenou práci, i když jsou zdraví. "Že mezi těmi je devadesát procent Romů, to je asi pravda. Ale může tam být také deset procent bílých flákačů a my k nim máme přistupovat naprosto stejně…"

Rasistický výrok hlavy státu odsoudili romští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny: "Prezident země si nemůže dovolit veřejná prohlášení tohoto typu bez podložených dat a údajů. Znevažuje tím postavení jedné ze zákonem uznaných národnostních menšin a podporuje negativní postoje občanů," uvedli.

Plynování Židů a Cikánů 2017?

V pátek 10. listopadu se blízký spolupracovník Tomia Okamury a tajemník klubu SPD Jaroslav Staník střetl s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou-Tominovou (ČSSD). Byl opilý a podle jejího svědectví řekl: "Vy jste ta ministryně Marxová-Engelsová. Vy podporujete homosexuály." Další svědci popsali, že Staník mluvil o plynování Židů a Cikánů. Poslanec Marek Černoch (zvolený za Úsvit) řekl: "Bylo to dokonce mnohem horší. Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození."

Staník je jedna z klíčových postav SPD. Odporný rasismus už přímo ve sněmovně. Ale SPD a Tomio Okamura jsou bráni jako regulérní politický partner, Zeman je podporuje. Náš nový svět.

Česká společnost se mění rychle. Rasismus tu byl vždycky, ale teď má otevřené dveře. Příčiny známe, nemalá část politiků místní lidi děsí, štve proti menšinám a cizincům. Jsme vibrující, rozzlobená, rozhněvaná parta.

Nedávno jsem v tramvaji viděl, jak Češka nadávala Němcům, kteří jeli z divadla. Vadili jí "cizáci, co se u nás roztahujou". O pár dní dřív dala v tramvaji stařena pěstí mamince s kočárkem sedící na místě pro invalidy. Jistě, lidé u nás taky pomáhají, slabým, menšinám, uprchlíkům, třeba Člověk v tísni a mnohé další organizace, jiní brzdí nenávist a brání násilí, iniciativa HateFree kupříkladu.

Politici by měli ubrat plyn, přestat podněcovat nenávist, hledat dohodu, než se sežereme jak krysy v láhvi. Nic se nám neděje, ale měníme se k horšímu. A ještě něco: tu dohodu nelze hledat ani s Okamurou a Staníkem, ani s lidmi, kteří bijí Afričany kvůli tomu, že jsou černí.

Ale tohle snad česká většina nechce, nepodporuje? Pak to ovšem bude muset říct, brzy a hodně nahlas. Nic zlého se nám neděje, ale vypadá to, že máme nervy nadranc. Co kdyby se nám něco zlého stalo doopravdy?