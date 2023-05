Kdo je tady fanatik? Babiš říká Brusel, ale Češi vědí své

Babiš prý chce "vymést zelené fanatiky z Evropského parlamentu". Pomineme-li fakt, že zelená legislativa EU pod hlavičkou Green Dealu vznikla za Babišova premiérování a byl to právě on, kdo pro její přijetí hlasoval u kulatého stolu na Evropské radě, tak Evropský parlament ani zelenou legislativu přímo nenavrhuje.

Andrej Babiš v blížících se evropských volbách sází na boj proti zelenému Bruselu. Jenže inspirace Orbánovou kampaní se mu může opět vymstít. Stejně jako se tomu stalo u prezidentských voleb. Jak ukazují data od agentury STEM, Češi totiž nejsou klimaskeptici nebo odmítači obnovitelných zdrojů energie. Naopak panuje široká shoda na tom, že klimatická změna již dnes probíhá nebo brzy nastane, což tvrdí zhruba 73 % Čechů. A pokud jde o otázku, kdy by bylo potřeba začít klimatické problémy řešit, tak hned by to chtěla polovina české populace. Další čtvrtina by začala ideálně v tomto desetiletí.

Z rozhovoru, který dal minulý týden Andrej Babiš Mladé frontě Dnes, vyplynulo jasné sdělení: Babiš chce "vymést zelené fanatiky z Evropského parlamentu". Pomineme-li fakt, že zelená legislativa EU pod hlavičkou Green Dealu vznikla za Babišova premiérování a byl to právě on, kdo pro její přijetí hlasoval u kulatého stolu na Evropské radě, tak Evropský parlament ani zelenou legislativu přímo nenavrhuje. Může ji sice připomínkovat, ale tvoří ji Evropská komise a schvaluje Evropská rada.

V něčem může Babiš ale uspět. Ve společnosti silně rezonují obavy z ekonomických a sociálních dopadů zelené transformace. Tyto obavy a rychlost, s jakou se z pohledu běžných občanů změny dějí, představují největší riziko pro úspěch zelených politik. Je na vládě, aby na konkrétních příkladech ukázala, že bere tyto obavy v potaz a má plán, jak jim čelit. To si ostatně přeje i veřejnost, která označila vládu za hlavního aktéra v boji proti změně klimatu a v modernizaci ekonomiky. Celkem 37 % veřejnosti by si představovalo, že se na takových aktivitách bude podílet výrazně více než doposud. Jen pro porovnání, Evropská unie by se jen podle 27 % obyvatel měla věnovat tématu výrazně více než dosud.

V rámci obnovitelných zdrojů energie malují data od STEM zcela jiný obrázek, než který se nám Babiš, ale i někteří vládní politici snaží namluvit. Pro podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie je drtivá většina populace. Více než 80 % obyvatel by přivítalo rozvoj sluneční, vodní, ale i větrné energie. Jaderná energie se těší podpoře u 61 % obyvatel, a nachází se tak na pátém místě za energií z biomasy. Podpora uhelné energie je na posledním místě s 26 %.

Češi mají tedy jasno, ale obavy z rychlosti transformace zůstávají. Čím dřív se jim bude vláda věnovat, tím více pomůže i sama sobě uspět v následujících volbách.

Autor je ředitelem projektu České zájmy v EU (společný projekt STEM, AMO, EUROPEUM a Evropa v datech)