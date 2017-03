Kdo udrží Babiše po volbách na uzdě? LIDOSTAN by to mohl zvládnout

Dnes 13:00

Do Česka se hodí mix nového a starého vázaný na střed, Češi nejsou extremisté, ale zároveň hledají. Dobře že Bělobrádek a Gazdík riskují.

Koalice lidovců a Starostů je již skoro jistá (odmítnout spojení by mohl ještě květnový sjezd KDU-ČSL, ale neočekává se to). Zajímavé je sledovat, komu ten "LIDOSTAN" vadí a proč. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek nedávno řekl Právu: "Je to velká výzva a velká šance, jak se stát velmi zajímavou alternativou až pro třicet procent voličů, z nichž je reálné získat aspoň polovinu."

Jakmile by LIDOSTAN získal přes deset procent, dvanáct až patnáct dejme tomu, konkuroval by vahou komunistům, a na rozdíl od nich by mu zjevně nečinilo potíže dohodnout se se silnějšími stranami, jako je ANO nebo sociální demokraté. Ostatně s nimi lidovci nyní vládnou, a když se na to vládnutí podíváte, KDU-ČSL působí nejméně potíží.

Bělobrádek o spolupráci po volbách: "Mohu vyloučit komunisty, SPD a podobné sporné partie." Dodává, že strategie koalice je jednoduchá: "Chceme oslovit co nejvíc voličů, kteří jsou zklamaní z tradičních stran a zároveň si myslí, že destrukce systému, kterou přinášejí nová hnutí, už stačila a je potřeba začít konstruktivně stavět na standardní liberální demokracii, která je prozápadní, proevropská, založená na tradičních hodnotách."

Zní trochu legračně, když předseda strany staré 98 let mluví o zklamání z tradičních stran (STAN funguje 11 let), Bělobrádek se však zřejmě cítí "nově", protože lidovci ze sněmovny vypadli, změnili se a dokázali se do ní zase vrátit. Šikovně tedy naznačuje "nejsme jako oni", míněno ČSSD, ODS a topka, ale zároveň se neřadí mezi "nová hnutí", která by mohla destruovat demokratický systém (ANO).

LIDOSTAN má zjevně sloužit nejen jako "střed", ale především jako novo-stará strana, od každého něco, přičemž tu novotu mají posílit gazdíkovci.

Koalice představuje ohrožení pro ODS a topku (tu Starostové k nelibosti Miroslava Kalouska opustili a on se koalici neopomněl posmívat, navrhl nadobyčej vtipně, ať se pojmenují STALIN), ale svým způsobem taky pro "tradiční" sociální demokraty. Nejeví se jako nemožné, že by se na ně dotáhli.

Sedlák u Chlumce Hašek se posmívá Suché Lozi

"Novost" koalice potvrzuje pondělní posměšná poznámka Michala Haška, socialistického exhejtmana. Facebooku se svěřil: "Znám ze své politické kariéry KDU-ČSL na celostátní i regionální úrovni, pamatuji časy Cyrila Svobody, Miroslava Kalouska, Jana Kasala, Jiřího Čunka i Pavla Bělobrádka. Na jižní Moravě jsem zažil éru Stanislava Juránka i Romana Celého, zažil jsem matadory Milana Šimonovského, Libora Ambrozka, Ladislava Šustra, Pavla Balíka a řadu dalších.

Dal jsem dvakrát přednost koalici sociálních a křesťanských demokratů, tak přirozené našemu regionu, před čistě levicovou koalicí s KSČM. Nyní nerozumím hrátkám s Gazdíkovým hnutím STAN, lidovci mají celou řadu úspěšných komunálních politiků a nepotřebují být podle mého názoru účastníkem pro ně velmi rizikového zájezdu s názvem 'koalice' pro sněmovní volby 2017."

Pláče a vzteká se tu politik, který už má svoje kunčafty, léta politiku dělal s lidmi, které "umí". Do toho vstoupí zčásti nová síla, namíchá nové lidi, staré vazby může zpřetrhat a zkomplikovat vyjednávání. Zní až legračně náhlá Haškova péče o lidovce, starost o jejich "rizikový zájezd".

V politice jde také o zásady. I když vás dnes bude kdekdo přesvědčovat, že volby jsou jen marketing, mýlí se, jde i o postoje. Nemálo voličů hledá jistotu v širším slova smyslu: Nepoženou nás na periferii EU? Nepostaví se proti NATO? Nebudou se chtít učit "stabilizovat společnost" jako v Číně či Rusku? Mnoha lidem záleží na našem západním zakotvení.

Hašek o předsedovi STAN Gazdíkovi: "Musím se smát novodobému svazákovi ze Suché Loze, který chce být pevnou hrází proti ruským a čínským rejdům (smajlík smajlík smajlík, asi aby bylo jasné že se Hašek opravdu směje, pozn. red.). Pro pořádek - Angela Merkelová pořádá společné schůze německé a čínské vlády v Berlíně, čínského prezidenta se všemi poctami vítá anglická královna Alžběta, i s těmi se Peťa Gazdík vypořádá???" Cítíte, jak inženýr moci, lánský pučista, pohrdá starostou Suché Loze? Mimochodem, pokud by byl Gazdík novodobý svazák, čím by pak byl Hašek…?

Do Česka se dobře hodí mix nového a starého vázaný na střed, Češi nejsou extremisté, ale zároveň hledají. Koalicí, jež musí získat deset procent hlasů, aby postoupila do sněmovny, Bělobrádek a Gazdík riskují, KDU-ČSL sama by měla jakous takous jistotu šesti až sedmi procent. Ale chyběla by invence, odvaha, změna. A šest procent je málo.

Typické: žádný posměch vůči LIDOSTANu nepřichází ze strany Andreje Babiše. Pro něj je to taky spíše "nový subjekt" než starý. Ví, že sám vládu nesloží, po volbách se bude muset dohodnout. Pokud by koalice KDU-STAN získala nad deset procent hlasů, pak se může s Babišem spojit (radši než aby se ANO spojilo s komunisty) a udržet ho na uzdě. Garantovat nám, že nevystoupíme z NATO, neutečeme z unie a neosekáme ústavu tak, abychom se přešupačili v autoritářský, firemní systém.

autor: Martin Fendrych