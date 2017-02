Bělobrádek a Gazdík se do lesa nebojí. Jen aby tam našli i nějaké voliče

Dnes 13:55

Odvážný a riskantní podnik. Koalice liidovců a Starostů se chce "porvat o první místo". Nabízet západní demokracii a decentralizaci je ale málo.

V české politice se rodí "třetí síla". Lidovci se spojí do společné strany se Starosty. V sobotu to navrhlo širší vedení KDU-ČSL a ve čtvrtek na návrh, který původně Starostové nechtěli, kývl celostátní výbor hnutí. Pro voliče bude podstatné, že ta dvojpartaj, jakýsi "Lidostán", musí ve volbách získat deset procent, jinak neprojde do sněmovny.

To znamená, že každý, kdo bude chtít koalici volit, riskuje, že při jakémkoli výsledku pod deset procent (9,999 procenta třeba) se o jeho hlas podělí ANO, komunisté, sociální demokracie atd. Obecně se rozhodnutí lidovců a STAN hodnotí jako "odvážné" či "sebevědomé", poněkud se ovšem zapomíná, že odvahu budou muset projevit především voliči. Zvolání předsedy lidovců Bělobrádka "Kdo se bojí, nesmí do lesa" tak nabývá poněkud jiného významu. Ukáže se, nakolik jsou tuzemci ochotni riskovat.

(Dodejme, že s tím mají velmi špatné zkušenosti třeba čeští zelení. Leckdo by je i volil, brzdí ho však obavy, že hlas hodí do kanálu.)

Proč nová koalice vznikla? Jako dnes u všeho v české politice byl důvodem na prvním místě miliardář Babiš a ANO. Naštěstí to tak přímo Pavel Bělobrádek a Petr Gazdík nekomentovali, ale je jasné, že dvouhlavý "Pape Bělogazd" chce čelit "firmaci" českého státu, tedy jeho proměně v jakýsi Českofert, čili ve firmu Andreje Babiše.

Otázkou je, nakolik sourodé to spojení bude a jestli vůbec má být sourodé (přece jen to bude dvojblok, ne strana). Lidovci se po návratu do nejvyšší politiky (hupli, jak víme, rovnou do vlády s ANO a ČSSD) snaží nepůsobit jako katolická partaj. Nic to však nemění na faktu, že jsou nejsilnější v katolických regionech.

Jisté "vyznavačsko-sociální" napětí vystihla karlovarská krajská předsedkyně STAN Jitka Pokorná: "Lidovci jsou silní v krajích, kde je křesťanství ještě zakořeněné, a nevím, jestli jim bude vyhovovat spojení s ateistickým hnutím STAN. A opačně se obávám, že řadě voličů, kteří už nechtějí tradiční strany, bude vadit KDU-ČSL."

ANO je vlastně NE. Jak tomu chce Bělogazd čelit?

Pokorná vnímá Starosty jako netradiční, novou, ateistickou stranu (hnutí). Lidovci jsou pak ultratradiční křesťanská "síla". I tady může vznikat pnutí, spojení do dvojbloku nemusí dělat potíže jen lidovcům.

Rozhodlo širší vedení KDU-ČSL a celostátní výbor STAN. Hrají vabank. Jeden by čekal, že se především zeptají svých voličů; udělat si nějaký internetový průzkum přece v dnešní době nedá moc práce. Nic takového.

Další nemalá potíž: Babiš je mimořádně výrazný a totálně jednoduchý politik. Nejde u něj o program, stal se prostě symbolem vzdoru vůči "minulosti", výrazem toho, že "volič nechce", "volič odmítá", "protestuje". Nevypadá to jako program, ale je to velmi silný (a velmi dočasný) program. Každý ví, že ANO je vlastně NE.

Co nám tedy koalice nabídne jako to svoje? Čím kromě odporu k Babišovi (s nímž půlka dvojice sedí ve vládě, což je další problematický spoj) osloví voliče? Bělobrádek: "Nabídneme voličům silnou, demokratickou a nezkorumpovanou alternativu." To samé omílá stále dokola Babiš, jak jsou všichni zkorumpovaní, jen on ne.

video Chceme porazit ANO i ČSSD osobnostmi a propracovaným programem, na zemi leží hlasy středových a pravicových voličů, říká předseda STAN Petr Gazdík.

Pavel Bělobrádek, Marián Jurečka i Petr Gazdík rádi mluví o "síle". Gazdík vidí ve spojení "třetí sílu", Bělobrádek popisuje "silnou alternativu", Jurečka do toho jde opravdu naostro: "Chceme se skutečně vážně porvat o první místo ve volbách." (Pozorovatel už tady poněkud pochybuje ne snad o zdravém rozumu ministra zemědělství, zato spíš o jeho analytických schopnostech. Aby to nedopadlo tak, že se "budou rvát o první místo" a skončí mimo sněmovnu.)

Ježíšmarjá, decentralizace!

Jednoduchý program formuloval Gazdík, prý má naplnit tři základní požadavky: podpořit prozápadní demokracii, nabídnout silné osobnosti na kandidátkách a prosazovat decentralizaci státní správy.

O.K. Je moc fajn, že tu ještě někdo touží po západní demokracii, díky, hřeje to tak pět šest procent voličů u srdce, pro zbytek to bude znít jako banální samozřejmost. Západní demokracie je téma spíš do prezidentské kampaně; Zeman nás táhne k Rusku a Číně, takže nemalá část voličů bude chtít někoho, kdo je pro NATO a EU. Ve sněmovních volbách ale jak ČSSD, tak ANO budou opakovat, že také preferují západní demokracii.

Silné osobnosti (zase "silné") netvoří program. A decentralizace státní správy? Ježíšmarjá, představte si to na bilboardu: Budeme decentralizovat, haleluja. Už vidím, jak se voliči hrnou k decentralizované urně. Vždyť to neříká lautr nic.

Třetí síla vypadá zatím hodně zmateně a prázdně, sorry jako. Znovu pohled pozorovatele, který by také moc rád našel stranu, již by mohl volit: nejenže se STAN a KDU-ČSL nezeptaly voličů, ale ani se předem nedohodly na podstatě programu. Pokud chtějí prozápadní politiku, jak se budou stavět k uprchlíkům? Jak vidí úprk zemano-trumpo-ódees-elit od politické korektnosti? Jak vnímají západní axiom, tedy svobodu vyznání, bude dál platit i pro muslimy?

Když to tak pozorujete, vyjde vám jako hlavní společný program Jurečkovo roztoužené "porveme se o první místo", což je asi jako když vyrazíte na rallye Monte Carlo s trabantem a křičíte z okýnka "já jim to nandám, srabům!"

Takže ano, je to odvážný, riskantní podnik, lidovci a Starostové (kteří, dodejme, nereprezentují všechny starosty, jak mylně název napovídá) vyrazili do lesa a je otázkou, jestli v lese, kam se nebojí, najdou stejně nevyděšené, odhodlané voliče-turisty či voliče-houbaře.

autor: Martin Fendrych