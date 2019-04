Když nemáte české baroko, vrazte tam rakouské. ČSSD slaví zdanění restitucí

"Nespravedlnost konečně napravena!" zvolal stranický Facebook. Jaký rok se píše?

Bylo úterý po Velikonocích a ČSSD na sociálních sítích slavila zdanění církevních restitucí. "Nespravedlnost konečně napravena!" zvolal stranický Facebook, jako by ho nějaký stroj času přeřídil o sedmdesát let zpátky.

"Náprava formou zdanění církevních náhrad přinese do státní kasy každoročně až 380 milionů korun, které můžeme využít například na opravu národních památek," informuje dále. Text je proložen několika povinnými obrázky jako z časopisu Mateřídouška: dům, růže, palec nahoru atd., to teď frčí, infantilizace politické komunikace level nekonečno, v tom ale nejedou zdaleka jen oranžoví, to je trendy vůbec. Ale kde jsou #y?!

Nespravedlnost konečně napravena! 👍 Poslanci dnes schválili zdanění církevních restitucí a znovu vyvážili vztah mezi státem a církvemi. Vrátit znárodněný majetek je správné. Ale kvůli narovnání jedné křivdy nesmí vzniknout křivda nová. V roce 2012 pravicová vláda v čele s Petrem Nečasem podepsala s církvemi nevýhodnou dohodu. Zavázali všechny občany k tomu, že stát stát zaplatí mnohem víc, než je opravdová hodnota majetku. Proto jsme dohodu kritizovali od samého počátku a dlouhých 7 let jsme usilovali o její změnu. Do teď stát kvůli špatně ohodnocenému majetku přicházel o obrovské peníze. Náprava formou zdanění církevních náhrad přinese do státní kasy každoročně až 380 milionů korun, které můžeme využít například na opravu národních památek 🏚🏛 Slíbili jsme, že škody pravicové vlády napravíme. Dnes jsme tomu zase o kus blíž 🌹✅ Zveřejnil(a) ČSSD dne 23. April 2019

Pozoruhodné je, že autory použitý ilustrační snímek neilustruje zdaněné tuzemské katolictví, protože pochází z rakouského Melku, což facebookáři ČSSD neuvádějí. Ale chápu: šlo jim o nějakou výmluvnou - jakoukoli - ilustraci barokního chrámového přepychu, opulentnosti, ilustraci "církev je bohatá" (až bůh brání). Když nemáš baroko naše restituovaný, vraz tam třeba to rakouský, to je fuk. (Zchátralý kostelík v Pošumaví fakt ne.)

Zpět k textu: rozhodně nejvíc zaujme nadšeně vítaná suma "až 380 milionů ročně". Závratné peníze: státu by vystačily ne na jednu, ale dokonce na víc než pět dotací Velké ceně motocyklů v Brně!

Anebo taky na tříčtvrteční slevu na jízdném - to ale ne na rok, po 380 milionech by se v tomto případě zaprášilo už asi tak za tři neděle.

Ano, výnos celé operace zdanění náhrad se rovná například zlomku částky, kterou koaliční vláda ANO a ČSSD rozpouští ve slevách pro studenty a seniory. V hospodaření státu - i za Babišovy vlády - jde o drobné, které tečou sem a tam denně. Nejsou to investice - pokud jako investici nechápete třeba teplý oběd.

"Na opravu národních památek" zdaněné církevní miliony jistě být prospěšně využity mohou; ale církve snad restituované a někdy za ta léta pěkně sešlé památky neopravují?

O peníze tu státu nejde. Smyslem akce bylo vytěžit z milieu dlouhodobé neoblíbenosti církví politické body. V tom samozřejmě nehraje prim ČSSD, ale KSČM, která zdaněním finančních náhrad podmínila svoji podporu vlády. V zemi, kde je kněz v žebříčku prestiže povolání na 22. z 26 míst a kde církve drží poslední příčku v důvěryhodnosti institucí (25 procent), se s takovou reálpolitikou skoro nemůžete splést. Pokud se nejmenujete KDU-ČSL nebo podobně.