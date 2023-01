Keep smiling Nerudová hraje ve spotu ženu, Babiš lže a Pavel je „hlavně v klidu“

Dominantním cílem dezinformátorů se stal Petr Pavel, mají snahu vykreslit ho jako agenta Spojených států amerických.

Za 9 dní budeme v prvním kole volit prezidenta republiky. Trio vepředu se odtrhlo od zbytku kandidátů. Podle čerstvého modelu agentury Median pro MF Dnes se první tři pohybují v rozmezí 28,71 procenta, zbylých šest v rozmezí 4,37 až 0,69 procenta. Propastný rozdíl. Očekávám, že víc hlasů nabere kandidát SPD Jaroslav Bašta, jehož by nyní volilo 3,5 procenta dotázaných. Kandidáti představili svoje spoty. Říkají o sobě pravdu?

Začnu outsidery Markem Hilšerem a Pavlem Fischerem. Spoty mají klidné, poctivé. Hilšer zdůrazňuje, že "má volné ruce a je nezávislý", neplatí ho magnáti. Fischer sází na svou kariéru od poradce Václava Havla přes diplomacii až po senátorskou misi. Oba by mohli být dobrými prezidenty, ale nebudou jimi. V přímé volbě nepřitahují dost voličů.

Z první trojice začněme dámou. Hlavní message: "Prezidentka Danuše, která nastartuje Česko." Spot je perfektně udělaný, Nerudová má kvalitní marketing. Nabízí "měnit věci k lepšímu" a tvrdí, že "stojí na straně slabších". Hned vás napadne otázka: Kdy stála na straně slabších? Co pro ně kdy udělala? Do jaké iniciativy, do jakého boje se jako Danuše Nerudová vložila? Za co se rvala?

"Ví, jak z ekonomické krize." Skutečně? Proč to tedy tají? Prý má "stejnou starost o přírodu jako o lidi". A zase, kde jste ji viděli, jak se stará o přírodu? Co udělala? Proti jaké skládce bojovala? Prý "rozumí školství". Vědec Jakub Drápal na Twitteru popsal její slabiny coby vědkyně i rektorky. "Univerzita pod jejím řízením ztratila možnost akreditovat doktorské studium v ekonomických oborech, protože neměla dobře nastavený vnitřní systém zajišťování kvality a vnitřní hodnocení. Byla za to spoluodpovědná."

Dál: "Za šílenost pak považuji najmutí agentury, která dodává doktorandy, kteří si za studium platí extrémně vysoké poplatky a dostanou jednodušeji titul. Asociace s takovým programem je problematická a Nerudová s ním byla spojená." Popisuje i její vědecké práce: "Její činnost v pozici vědkyně i rektorky je problematická a všechna svá pochybení zatlouká." Mendelova univerzita se stala velkou slabinou exrektorky Nerudové. Pokud se dostane do druhého kola s Andrejem Babišem, bude ji trhat na kusy.

Za kvalitu je ve spotu vydáváno, že je žena - O.K., první žena v čele země by skutečně představovala změnu, pokud by ovšem byla někým jako Zuzana Čaputová nebo třeba Kateřina Šimáčková. To však ona není. Tvrdí, že "zemi posune vpřed". Tím, jakou má minulost na Mendelově univerzitě? Tím, že je žena? Tím, že dělá kariéru? Navíc platí jeden zásadní fakt - prezident není premiér.

Spot Andreje Babiše. Tvrdí, že je "akční a nebojí se práce". V tom skutečně nelže, akční je, pracovitý taky. Prý "nebude hrát mocenské hry". Lež. Spojení s Milošem Zemanem byla ryze mocenská koalice a hráli hry, až hory rudly. Prý se o nás "opravdu, ale opravdu postará". Levičácký žvást, starat se o sebe máme především sami. Babiš sází na to, že jsme zapomněli, jak se o nás "postaral" za covidu, mnoho z více než 30 tisíc mrtvých jde za jeho neschopností vládnout v koronavirové zkoušce. Krize nezvládá a nedokáže si v nich poradit, ač tvrdí opak.

Revoluční Bašta nenápadně nabízí puč

Je "neovlivnitelný" - absurdní tvrzení od člověka, jehož holding se zahojil na jeho politické kariéře. Jako ministr i premiér Andrej Babiš visel v těžkém, mezinárodně potvrzeném střetu zájmů. Prý "hlídá vládu a její hospodaření". Realita? Stát brutálně zadlužil, je to od něj drzost. Závěr zní "proto Babiš", přelije se v gelovitého protoplazmického Protobabiše. Celé je to fake, Fakebabiš, Ležbabiš. Což nepřekvapí, to je prostě Babiš. Jedna velká bublina a lež. Dutý marketing.

Petr Pavel začíná spot výčtem strachů a nejistot, v nichž se pohybujeme. Drahota, válka za humny. Hlas Pavla: "Může se stát, že všechny krize skončí. Možná klesnou ceny a přestaneme se bát, co bude zítra. Možná. Ale lepší bude, když budeme mít strategii. Své nejtěžší bitvy mám už za sebou a vím, že v těžkých chvílích rozhodují ne slova, ale činy, pokora a hlavně zkušenosti. Hlavně v klidu, to zvládnem."

Výhodou Pavla je, že v kampani jako jediný z trojice působí přirozeně, neuměle. Babiš je projekt marketérů, o probíhajícím soudu neřekne ani slovo. Nerudová nabízí spolu s celou svou rodinou instantní úsměv, "keep smiling" jak letuška v aerolinkách. Slibuje, co nemůže splnit. Pavel nabízí svoji vojenskou zkušenost, ve spotu nemluví o komunistické minulosti, ale všichni ji znají už víc než důvěrně a on ji netají. Působí nejdůvěryhodněji. Ale pro někoho zůstane exkomunistou a komunistickým exrozvědčíkem, který udělal kariéru v NATO. Tři hodně odlišné spoty.

Jak už jsem zmínil, očekávám o něco víc hlasů u Jaroslava Bašty, dá mu je proruská, antidemokratická fronta. Ubere hlasy Babišovi. Na svém billboardu i jinde tento bývalý člen Hnutí revoluční mládeže říká: "Odvolám vládu, nepřipustím bídu a válku." Nesmysl? Ústava přece prezidentovi neumožňuje svévolně odvolat vládu. Nabízí tedy neústavní, revoluční puč? Možná. Blábolem je tvrzení, že nepřipustí bídu a válku. Holt i s naprostým nesmyslem se u nás dá kandidovat.

Poznámka. V rozhovoru pro iRozhlas říká Bohumil Kartous, mluvčí skupiny Čeští elfové, kdo je hlavním cílem dezinformačních webů: "Dlouhodobě to byl Petr Pavel. Jeho jméno se začalo objevovat v dezinformačních obsazích už před mnoha měsíci, v době, kdy se začalo mluvit o jeho kandidatuře. Stále je dominantním cílem dezinformátorů, ti mají snahu ho vykreslit jako agenta Spojených států amerických, ´hezkou tvářičku´, která je nebezpečná svou vojenskou minulostí a tím, že Čechy zatáhne do války, že je nedůvěryhodný, protože je to převlékač kabátů."

Kartous dodává, že se v posledních týdnech v poněkud větší míře objevuje v dezinformačních obsazích i jméno Danuše Nerudové. "Je to způsobeno tím, že u ní došlo k relativně prudkému nárůstu preferencí, ještě před nějakou dobou a zejména před odhalením určitých souvislostí z Mendelovy univerzity." - To uvádím, aby bylo jasno, koho antidemokratická, proruská scéna na Hradě nechce. I to je přece důležitá součást prezidentské kampaně.

