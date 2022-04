Klaus dokonal svůj pád. Stal se z něj kremelský "mírový štváč"

Kremelský režim v lidech po mnoho let pěstuje pocit nadřazenosti a nenávisti k Západu, ke svobodě. Pocit, který se dnes v Kremlu zkracuje do antislova "denacifikace".

Občas si položím otázku: Mám o tom psát? Nešířím tím zmar, převrácený pohled na realitu, lež jako věž, zkroucenosti? Jako příklad může posloužit text exprezidenta Václava Klause pro MF Dnes nazvaný Proč nikdo neorganizuje vážná mírová jednání? Nakonec o něm píšu právě proto, že ho napsal bývalý prezident téhle země, tedy člověk s velkým vlivem na českou společnost; venku vliv nemá, leda jako nástroj ruské propagandy, což se ostatně ihned po vydání textu potvrdilo.

Poté co Rusko spustilo dehumanizaci, genocidu, likvidaci Ukrajinců, celé to peklo, na něž s děsem zíráme, zesílil proud dezinformací. Chodí ještě větší množství řetězových e-mailů, které staví situaci na Ukrajině na hlavu. O tom se píše a mluví. A do toho MF Dnes otiskne Klausův článek, který se stane potravou té řetězové zhouby a kterého samozřejmě využije i ruská propaganda. Tak třeba Komsomolská pravda píše: "Současná láska Evropy k Ukrajině může být jen zástěrkou, která má zakrýt 'nenávist k Rusku', naznačil bývalý český prezident Václav Klaus."

Co Klaus napsal? "Válka na Ukrajině trvá už sedm týdnů. Různí 'znalci' dokonce naznačují, že může trvat měsíce, ne-li roky. Tyto lehkomyslné výroky nemohu akceptovat. Umírají lidé, přibývá důkazů o vraždění civilistů a zajatých vojáků. Jsou ničeny obrovské materiální hodnoty. Nejen Ukrajina, ale i Rusko se životní úrovní vrátí o generace zpět. Přesto vážná mírová jednání neprobíhají. Naopak. Místo výzev k takovým jednáním slyšíme válečnický pokřik a zprávy o nárůstu dodávek moderních zbraní."

Pokračuje úvaha o ukrajinsko-ruských jednáních, probíhají, ale k ničemu prý nevedou. "Mohou vůbec k něčemu vést? Jsou to ta správná jednání? Neměl by jednat někdo jiný? Jde opravdu o rusko-ukrajinský konflikt? Mohou ho vyřešit Rusové a Ukrajinci? Nejedná se ve skutečnosti o konflikt úplně jiný?"

Dál to Klaus rozpálí naplno: "Teď najednou ze všech přímo tryská láska k Ukrajině a Ukrajincům. Není tato láska jenom 'zástěrkou nenávisti k Rusku'," táže se ho prý nějaká pisatelka. "Nenávist k někomu je špatným a chatrným motivem lásky k někomu jinému. Pomocí lásky a/nebo nenávisti se tragická situace na Ukrajině vyřešit nedá. Musí nastoupit rozum a chladný pragmatismus," pokračuje již sám.

Exprezident použil Rusy a dezinformátory oblíbenou a hojně využívanou metodu převratu, negování reality a skryl se za údajný dopis nějaké paní. Pomoc Ukrajině a uprchlým Ukrajincům je náhle převrácena v nenávist k Rusku. Skutečně to tak u nás chodí? Vezme si někdo k sobě domů ukrajinskou ženu s dítětem či dětmi, přijme ukrajinskou rodinu, protože nenávidí Rusy? S prominutím to je úplná blbost, rozum a chladný pragmatismus u Klause nenastoupily. Lidem pomáháte ze soucitu, díky pochopení jejich svízele, pomáháte z lásky, ne z nenávisti.

Když opak pravdy je pravda

Ale hlavní převrat, hlavní lež najdeme v tom, že Klaus vytahuje motiv nenávisti k Rusku v době, kdy ruský režim světu předvádí strašlivou nenávist k Ukrajině a Ukrajincům, nenávist k celému západnímu světu, který se snaží žít svobodně a pěstovat širokou demokracii. Rusko Ukrajinu ničí, protože se od něj chce odpoutat, protože odmítá být ruská. Klaus tu vytváří ohromnou, nebezpečnou lež, zakrývá ruskou hrůznou, nenávistnou realitu.

Pokračuje: "Stejná pisatelka mi napsala, že 'všichni jsou zaslepeni touhou Rusko zničit, i za cenu sebezničení a hospodářské likvidace Evropy'. Už je na čase odvážit se toto téma nastolit." Toto je přesný opak pravdy. Děje se to, že Rusko touží zničit Ukrajinu, a není pravda, že "všichni jsou zaslepeni touhou zničit Rusko". V Rusku nikdo neválčí, západní země a NATO se bohužel vyhnuly přímé pomoci napadené Ukrajině. O útoku na Rusko, ničení Ruska, nikdo soudný, žádný západní politik ani neuvažuje, nikdy jsem od nich nic takového ani nečetl, ani nezaslechl. Klaus jen otrocky opakuje ruský narativ, ruské lži, které jsou Putinovým režimem předkládány tamním obyvatelům.

Čím dál víc chápeme, co se na Ukrajině vlastně odehrává. Ruská válka je trest za to, že se Ukrajinci za prvé nechtějí vzdát své identity, odmítají stát se Rusy, a za druhé je to trest za to, že se chtějí připojit k světu, který sice není dokonalý, má mnoho chyb a dělá mnoho chyb, ale jeho cílem byla a je svoboda občanů, nikoli svoboda několika oligarchů a vyšinutého uzurpátora. Domyšleno, ukrajinská válka je trest za vyšší životní úroveň, za ochotu se měnit, jít jinou, občanskou svobodnou cestou. Klaus to celé převrací na hlavu.

Důležitý moment v jeho textu najdeme hned v prvním odstavci, totiž tvrzení, že "vážná mírová jednání neprobíhají. Naopak. Místo výzev k takovým jednáním slyšíme válečnický pokřik a zprávy o nárůstu dodávek moderních zbraní".

Míroví štváči

Záludné místo, dřív se takovým lidem říkalo "míroví štváči". Rusové v době před pádem železné opony podporovali západní mírová hnutí, jež naivně a mnohdy v dobré víře horovala pro odzbrojení a konec válek. Mnohokrát jsme viděli důvod toho "mírového" uplácení - Moskva jednak potřebovala získat zbrojní převahu nad Západem a jednak potřebovala rozbíjet integritu západních společností.

Jestli je Rusko v něčem vytrvalé, pak právě ve snaze rozkládat západní společnosti. Bohužel není dobré v jiných oblastech, jako je posilování občanských svobod, občanské nezávislosti, občanského sebeuvědomění. Místo toho ruský režim v lidech po mnoho let pěstuje pocit nadřazenosti a nenávisti k Západu, ke svobodě. Pocit, který se dnes zkracuje do slova "denacifikace". V tomto smyslu se Klaus stal kremelským denacifikátorem.

Míroví štváči - a mezi dezinformátory se to jimi jen hemží - mluví o nastolení míru, který si představují jako nedodávání zbraní na Ukrajinu a jako složení zbraní ze strany Ukrajinců. Mluví o vině NATO, které se rozšířilo kupříkladu o nás, Slovensko, Polsko či pobaltské země. Realita? Kdyby Západ přestal Ukrajině dodávat zbraně, Rusové ji okupují a zničí. Pohříchu ten "válečnický pokřik" a "dodávky moderních zbraní", které Klaus kritizuje, jsou dnes jedinou dostupnou cestou k míru, tedy k vyhnání Rusů z Ukrajiny, která je suverénním státem a Putin nemá právo jí krást území a vraždit obyvatele.

Klaus myslí jako Rusové a píše jako Rusové. Podle něj "za jednací stůl musí co nejdříve sednout Západ s Ruskem. Neodvažuji se navrhovat formát. Musí v něm ale být USA. Zdánlivě je jasné, že tam za Evropu musí být představitelé EU (i když jejich mandátu a autentičnosti nevěřím, resp. nevím, nakolik tito lidé vyjadřují skutečné zájmy velkých evropských zemí - např. Francie v období prezidentských voleb, Německa s novou, nezkušenou, extrémně levicovou vládou). Musí se 'zaplést' i Čína. Ti všichni však mají své, velmi různorodé zájmy".

Chápete? Ukrajina v tom seznamu chybí, Ukrajina, která světu ukázala, jak vypadá sebeurčení, jak se projevuje láska k vlasti, jak se vede boj za svobodu, Klause nezajímá, neuznává ji. Ubožák, který se přidal na stranu vraha.

Na závěr tento putinovec píše o českých členech vlády a parlamentu a jejich podpoře Ukrajině: "Není v tom skryt jejich zlý předpoklad, že čím déle bude válka trvat, tím více to oslabí a poškodí Rusko? A že je co nejdelší trvání války vlastně dobře?" Převrat musí být dotažen do konce, když někdo stojí na hlavě, popisuje svět vzhůru nohama. Klaus ve své současné podobě představuje lež.

Proč to Klaus dělá? Musí, nebo chce? Rozuměj - je nějakým závazkem nucen kopat za Kreml, nebo k tak zvrácenému uvažování dospěl sám? Tak či tak, škodí a pracuje pro Putina. Přitom má k dispozici, stejně jako my všichni, hrůzné obrazy z Buči, Mariupolu, Charkova a mnoha dalších měst. Důkazy o ruské bestialitě. Tragický konec kdysi úspěšného, obdivovaného politika. Antivzor. Putin dobře věděl, proč mu dal v roce 2007 Puškinovu medaili.

"Odmítám démonizování Ruska, invaze je trochu nadnesená", výroky Václava Klause a Miloše Zemana (video z 28. února 2022)