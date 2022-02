Klaus a Zeman stojí na straně Putina, když agresivní Rusko vyhrožuje Ukrajině válkou

Pokud Rusko na Ukrajinu nezaútočí, bude dál vyvíjet maximální tlak, bude dál hrozit, protože na nic jiného dnes nemá. Neumí si silnou mezinárodní pozici vydobýt jinak než vyhrožováním.

Ve vzduchu visí válka. Kdo byť jen minimálně sleduje zprávy, nemůže o tom pochybovat, je to suverénně nejpalčivější, nejbolavější téma dneška. Ruská válka, válka Rusů proti Ukrajincům. Občan se může modlit, může demonstrovat, aby válka nezačala, ale občan svobodné země, jako je Česká republika, by měl mít taky jasno, kdo tou válkou hrozí, kdo ji chystá, a naopak, kdo o ni v žádném případě nestojí.

Vyhrožuje s ní prezident Vladimir Putin, stačí se podívat na mapu rozmístění ruských vojenských jednotek. Celkem 140 tisíc vojáků v plné polní a s nejmodernější zabijáckou technikou číhá ze třech stran Ukrajiny. Čekají na rozkaz svého prezidenta. Ukrajina válku nechce, nemůže chtít, Západ žijící v relativním blahobytu válku nechce, nemůže chtít, má dost starostí s pandemií covidu. A Rusko, jež taky trpí covidem? Putin? Odpověď zní ve 21. století bohužel jasně: jedině šílenec, psychopat může chtít válku. Navíc v době neskutečně ničivých jaderných zbraní.

Putinovy motivy, proč chystá - a o tom není pochyb - obsazení části, nebo snad celé, Ukrajiny? Tvrdí, že Rusko ohrožuje NATO, které se přiblížilo k jeho hranicím, když do aliance vstoupily postkomunistické země. Chce údajně zabránit tomu, aby Ukrajina vstoupila do NATO a zároveň, to je opět bráno jako jistota, chce vybudovat velkou ruskou říši, jež by se podobala komunistickému Sovětskému svazu. NATO Putin vnímá, nebo to alespoň tvrdí, nikoliv jako obranný, ale jako útočný pakt. Tímto postojem krmí Rusy.

Pro Čechy by byla ruská invaze na Ukrajinu velmi nebezpečná. Přirovnal bych to k násilníkovi, který byl vykázán z domu, od manželky, kterou mučil, nějaký čas to fungovalo, u nás zhruba třicet let, ale on se najednou chystá do domu násilně vrátit. Manželka i obyvatelé domu se ho děsí, vědí, co umí. A je tu další temný prvek - válka sama, děsivá a šílená. Nepřijatelná je i expanze autoritářského, nedemokratického režimu. Stačí se podívat okolo sebe, jak jsme si na svobodu zvykli, jak nesneseme ani zákazy, které se snaží zabránit covidu, natožpak autoritativní diktát Putina…

Za této situace se zdá naprosto absurdní to, co tropí minulý i současný prezident, Václav Klaus i Miloš Zeman. Ten druhý, který dnes sedí na Hradě, nedávno na Primě vykládal, že se nemá "chřestit zbraněmi na obou stranách". Stačí pohled na mapku ruských jednotek okolo Ukrajiny a jednotek NATO, aby bylo jasné, že zbraněmi "chřestí" Rusové. Ne, nechřestí, oni vyhrožují. Ruská zpravodajská agentura TASS Zemana po vystoupení na Primě citovala: "Český prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro zpravodajství CNN Prima řekl, že je proti vyslání vojáků NATO na Ukrajinu." Je jejich. Otevřeně jejich.

Klaus píše Fialovi. Zní to, jako by psal českému premiérovi Putin

V pondělí se k Zemanovi přidal i jeho hradní předchůdce. Institut Václava Klause zaslal předsedovi vlády České republiky Petru Fialovi Klausův otevřený dopis k situaci na Ukrajině. Začíná takto: "Vážený pane premiére, se znepokojením sledujeme Vaši, pro nás nepochopitelnou pasivitu vůči tomu, co se odehrává na Ukrajině a kolem ní. Asi se s námi shodujete, že je situace neudržitelná a vrcholně nebezpečná pro všechny. Konflikt na Ukrajině je dlouhodobě největší bezpečnostní hrozbou na našem kontinentě. Probíhající vojenská eskalace ohrožuje celou Evropu, včetně České republiky…"

Tak pasivní Česko rozhodně není, postoj Fialovy vlády je jasný, poslala na Ukrajinu dělostřelecké náboje, stojí zřetelně na její straně, ministr zahraničí Jan Lipavský tam jel vyjádřit českou podporu - a byl hlupáky vysmíván za to, že si v bojové zóně na hlavu nasadil helmu a na tělo navlékl ochrannou vestu…

Klaus ovšem pasivitu zjevně vidí v nepodpoře Ruska. Rostoucí konflikt popisuje jako "velmocenský střet USA s Velkou Británií na straně jedné a Ruska na straně druhé". Pokračuje: "Na válku mezi Ukrajinou (v zastoupení USA) a Ruskem na ukrajinském území by Ukrajinci doplatili dalším hlubokým ekonomickým rozvratem, společenskou destabilizací a totální ztrátou nezávislosti." Klaus tedy předstírá, jako že Spojené státy vyvolávají válku. Nechutné, lživé, manipulativní.

Dopis vrcholí těmito větami: "I když Rusko nepochybně sleduje své vlastní zájmy, které nejsou totožné se zájmy dalších účastníků konfliktu, jeho obavy jsou legitimní a je třeba je brát vážně. Bez Ruska a na jeho úkor nelze dnešní konflikt vyřešit." Jaké obavy Ruska jsou legitimní? Zřejmě ty, kterými se ohání Putin, tedy obava, že NATO napadne Rusko, že NATO je agresor atd. Absurdní nesmysl. Klaus používá dezinformační rétoriku, a tedy i ruskou rétoriku, je to takový malý český Lavrov.

Rusko chce uchvacovat

Spolu se Zemanem sdílí Klaus silný odpor k ministru zahraničí, Pirátovi Janu Lipavskému, o čemž svědčí závěr jeho Kremlem jistě vítaného dopisu: "Žádáme Vás, pane premiére, abyste zajistil zodpovědné a důstojné vystupování jednotlivých členů Vaší vlády v této věci…" Odtud plyne, že "zodpovědné a důstojné vystupování" musí být ve prospěch Putina, nikoliv na podporu ohrožené Ukrajiny a nikoliv na podporu akcí NATO.

Dalo by se říci, že Václav Klaus senior už nestojí za pozornost. Jenomže to je omyl, Klaus byl dvě období českým prezidentem, je to stále jeden z nejvýraznějších tuzemských politiků, který dodnes ovlivňuje řadu lidí. Jeho veřejný dopis Fialovi bude prakticky jistě využit jak ruskými vládními médii, tak českou dezinformační mašinerií.

Je tragické, že se minulý i současný prezident aktivně podílejí na rozdělování české společnosti, že oba stojí evidentně na straně Rusů proti Západu, tedy na straně konfliktu, vyhrožování, vojenského ataku. Přesně o to Rusům jde: aby byly země Evropské unie rozdělené, jejich občané rozhádaní, zmanipulovaní, proruští. Klausův dopis byl zveřejněn v době, kdy Američané varují, že k invazi může dojít ještě před koncem zimních olympijských her v Číně, možná dokonce tuto středu.

Doufejme, že Rusové Ukrajinu nenapadnou, žádný soudný člověk jistě nestojí o válku. Nenapadnou ji však jedině tehdy, bude-li mít Ukrajina silnou a konkrétní západní podporu. Počítejme s tím, že Rusko, pokud na Ukrajinu nezaútočí, bude dál vyvíjet maximální tlak, bude dál hrozit, protože na nic jiného dnes nemá. Neumí si silnou mezinárodní pozici vydobýt jinak než vyhrožováním, zbraněmi, armádou, vojenskou expanzí. Realita je taková, že se ruské vedení, ruská generalita nebojí útoku zemí Severoatlantické aliance, Rusko chce uchvacovat, chce se rozšiřovat, chce diktovat sousedům i světu.

