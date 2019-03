Klaus jr. se vrátí do rodinné kuchyně. Začne rozkládat ODS

Jako u jiných populistů vidíme u Klause typické obrácení do minulosti, snahu posunout společnost zpátky, do doby nekorektní, kdy ještě nebyly žádné inkluze.

Poslanci ODS ve středu vyzvali Václava Klause juniora, ať opustí klub ODS. Poslední kapkou byl jeho výrok, kdy schvalování zákonů ve sněmovně kvůli předpisům Evropské unie přirovnal k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Výzva zákonodárců ODS je namístě, byť přišla pozdě.

Klaus junior je vzorový populista, rád provokuje, dělá to promyšleně, jako šachista, tahá tak, aby mu popularita stoupala. Pokud je načapán, že se mýlí, jako loni v srpnu, kdy začal zpochybňovat českou vojenskou misi v Afghánistánu a napsal, že Turecko tam nemá žádné vojáky, opraví to, ale pak tvrdí, že přece jde o podstatu věci a ta sedí.

Poslankyně ODS Jana Černochová loni okolo afghánské dezinformace napsala: "Je dobře, že postoj ODS je zcela odlišný od postoje Václava Klause mladšího. Udělal by lépe, kdyby se věnoval školství, kterému docela rozumí."

Postoj Klause juniora je "zcela odlišný" nejen okolo české vojenské mise. Nejtvrdší je jeho názor, že by Česko mělo vystoupit z Evropské unie (jeho poslední skandál se taky týká unie). ODS má Jana Zahradila a další eurokritiky, ale vystoupení z EU v jejím programu nenajdeme, s takovým přáním by šla proti většině svých voličů. Opakuje naopak, že "členství v Evropské unii je nepřekročitelným axiomem" její politiky.

Strana, kterou vede politolog Petr Fiala, zásadně nesouhlasí s prezidentem Milošem Zemanem, s jeho snahou táhnout Česko k Rusku a Číně. Junior však často kopíruje Zemana a oslovuje jeho voliče, souhlasí s jeho názory (viz případ inkluze). ODS také jistě vzpomíná, jak Klaus junior ve volbách do Senátu podpořil Ladislava Jakla, kandidujícího za SPD, proti kandidátovi ODS Vladimíru Kratinovi. "Mám rád názory pana Jakla i jeho osobně," pravil tehdy. Názor pana Jakla? Pryč z té hnusné EU…

ODS dlouho váhala. Proč? Klaus junior ve volbách (kandidoval za ODS do sněmovny v Praze) získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech, 22 614, předstihl ho jen Andrej Babiš (48 539 hlasů), předseda Petr Fiala získal 13 003 kroužků.

Nenáviděli mě od prvního dne

Výzva k odchodu z klubu ODS představuje zásadní krok v české politice, který straně ve volbách možná i pomohl. Pravdou však je, že přesná čísla neznáme, nevíme, kolik lidí Klaus k ODS přitahuje a kolik jich odpuzuje. Dost možná nula od nuly pojde, i když podobných, byť ne tak výrazných postav má ODS víc (viz třeba poslankyni Udženiju, jež šla přát k padesátinám Jaromíru Listu Soukupovi).

Jaké voliče Klaus mladší láká? Jak už řečeno zemanovce, ale také potenciální voliče stran, jako jsou okamurovci, extrémní pravici. Výzva, aby odešel z klubu ODS, tedy znamená odmítnutí alespoň toho nejhrubšího populismu v modré partaji.

Poněkud překvapivě (nebo vlastně nepřekvapivě?) působí debata modrých voličů na sociálních sítích, dozvíte se nejednou, že to sice junior možná trochu přehnal, ale v zásadě má pravdu.

ODS teď čeká zkouška, bude muset ukázat, co je zač. Klub modrých poslanců může jen těžko zůstat u pouhé výzvy k odchodu. Pokud nechce ztratit tvář, bude muset Klause z klubu vyloučit. On sám již veřejnosti sdělil, že dobrovolně neodejde.

"Já nějaké výzvy k odchodu rozhodně nevyplním. Já jsem kandidoval za ODS. ODS byla založena u nás v kuchyni a ctím původní hodnoty, jak byla ta strana založená. Já si počkám, až mě případně vyloučí, a pokud se tak stane, tak se obrátím k voličům." Řekl, že v ODS je "skupina zasloužilých funkcionářů", kteří stranu kdysi dovedli z třiceti na šest procent. "Ti mě nenáviděli od prvního dne, co jsem tam vkročil, a teď se jim velice hodilo to možná příliš drakonické přirovnání ohledně ztráty suverenity českého parlamentu."

Vyhřezl z něj neskrývaný, silný odpor ke kolegům ve sněmovně. Je s podivem, že v té straně vůbec seděl a sedí, když ho tam "nenávidí" (slovo nenávist muselo zaznít, táhne). Varovné zřejmě má být jeho oznámení, že se "obrátí k voličům". K jakým? K těm 22 614, kteří ho zakroužkovali? Nebo k voličům SPD? Pokusí se kandidovat na prezidenta ve stopách Klause seniora? Nebo to ještě na poslední chvíli zkusí do europarlamentu, posílit pátou kolonu?

Velmi klausovsky zní věta "ODS byla založena u nás v kuchyni a ctím původní hodnoty". Z ní vyplývá, že ODS tak nějak patří rodině Klausů, když přece vznikla u nich v bytě. Jako u jiných populistů vidíme typické obrácení do minulosti, snahu posunout společnost zpátky, do doby předkorektní, nekorektní, kdy ještě nebyly žádné inkluze a ve městech se neroztahovali cyklisté.

S těmi "původními hodnotami" je to ovšem jinak, tady Klaus junior opět nemluví pravdu. ODS byla prozápadní, proevropská strana, inklinace k Rusku nepadala v úvahu. (Ovšem pravda, co my víme, co si rodina Klausů v té kuchyni povídala, že.)

Co bude dál? Junior bude dělat to, co umí nejlépe, rozkládat. Dosud, stejně jako jeho otec a jako Zeman, rozkládal náš pobyt v EU, nyní bude rozkládat Fialovu ODS, zkoušet ji trhat na kusy. A na závěr, typické je, jak kauzu pojal proruský server Sputnik: "Český lid miluje mučedníky. Češi vyjádřili podporu Klausovi ml. bez ohledu na překážky."