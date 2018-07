Babiše nebrat! Klus, Ruppert, Macháček, Pazderková a další bojkotují Zloducha

Zpěvák Tomáš Klus prý už nechce být pokrytec, šel do sebe a strhl další, kteří se nechtějí stydět za to, co dělají a komu pomáhají. | Foto: archiv Tomáše Kluse

Muzikanti, herci a režiséři situaci hned nezmění. Ale není jim fuk, co se tu děje, jsou vidět a slyšet, mají větší vliv, než se na první pohled zdá.

Děje se něco, nebo se nic neděje? Roztrhl se pytel s muzikanty a jinými umělci, kteří kritizují špičky české politiky Andreje Babiše a Miloš Zemana. Nedávno zpěvák Tomáš Klus, frontman skupiny Monkey Business Matěj Ruppert, herec a zpěvák Jiří Macháček, frontman Mig 21, herečka Iva Pazderková, písničkář, filmař a spisovatel Vladimír Merta, režiséři Jan Svěrák, Bohdan Sláma, Olga Sommerová a další.

Má to smysl? Nebo platí, co napsal nějaký uvědomělý tweetař pod tweet Ivy Pazderkové, jež se v něm připojila k agrofertnímu a babišovskému bojkotu zpěváka Kluse, tedy že " herci mají hrát, lékaři léčit…".

Bojkot spustil Klus, vadí mu, že zpěváci chodí na akce sponzorované Agrofertem (Babišem, Šéfem) a v zákulisí na něj nadávají. "Co je to za pokrytectví, ptal jsem se. Jak je možné brát vaše slova vážně, když se neslučují s činy. Legitimizujete způsob Šéfovy hry. Říkáte ano, v tomhle případě ano. Ale ve vlaku do Prahy už je to zase Zloduch."

Sám si uvědomil, že vystupuje v médiích z Babišova svěřenského fondu. "Nezbývá než uznat svou nedůslednost, svou chybu a pochlapit se, neboť věřím, že nejasná doba potřebuje jasná stanoviska." Rozhodl se "nehrát tam, kde tečou Šéfovy peníze. Připojuji k tomu nyní i svůj bojkot Mafry a všech bezskrupulózních, konkurenci a životní prostředí likvidujících podniků Velkostatkohnojaře…"

Klus považuje Babiše za nebezpečí. Připojili se Jiří Macháček a Matěj Ruppert, nebudou hrát na akcích, které podporuje Agrofert, odmítají komunikovat s jeho médii. Připojila se herečka Pazderková. "… děkuji ti za motivaci," napsala Klusovi na Twitteru, i ona přestane komunikovat s médii vydavatelství Mafra a nebude "vystupovat na akcích jištěných páně AB penězi".

Letos na Českém lvu zase režisér Jan Svěrák přečetl text na obranu České televize, kterou napadá Miloš Zeman. Připojili se Bohdan Sláma, Olga Sommerová a dalších 370 hostů slavnostního večera. Během hudebních cen Anděl 2018 byl do síně slávy uveden hudebník, filmař a spisovatel Vladimír Merta, který tam řekl: "Pane Putine, pane Babiši, pane Zemane, vy jste padlí andělé," (rozuměj ďáblové). A už dříve jiní umělci bojkotovali Zemana, třeba Vladimír Mišík.

Má to smysl? Nezačnou mít bojkotáři Babiše potíže? O tom se mluví, že je protest poškodí. S tím do toho ovšem jdou, jistě o nějaké zisky přijdou a všechno to jsou známé hvězdy.

Směšní? Ne. Cenní

Změní se něco? Pomohou gesta slavných, aby si lidé v Česku uvědomili, že majitel svěřenských fondů, který je premiérem, zároveň je trestně stíhán, představuje riziko? (Jen loni Agrofert na daních odvedl 739 milionů, ale na dotacích dostal 2 miliardy a 102 milionů korun…) Nebo převáží vliv umělců, kteří Babiše podporují, jako herec a zpěvák Richard Krajčo, nebo podporují Zemana jako režisér Zdeněk Troška, bavič František Ringo Čech a další?

Krajčo je výjimka, mezi mladými umělci najdeme spíš takové, jaké popisuje Tomáš Klus, na pódium Agrofertem sponzorovaných akci vylezou, šéf ANO se tam někde zjeví v mikině, nebo se nechá vyfotit, pomohou mu, ale mimo mikrofony na něj budou mocně nadávat. Takhle se to u nás dělalo za komunistů, kdy na režim nadávali i sami komunisti…

Klus a spol. nestrhnou lavinu, těžko začnou davy lidí při nákupu pátrat, co vyrobily firmy spojené s Babišem (pokud nejde o šmejdské špekáčky, to je pak jiná píseň, momentální vztek).

Klus a spol. představují posun v myšlení. Za komunistů byly protesty věcí undergroundu, polozakázaných písničkářů a neoficiálních kapel, šlo o "druhou kulturu", zasunutou, nemasovou. Až v roce 1989 se připojily hvězdy jako Bartoška a Zagorová.

Bojkot Kluse se odehrává v jiné době. Nejde o protest druhé, ale "první kultury", hlavního proudu, o bojkot úspěšných a slavných. Oslovují mladé lidi (na Colours of Ostrava rozhodně nejezdí většinou "Babišové").

Doba je proti komunistickému režimu jiná, věci nejsou černobílé, srozumitelné, snadno čitelné. Kdo by se v konzumním světě trápil tím, jestli je buřt "od Babiše" nebo od jiného velkouzenáře? Lidé stále ještě mají značnou svobodu; firmy spojené s Babišem dostávají miliardové dotace? No a…?

Ti muzikanti a herci a režiséři situaci rychle nezmění. Ale veřejně řekli něco, co jim nepomůže, naopak asi uškodí, chovají se zodpovědně, není jim jedno, co se u nás děje, a jsou vidět a slyšet, mají vliv. Vracejí do veřejného povědomí pojmy (hodnoty) jako svědomí, nepokrytectví, osobní, aktivní občanství. Hned to nezabere, ale smysl to má větší, než tušíme. Něco se děje, ne že se nic neděje. Klus, Macháček, Ruppert, Merta, Mišík a další nejsou směšní, jsou velmi cenní.