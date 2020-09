Koncept prezidenta - nadčlověka je mylný. Za Zemanovy lži se musí omlouvat stát

Tělo státu už je nakažené arogancí své "hlavy". Svědčí o tom mimo jiné i prostý fakt, že se ministerstvo financí snažilo za prezidenta neomluvit.

Český stát se musí radnímu České televize Zdeňku Šarapatkovi omluvit za prezidenta Miloše Zemana. Potvrdil to Nejvyšší soud, dovolání ministerstva financí zamítl. Šarapatkův právní zástupce Artur Ostrý sdělil serveru Seznam Zprávy: "Dovolání bylo odmítnuto. Nejvyšší soud v rozhodnutí mimo jiné píše, že nemá žádný úvahový potenciál, který by mohl současnou judikaturu změnit." - Jsme tomu velmi rádi. Jedna dlouhá šlamastyka je, zdá se, u konce. "Ministerstvo financí toto rozhodnutí respektuje a omluví se neprodleně," řekl pro Seznam Zprávy Jakub Vintrlík z tiskového oddělení stát zastupujícího resortu.

Současný radní ČT Šarapatka pracoval na Úřadu vlády jako poradce v době, kdy byl Miloš Zeman premiérem (1998-2002). Zeman později v TV Barrandov, v pořadu Týden s prezidentem řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Radní se bránil, že je to lež, a soudy uznaly, že je to lež.

Obrana ministerstva financí byla dosti zvláštní, soudy prý nikdy neprohlásily za nesprávný úřední postup vystoupení úřední osoby v soukromé televizní stanici. Úřad namítal, že jde o precedent (není divu, ministerstvo se má místo Zemana omluvit i za lživé tvrzení, že Ferdinand Peroutka napsal článek "Hitler je gentleman"). Dále argumentoval, že "vystoupení prezidenta republiky na soukromé televizní stanici není vázáno žádnými procesními či hmotněprávními normami". Atd. Marně, Nejvyšší soud rozhodl jinak.

U nás nelze přímo zažalovat "hlavu státu", proto to za Zemana musí vylizovat ministerstvo financí. Je to poněkud podivný princip, který z jednoho člověka dělá jakousi vyšší, nedotknutelnou bytost. Proč?

Prostě se nepočítalo, že by někdo jako Miloš Zeman v dnešní podobě mohl stanout ve funkci nejvyššího ústavního činitele. Představa o prezidentovi byla jiná, idealistická (naivní), tedy že tam bude někdo slušný, uvážlivý, dokonce snad moudrý. Někdo, komu skutečně jde o stát a občany, kdo je nebude urážet ani jako jednotlivce, ani jako skupiny. Což ovšem nic nemění na faktu, že je to špatně. Postava prezidenta je v parlamentním systému relikt minulosti, stát by se snadno obešel bez ní, má jiné pojistky. A je paradoxní, že tento relikt požívá jakýchsi královských výsad, ač nejsme monarchie.

Rodič se omlouvá za nezvedené dítě

Ale máme to tak uzákoněné, pěstujeme si polokrále, polocísaře, který ze sebe dělá celokrále a celocísaře a nevnímá svou funkci jako závazek, nýbrž jako výsadu. Miloš Zeman mimo mnohé další domácí i mezinárodní maléry, mimo podpory nácků, autoritářů a komunistů, zcela zbytečně zatěžuje úřední i soudní systém.

Bylo by zajímavé vyčíslit, kolik desítek či stovek lidí se musí jeho nesmyslnými kauzami celé roky zabývat. On není člověk, který by systému pomáhal, on ho zbytečně komplikuje. (Vzpomeňme kupříkladu, jak na roky uzavřel Pražský hrad před Pražany i návštěvníky, kteří nebyli ochotni podstoupit osobní prohlídku. Kolik desítek milionů ten nesmysl včetně technických opatření a nasazení policistů stál, aby pak, údajně díky covidu, náhle potichoučku skončil. Dodejme známý fakt, že terorismus, tedy údajná příčina opevnění Hradu, s covidem neskončil.)

Politický analytik a spisovatel Jiří Pehe si z výsledku sporu Šarapatka versus hlava státu dělá na Twitteru legraci: "To, že se za prezidentovy lži má omluvit ministerstvo financí, je moc pěkný princip, který by se měl rozšířit i na obyčejné občany. Za studenty by se omlouvalo a škody hradilo ministerstvo školství, za pracující ministerstvo práce, za důchodce Správa důchodového pojištění."

Vskutku je absurdní, že se za politickou špičku země a údajně reprezentativní součást exekutivy musí omlouvat ministerstvo. Je přece divné, když se někdo jiný omlouvá za viníka, ačkoliv ten ještě žije. Stává se, že se rodiče omlouvají za dítě, které z nerozumu něco vyvede. Zeman je takové zlé dítě, za něž se stát-rodič musí omlouvat.

A je rodu mužského. Dá se tušit, že kdyby v úřadu seděla žena, asi by lidi tolik neurážela, případně by byla schopna se za lži omluvit. Celý princip prezidenta jako nadmuže, nadčlověka, je ryze mužský, ženy takhle neuvažují. Ukazuje se, že u nás platí skutečně "mužské právo", jak to dokládá provokující kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?. Zuzana Fellegi, jež vyučuje na Fakultě práva a Fakultě mezinárodních vztahů a diplomacie Anglo-americké univerzity shrnula debatu o té knize slovy: "Je nutné to říci naplno. Právo tvořili a tvoří hlavně muži, takže výraz ´mužské právo´ zkrátka popisuje realitu."

Dvojnásob smutné pak je, že v daném případě ono mužské právo zavedlo nebezpečný nesmysl. Proč je nebezpečný? Zemanovo nadlidství dává velmi špatný příklad nejen v tom, že lže (o cestě šéfa Senátu Miloše Vystrčila lhal nedávno hned třikrát; kupříkladu tvrdil, že Vystrčil označil Tchaj-wan za samostatný stát, což on neučinil), ale i v tom, jak neustále napadá a pomlouvá kohokoliv, kdo s ním nesouhlasí. Viz Šarapatku, viz Vystrčila i tisíce dalších včetně "pražské kavárny".

Máme tedy hlavu státu, za kterou se její tělo (stát) musí omlouvat. To tělo už je však taky nakažené arogancí své hlavy. Svědčí o tom mimo mnohé další i prostý fakt, že se ministerstvo financí snažilo za prezidenta neomluvit, místo toho, aby se omluvilo okamžitě, a tím tu hanebnou a trapnou anabázi rychle ukončilo.

Nadlidství, nadčlověčenství nemá s demokracií a rovností občanů před zákonem nic společného. (Prezident je u nás rovnější než lidé dole.) Vidět to je velmi dobře na tom, že na Západě Miloše Zemana neberou, prakticky nikam ho raději nezvou, stala se z něj persona non grata, kdežto do Ruska a Číny je zván stále, tam je jako doma.